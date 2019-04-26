Древние каналы в пойме Нила?
09:45. 26 апреля 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мало кто знает, то Нил с его полноводным течением и шириной реки в 350-400м, заканчивается вот в этом месте чуть севернее Каира:
А дальше его воду разбирают несколько небольших искусственных каналов, идущие по пойме реки.
Каналы можно увидеть на карте – даже двойные, видимо с двухсторонним движением:
Каких-либо упоминаний об их строительстве я не нашел. Кто их строил, в какое время? По всей видимости – это транспортно-ирригационные гидротехнические сооружения. Да, именно сооружения, т.к. ширина некоторых – 40-50м. Этого достаточно для прохода небольших судов и тем более лодок. Объем работ – просто огромный.
Каналы идут вдоль разветвленного русла Нила. Зачем это сделано, зачем дублировали водный путь? Вообще, каналы суммарно имеют многие сотни, если не тысячу километров. Это огромный объем работы. Если эти работы делали древние египтяне, то где про это упоминание? А если в наше время, допустим 19-20вв., то тоже нет источников. Может быть, в англоязычном интернете что-то и есть. Англичане первыми строили Асуанскую плотину в 19в. для регулирования уровня Нила. Не исключено, прокапали и эти каналы. Но что за милосердие к местным? Или плодородные поля в пойме Нила принадлежали англичанам на то время? Тогда все понятно.
Допотопными эти каналы не могут быть (до катастрофы в Сахаре). Они были бы занесены песком и илом. Каналы есть и выше по течению реки:
Ссылка на карту
И опять широкий канал идет параллельно руслу реки. Вообще все каналы проложены в пойме Нила. А пойма имеет ширину в 13-15 км. В ней разбиты поля и выращивают сельхозкультуры.
Возможно, эти каналы были транспортными путями, по которым можно было попасть вверх по течению Нила. По самому Нилу подняться на лодках с веслами, думаю, было либо нереально, либо очень трудно.
Строительство каналов все же существовало в Древнем Египте. Вот упоминание:
Стройка была брошена. Египтологи пишут, что причина – негативное предсказание оракула. Как-то не очень верится в такую причину. Возможно, что-то другое не дало завершить проект (как и многое в том Египте).
Источник
Почему написали, что этот канал так и не был построен, когда он существует а наше время? С Нила по нему можно попасть в Суэцкий канал, т.е в Красное море
Здесь он отходит от русла Нила
И в этом месте впадает в Суэцкий канал чуть севернее Большого горького озера:
Ссылка на карту
Возможно, что этот канал достроили или расчистили после древних египтян.
Средство передвижения древних египтян:
На папирусах изображены и большие лодки с гребцами.
Это Солнечная ладья фараона Хеопса. Реконструкция. Считалось, что это лодка чисто ритуального назначения. Но потом были обнаружены следы, что она использовалась по прямому назначению. Найдена ладья была в ладейной яме около пирамиды:
Ладья состояла из более чем 1200 элементов. Возможно ее разобрали и переместили к пирамиде в ритуальных целях.
Есть мнение, что Хеопс был как Петр I в то время – строитель флота. У современного Вади-Эд-Джарф обнаружили даже сохранившийся волнорез и остатки кораблей (24 якоря, остатки 99 кораблей и развалины каких-то зданий)
Источник
А вообще удивляет сохранность дерева. Думаете, может оно пролежать многие сотни лет и так сохраниться. Деревянных изделий в Египте найдено много.
Если все эти каналы строились не в 19-20вв. с помощью техники, паровых экскаваторов, например, то Древний Египет можно назвать и строителями каналов, которые по масштабам работ намного превышают объемы пирамид Гизы.
***
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А дальше его воду разбирают несколько небольших искусственных каналов, идущие по пойме реки.
Каналы можно увидеть на карте – даже двойные, видимо с двухсторонним движением:
Каких-либо упоминаний об их строительстве я не нашел. Кто их строил, в какое время? По всей видимости – это транспортно-ирригационные гидротехнические сооружения. Да, именно сооружения, т.к. ширина некоторых – 40-50м. Этого достаточно для прохода небольших судов и тем более лодок. Объем работ – просто огромный.
Каналы идут вдоль разветвленного русла Нила. Зачем это сделано, зачем дублировали водный путь? Вообще, каналы суммарно имеют многие сотни, если не тысячу километров. Это огромный объем работы. Если эти работы делали древние египтяне, то где про это упоминание? А если в наше время, допустим 19-20вв., то тоже нет источников. Может быть, в англоязычном интернете что-то и есть. Англичане первыми строили Асуанскую плотину в 19в. для регулирования уровня Нила. Не исключено, прокапали и эти каналы. Но что за милосердие к местным? Или плодородные поля в пойме Нила принадлежали англичанам на то время? Тогда все понятно.
Допотопными эти каналы не могут быть (до катастрофы в Сахаре). Они были бы занесены песком и илом. Каналы есть и выше по течению реки:
Ссылка на карту
И опять широкий канал идет параллельно руслу реки. Вообще все каналы проложены в пойме Нила. А пойма имеет ширину в 13-15 км. В ней разбиты поля и выращивают сельхозкультуры.
Возможно, эти каналы были транспортными путями, по которым можно было попасть вверх по течению Нила. По самому Нилу подняться на лодках с веслами, думаю, было либо нереально, либо очень трудно.
Строительство каналов все же существовало в Древнем Египте. Вот упоминание:
Стройка была брошена. Египтологи пишут, что причина – негативное предсказание оракула. Как-то не очень верится в такую причину. Возможно, что-то другое не дало завершить проект (как и многое в том Египте).
Источник
Почему написали, что этот канал так и не был построен, когда он существует а наше время? С Нила по нему можно попасть в Суэцкий канал, т.е в Красное море
Здесь он отходит от русла Нила
И в этом месте впадает в Суэцкий канал чуть севернее Большого горького озера:
Ссылка на карту
Возможно, что этот канал достроили или расчистили после древних египтян.
Средство передвижения древних египтян:
На папирусах изображены и большие лодки с гребцами.
Это Солнечная ладья фараона Хеопса. Реконструкция. Считалось, что это лодка чисто ритуального назначения. Но потом были обнаружены следы, что она использовалась по прямому назначению. Найдена ладья была в ладейной яме около пирамиды:
Ладья состояла из более чем 1200 элементов. Возможно ее разобрали и переместили к пирамиде в ритуальных целях.
Есть мнение, что Хеопс был как Петр I в то время – строитель флота. У современного Вади-Эд-Джарф обнаружили даже сохранившийся волнорез и остатки кораблей (24 якоря, остатки 99 кораблей и развалины каких-то зданий)
Источник
А вообще удивляет сохранность дерева. Думаете, может оно пролежать многие сотни лет и так сохраниться. Деревянных изделий в Египте найдено много.
Если все эти каналы строились не в 19-20вв. с помощью техники, паровых экскаваторов, например, то Древний Египет можно назвать и строителями каналов, которые по масштабам работ намного превышают объемы пирамид Гизы.
***
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