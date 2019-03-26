Урочище Сундуки – известное, как Сибирский Стоунхендж, древняя обсерватория возрастом 16000 лет

Комплекс сочетающий могильники, наскальные рисунки и специальные сооружения

Урочище Сундуки – известное, как сибирский Стоунхендж, расположено в пойме на берегу Белого Июса в Республике Хакасия, и представляет собой комплекс поверхностных археологических объектов, сочетающих могильники, наскальные рисунки и специальные сооружения, которые все вместе являются фактически прибором наблюдения за небом, астрономической обсерваторией древних людей. Почти все — и могильные камни, и рисунки — служит главной задаче древних астрономов: наблюдению за звездами, солнцем и луной.

Профессор Виталий Ларичев, из института археологии и этнографии Сибирского отделения Русской Академии наук, утверждает, что строение, возраст которого составляет около 16 000 лет, имело не только огромное религиозное значение для людей, живших в этих местах, но и было местом наблюдения за звездами. На вершине каждого из восьми пиков лежит гигантский камень, похожий на ящик или сундук, отсюда и название.

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Комплекс насчитывает несколько наблюдательных площадок, два варианта «солнечных часов», календарь, жизнеописание великого воина, отражающее мифологию древних, а также множество объектов и артефактов непонятного назначения.

Территория археологического комплекса сочетает в себе наслоение нескольких культур и эпох, от древнейшего европеоидного, до скифского и хакасского периодов.

Жемчужиной комплекса является «Белая Лошадь», расположенная на Черной горе, рядом с грядой Сундуки. Этот наскальный рисунок выполненный по уникальной технологии, по мнению профессора археологии В. Е. Ларичева, насчитывает от 17 до 30 тыс. лет и представляет из себя проекцию созвездия Льва.

Объекты Сундуков будят воображение и заставляют по-новому взглянуть на нашу древнюю историю.

Перед Сундуками огромная поляна, ступать на которую могли лишь жрецы. Хакасы боялись этого места и никогда сюда не ходили. В древности на поляне жрецы вели наблюдения. Каждая выемка на скальном уступе, как считает ученый Ларичев, это удобное место наблюдения за определенным созвездием. Согласно гипотезе того же Ларичева в системе 20 Сундуков. Наиболее популярны и доступны лишь пять

Пятый Сундук — самый южный из всех. Перед ним расположена большая группа могильников. Пятый Сундук, полностью связан с движением Солнца. Это Сундук Времени. Здесь встречали Новое Солнце, шаманы проводили обряды поклонения ему. До сих пор осталась тропа, по которой ходили жрецы на пятый Сундук, куда были направлены солнечные лучи. Там изображены змея и дракон, разделенные на шесть частей.

Виталий Ларичев считает этот Сундук древними часами человечества. Интересна и его гипотеза о том, что весь сибирский фольклор начинался когда-то вот здесь, на Сундуках. Помимо того, здесь множество астрономических площадок, с которых древний человек вел наблюдения за основными космическими светилами.

Четвертый Сундук представляет собой целый сборник эпоса из жизни воина: его рождение, развитие, участие в охоте, битвах, победы и гибель. Такое не часто встретишь. Обычно бывают изображены отдельные сюжеты.

В окрестностях найдены остатки захоронений, и есть все основания полагать, что этот герой был реальным.

Памятник, по мнению Ларичева, относится к поздней тагарской культуре II начало I века до нашей эры. Сейчас, к сожалению, от этой стены остались только фрагменты.

Этот Сундук символически называют горой прошлого, настоящего и будущего. Именно здесь можно, по преданию, соприкоснуться с верхним и нижним мирами.

Первый Сундук. Наиболее красивый и значимый в гряде в обрядовом и астрологическом смысле. По мнению академика В. Е. Ларичева, изучающего Сундуки около 30 лет, именно здесь располагалась «мировая гора» -астрологическое святилище, включающее жреческий храм и древнейшую обсерваторию.

Между Первым Сундуком и горой Каратаг (Черная Гора) расположены остатки загадочного Некрополиса (города мертвых) — особой системы могильников, построенных для астрономических наблюдений. Украшением Некрополиса служит большой менгир в форме лошадиной морды с изображением космической символики тагарской эпохи.

«На протяжение многих лет я пытался разгадать тайну сундуков. Мы не копаемся в земле, мы изучаем то, что древние люди знали об астрономии», — говорит профессор Ларичев, который в своем стремлении стал «астро-археологом».

«То, что я обнаружил, было неожиданностью даже для меня самого. Сравнив карты, накопленные за многие годы астрономических наблюдений, я понял, что здесь, в Сундуках, мы можем увидеть самую древнюю из астрономических обсерваторий. Ее возраст около 16 000 лет!!! Древние жители этой долины ежедневно наблюдали закаты и восходы небесных светил», — сказал Ларичев.

Профессор считает, что эти древние астрономы Сибири, не пользуясь инструментами, использовали гигантские скалы и щели в них для своих расчетов и наблюдений. Он утверждает, что нашел многочисленные древние солнечные и лунные обсерватории по всем Сундукам.

В этом маленьком окошке в определенные дни появляется звезда Арктур.

«Я знал, что должна быть отправная точка на поиски камня квадратной формы, который мы нашли заросшим в траве. Мы потратили очень много времени, он и стал ключом к загадке Сундуков. Если стать на этот камень в день летнего солнцестояния то можно увидеть восход солнца прямо в трещине между камнями на вершине холма", — рассказал профессор в интервью журналистам.

На одной из стен скалы имеется гравюра с изображением головы дракона, которая указывает в одном направлении, а змея в другом. Эти рисунки древние люди использовали, чтобы определять время с помощью солнца.

Профессор Ларичев добавил: «В первой половине дня тень движется вдоль тела змеи от головы до хвоста, а во второй половине дня она приходит с другой стороны вдоль дракона. С этой же точки наблюдения можно определить истинное положение севера и юга».

С Сундуков открывается прекрасная панорама на степь с сетью оросительных каналов, по которым бежит чистая (ее действительно можно пить) и очень холодная вода. Эти каналы были сделаны руками древних хагасов-земледельцев (II-VI вв. н. э.), и до сих пор основная их сеть нормально функционирует. Вообще об этой долине ходит множество легенд. Достоверно известно, что в ней долгое время жил могучий народ, который строил каменные дома, крепости и умело использовал природные сооружения. В XII в. монголы, проходя через эти края, вырезали все население и постарались разрушить все строения.

На северо-востоке от Первого Сундука километрах в десяти находится гора Кобякова, на вершине которой расположена загадочная «крепость», использовавшаяся не как оборонное, а скорее, как магическое сооружение. Длинные валы метровой высоты из камней отгораживают сакральное внутреннее «помещение» от прочего мира.

Из «крепости» идет тропинка к небольшому ущелью, где расположено «святилище Солнца» тагарской эпохи, с четкими рисунками солнечного божества и его жрецов.

У подножья Кобяковой горы, на высоком берегу Июса расположен один из самых загадочных астрономических приборов данной местности, т.н. «Лимб», состоящий из больших камней, установленных по дуге.

Также представляет интерес комплекс «Кинжал», лежащий на севере от Сундуков.

Четыре небольших хребта, расположенных квадратом, с маленькой долиной внутри, также представляет собой ряд астрономических площадок с рисунками и наблюдательными камнями. Наиболее впечатляет огромный полукилометровый вал, отделяющий «Кинжал» от болотистой долины с каналами.

Всë здесь за десятилетия многократно исхожено и просмотрено – шаг за шагом, километр за километром, вдоль и поперек, и потому, кажется, не отыскать около пламенно красноцветных песчаниковых гор нечто новое. Но, видимо, неисчерпаемы сокровища скальных Сундуков, ибо каждый очередной полевой сезон не обходится без сюрприза.

Таким сюрпризом в 2005 году стало открытие «храма “Сотворения Мироздания” там, откуда как на ладони просматривается Первый Сундук. На одной из двух плоскостей его, сплошь покрытых многофигурными композициями из разного вида зооморфных и антропоморфных изображений, была запечатлена уникальная для наскального искусства Сибири, величественная картина. В центре ее размещена главная компонента сюжета, повествующего о сотворении Вселенной – овальное, вертикально поставленное яйцо. Внутри его вписаны правильный круг вод Океана и сфера Земли, а в непосредственном соседстве с ним разместились 7 фигур первозданных богов. Тут же выбиты рисунки хищного орла с головами быков у концов широко расставленных крыльев, человека с поднятыми к Небу руками, высшего божества и 13 округлых символов светил, позволяющих считывать время по Луне и Солнцу в течение года и 3-х лет. Плоскости храма доселе сохраняет от непогоды потолок – массивная песчаниковая плита, а у основания его лежат многотонные блоки, воплощенные в камне круглое плоское Солнце и такая же плоская, серповидных очертаний Луна. Восходы их, соответственно зимой и летом, наблюдались от храма над вершиной Первого Сундука, высота которого точно соответствовала высоте дальнего горизонта. Значит, он и при взгляде от нового храма опять-таки достигал высоты орбит обоих светил, в очередной раз подтверждая свой статус Мировой Горы.

Египетские пирамиды всегда были для людей синонимом великих достижений предков в становлении протонаук и духовных канонов. Сибирские Сундуки, сотворенные Природой и чрезвычайно остроумно, без особо тяжких усилий обустроенные древними людьми, заслуживают не меньшего почитания. Такое утверждение справедливо, помимо прочего, и потому, что, как выяснилось, первобытный человек севера Азии начал оценивать их “небесный аспект” задолго до появления на берегах Нила рукотворных феноменов – во мраке полутора десятков тысячелетий древнекаменного века, когда в котловине “Первозданной Земли” Июса бродили мамонты и шерстистые носороги.

Это только краткое описание того, что входит в культурное наследие «Сундуков», переоценить значимость этого археологического памятника невозможно.

Виктор Максименков

Источник: https://salik.biz/articles/35416-urochische-sunduki-izvestnoe-kak-sibirskii-stounhendzh-drevnjaja-observatorija-vozrastom-16000.html