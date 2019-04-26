Чистая энергия из воздуха и света

Учёные создали гибридную солнечно-водородную энергетическую установку

В системах возобновляемой энергетики, кажется, намечается революционные сдвиг. По крайней мере, так может полагать группа бельгийских инженеров, которая создала установку, которая не только генерирует электроэнергию с помощью солнечных батарей, но и параллельно вырабатывает водород.Команда учёных под руководством профессора Йохана Мартенса из Лёвенского католического университета (KU Leuven), расположенного во Фландрии, Бельгия, заявляет, что они создали солнечную станцию, которая использует солнечный свет для производства водорода из влаги воздуха. Она может производить до 250 литров газообразного водорода в день. Профессор Йохан Мартенс и его команда работают над этим проектом уже десять лет. Сначала количество производимого водорода было крошечным, но на недавней демонстрации в пасмурный день наблюдатели увидели, что большое количество пузырьков водорода появилось почти сразу после того, как демонстрационная панель была развёрнута на солнечную сторону.«Это на самом деле уникальное сочетание физики и химии», – объяснил профессор Мартенс. «В течение всего года, установка производила в среднем по 250 литров водорода в сутки, что является мировым рекордом. Мы создали действительно устойчивый метод производства "зелёного" водорода, который может конкурировать экономически с ископаемыми видами топлива».10 лет длился "университетский" этап этого многообещающего проекта. Теперь команда разработчиков готова к "полевому" этапу испытаний. Для этого учёные отправляются в одно из близлежащих фламандских сельских поселений, где оборудуют одно из домовладений своей инновационной энергетической системой. Самый важный этап нового цикла испытаний начнётся уже следующей зимой, когда придётся доказать, что установка способна вырабатывать необходимое количество энергии для отопления дома и подогрева воды.Безусловно, первоначальные затраты на оборудование частного дома, а тем более многоквартирного, подобной системой могут быть высокими, но она довольно быстро окупится, когда домовладельцу не придётся больше платить за централизованное энергоснабжение и природный газ, идущий на отопление и подогрев воды.Вот так распределённая возобновляемая энергетика может дать энергетическую независимость, гигантскую экономию бюджета (со временем), но и помочь сократить использование ископаемого углеводородного топлива и угля, что в итоге приведёт к более чистой экосистеме.И самое футуристичное тут то, что, к примеру, подобная портативная система сможет в будущем вырабатывать водород для автомобиля на водородных топливных элементах. Эта система, использующая воздух в качестве источника водорода, может работать даже в пустыне, где сухой воздух содержит около пяти граммов воды на кубический метр. Ещё один существенный плюс в том, что это абсолютно цикличная система, весь водород, который "добывается" из воздуха возвращается обратно после прохождение через топливные элементы. Природе не наносится никакого ущерба.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8721379.html