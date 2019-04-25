Системные основы противостояния социальных систем
Лекция доцента, кандидата юридических наук, преподавателя и исследователя Алексея Холопова
Как влияет на человека огромное количество информации? Какой антидот можно ему предложить? Почему современные люди приобрели клиповое мышление? Что разные исследователи вкладывают в понятия «коллективное сознание», «эгрегор», «ноосфера»? Как развивалось противостояние основных социальных систем? Что нужно изучать в школе: классическую теорию систем или КОБ?
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и самостоятельно выработать понимание процессов управления помогут:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sistemnye-osnovy-protivostoyaniya-sotsialnyh-sistem