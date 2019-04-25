Системные основы противостояния социальных систем

Поразительное свидетельство немощности нашего разума заключается в том, что он оценивает всякую вещь с точки зрения её редкости и новизны, а также малодоступности, хотя бы сама по себе она и не содержала в себе ничего хорошего и полезного.

— Мишель Монтень