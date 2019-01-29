Хождение по наукам: нужно ли? Если нужно, то почему? (2)

Национальное богатство и качество жизни. Применительно к социуму структурная энергия в стоимостном выражении есть ничто иное, как его национальное богатство, которое является потенциалом развития социума.

Динамика геохимических процессов. Это направление сначала встречалось в штыки, а затем быстро утвердилось. Было проведено 6 Всесоюзных симпозиумов (раз в 4 года) по кинетике и динамике геохимических процессов. Работы в данном направлении вошли в планы академических институтов. Еще одним приложением данного направления стало построение модели подземного выщелачивания полезных ископаемых [19].

Развитая теория социоприродного развития требовала практической реализации. Такая работа была проделана. К сожалению, она не всегда не получила видимого отклика. Остановимся последовательно на практических приложениях теории.



Была дана новация: концепция национального богатства, как потенциала развития социума, и индекс качества жизни [11,13,20,21].

Cоставной частью национального богатства является человеческий капитал. Теория человеческого капитала развивалась на Западе еще с 50-годов прошлого века.



Идеологи либерализма рассматривают человека как существо социальное, их интересует главным образом человек как работник. Поэтому в их интерпретации человеческий капитал сводится лишь к интеллектуальному капиталу, характеризующему качество человека как работника.



В действительности, человек существо не только социальное, но еще и биологическое, и духовное. Поэтому человеческий капитал имеет три составляющих – витальную (характеристика физического здоровья), интеллектуальную и духовную (характеристики качества человека как работника и носителя нравственности, соответственно).



Таким образом, вводится новация – человеческий капитал как сумма трех его составляющих: витальной, интеллектуальной и духовной [1,11,13,20,21].

Национальное богатство стран мира оценивается в разработках Всемирного банка, а качество человека – в рамках Программы развития ООН (ПРООН).



Всемирный банк оценивает будущее потребление в странах мира за среднее время жизни одного поколения (25 лет).



Эта величина не имеет прямого отношения к национальному богатству. Нами рассматривается национальное богатство как сумма составляющих – физического, человеческого, социального и природного капиталов.



Индекс развития человека, используемый в работах ПРООН, вводится субъективно и имеет частный характер. Предлагается индекс качества жизни, который рассматривается как среднее арифметическое частных индексов физического, человеческого и социального капиталов.

Разработана методика и проведены расчеты национального богатства и индекса качества жизни для всех стран мира за 2009 и 2010 г.г. [13,20,21].



Аналогичные расчеты проведены для субъектов РФ в их сопоставлении с расчетами для стран мира. В силу незавидного положения РФ в рейтинге стран мира по этим показателям (по индексу качества жизни 73 место в мире) сделан вывод: страна переживает острый социогуманитарный кризис – кризис человека и социальной модели.



Таким образом, вводится новации – национальное богатство как потенциал развития и индекс качества жизни.

Политическая практика. Учение социального гуманизма является единственной социальной теорией, разработанной дедуктивным методом – от теории социоприродного развития к социуму и человеку.



Научное обоснование учения – в этом его коренное отличие и преимущество по сравнению со всеми другими социальными теориями.



Первая попытка использования учения в политической практике связана с КПРФ. В политической программе КПРФ, принятой на 2 съезде партии, были впервые учтены ряд положений учения социального гуманизма (изложенных в [22]), которое тогда лишь начинало формироваться.

В дальнейшем на основе учения социального гуманизма был составлен проект политической программы Партии Возрождения России: «От государства для элиты к государству для народа» (газета «Воскресенье, №1 (75) и №2 (76), 2003. Но в качестве партийной программы было принято строительство социализм (хотя, как говорится, нельзя дважды войти в одну реку).



Затем этим проектом заинтересовалась «Партия Жизни» (в дальнейшем «Справедливая Россия»). С.М. Миронов, председатель партии, неоднократно предлагал строить в стране социогуманизм (см. «Литературная газета», №10 (6013), 2005 и другие его публикации). Однако в партийной программе провозглашено строительство нового (?) социализма XXI века.

Следующим практическим шагом стало составление социогуманитарного проекта «Будущее России» [11, 23,24]. По существу, это научно обоснованный проект стратегии развития страны. На государственном уровне стратегия развития страны отсутствует [25]. Национальные же проекты имеют отношение к тактике развития. Но тактика без стратегии – все равно, что слепой без поводыря.

И, наконец, последний шаг: попытка организовать Российскую партию социального гуманизма. Была послана заявка в Минюст на создание партии. Была составлена ее политическая программа [26]. Но из-за отсутствия материальных средств партию не удалось создать.



В настоящее время в России фактически отсутствует политическая партия с научно обоснованной программой [27]. Не было таких программ и у кандидатов на прошедших президентских выборах [28].

Геополитика. На Западе все более утверждается геополитика, главные составляющие которой: неприемлемость любой социальной модели, кроме либеральной; мировое господство; милитаризация, противостояние, вплоть до применения военной силы – везде, где наблюдается неприятие принципов Запада.



Геополитика Запада создает угрозу будущему, которое может и не состояться. Истоки политики Запада: диадная парадигма развития и материализм.

Между тем, эволюционная перспектива мира связана с триадной парадигмой развития и социогуманизмом. При этом успешно решаются проблемные вопросы геополитики [1,14,15].



Предложена новации: концепция суверенной глобализации (синтез глобализации и суверенизации), концепция евроссийства для Украины.



С позиций триалектики для Украины научно обоснован и «выгоден» гармонический синтез противоположности Россия-Запад. Синтез означает: Украина – не входит ни в Европейский Союз, ни в Таможенный Союз. Как Россия – мост между Европой и Азией (евразийство), так и Украина – мост между Западом и Россией.



Именно по пути «евроссийства» следовало бы идти Украине (Ваш автор выступал с этим предложением еще до майдана 2014 г.). Сторонников такого пути немало и на Украине, причем их число растет.



Но в силу разных причин (в том числе, и ошибочной политики РФ, направленной на вступление Украины в Таможенный Союз) Украина выбрала иной путь: на основе «борьбы» противоположностей – в Европейский Союз. Последствия этого – гражданская война и всеобщий регресс.

С позиции триалектики обосновывается концепция евразийства. Показано, как разрешаются противоположности мир-война, глобализация-суверенизация, национализм-интернационализм, однополярный-многополярный мир, опасность-безопасность, дружба-противостояние.



Геополитика становится научно обоснованной, если она зиждется на триадной парадигме развития. Триалектика как наука о компромиссах и гармонии фактически выступает как научная основа дипломатии.

Новое движение за мир. В условиях обостряющегося противостояния Россия-Запад становится актуальным новое движение за мир.



Его научное обоснование включает в себя следующие аспекты: военно-промышленный комплекс как фактор регресса, разоружение как условие прогресса глобальной системы природа-человек-общество, «разумный компромисс» (в идеале, «разумная дружба») во внешней политике, становление «Человека Гармоничного» [15,29].

Особую обеспокоенность вызывает происходящая на наших глазах легализация ядерной войны. Современная цивилизация функционирует благодаря науке. Но наука создала и ядерное оружие. Ответственность за возможную гибель цивилизации лежит не только на политиках, но и на ученых.



Мировое научное сообщество должно это осознать. Оставаясь пока наиболее авторитетным и компетентным, оно должно взять на себя инициативу по созданию международного Движения «Ученые за мир». С таким предложением Ваш автор обратился к Президенту РАН [30]. К сожалению, ответа не получено.

В ХХ веке движение за мир позволило избежать ядерного апокалипсиса. Но ястребы войны снова у власти. Они по-прежнему прикрываются лозунгами демократии. Но механизм истинной демократии – не «борьба», а компромиссы и гармония.



Человечество уже достаточно пострадало от политики «борьбы», вражды и противостояния. Необходимо остановить ястребов войны.



Мир на Земле должно стать главным содержанием внешней политики всех стран мира, в особенности, России, США и Китая.

Мировое научное сообщество может стать ядром нового движения за мир, опирающегося на науку о гармонии: теперь уже не просто движения против войны, а против уничтожения человечества.



На первом этапе будет целесообразным создать документ: обращение ученых к политикам мира. Под ним собрать подписи наиболее авторитетных ученых (тех, кто возглавляет науку в странах, Нобелевских лауреатов и др.).

Проблема социального расслоения. Социальное расслоение в России велико и даже неприлично. Из-за этого Россия фактически является страной « либерального рабства» [15].



В работе «Интегральное развитие и экономика с ограничением на сверхдоходы – эволюционная перспектива развития России» [31] предложена новация: модель экономики с ограничением на сверхдоходы.



Вопрос столь животрепещущий, что он был поставлен (наряду с другими вопросами) в открытом письме Президенту РФ [32]. Вопрос был переадресован в Министерство труда и социальной защиты РФ.



Оттуда пришел ответ [33,34]: «Заработная плата каждого работника…максимальным размером не ограничивается за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ».



Сверхбогатство антиэволюционно [1,14,15]. Следует устранить как его, так и бедность. Но выращивание миллионщиков, «дурной» рост их доходов – все это продолжается в России.

Социогуманитарное просвещение. Данная новация, как гармонический синтез обучения и воспитания, по-новому формулирует свои цели. Основные из них – познание самого себя и выработка «правильного» научно-обоснованного мировоззрения. Оно устанавливается через гармоничное (но не свободное!) развитие человека.



Главным предметом для преподавания в школе и вузе становится главная наука ХХI века – наука о человеке, человековедение [1,11,14, 35-37].

Главные цели преподавания человековедения – гармоничное развитие человека: воспитание, выработка социогуманитарного мировоззрения, познание себя и мира, становление «Человека Гармоничного». «Правильное» мировоззрение определяет поведение человека.



Сущность научно обоснованного социогуманитарного мировоззрения: жизнь – высшая ценность бытия. Человек, обладающий таким мировоззрением, бережно, трепетно относится к своей жизни, жизни других и жизни Природы. И он уже не станет покушаться на жизнь свою и других.



Познание себя и мира это и познание смысла жизни. Для человека, познавшего смысл своей жизни, суицид (а это еще одна проблема российской жизни) исключен. Как утверждают религиозные философы, познавший себя познает все, а не познавший не познает ничего.

Человековедение – главная наука ХХI века. Все проблемы человечества упираются в проблему эволюционного качества человека и решаются через нее. Одна из главных целей государства – гармоничное развитие человека.



Непонимание этого губительно. Такое непонимание присутствует даже в Конституции РФ. В ней утверждается свободное развитие человека. А это означает развитие как позитивных, так и негативных качеств. Тем самым антиобщественное поведение признается как естественное.

Человековедение следует рассматривать как главную дисциплину для обязательного (!) преподавания в школе. Пока такой предмет не преподается. Потребуется написание школьного учебника по человековедению.



В ВУЗ-ах человековедение преподается для студентов лишь некоторых специальностей. Учитывая выше изложенное, преподавание человековедения в ВУЗ-ах должно стать не исключением, а правилом.

Об этом автор написал в открытом письме министру просвещения РФ [38]. Новации нужны не только в технике и науке, но и в преподавании. Предлагаемая новация особенно актуальна сейчас, когда фактически наблюдается легализация ядерной войны.



Нашим детям придется строить новый мир социального гуманизма на принципах не «борьбы», а компромисса и гармонии. Предлагаемый предмет станет для них введением к выполнению данной миссии.

К сожалению, ответа на письмо автор не получил. Создается впечатление, что в стране существует лишь один способ общения с чиновниками: через письма к верховному правителю – Президенту РФ. Такое письмо было отправлено в связи с событиями в Керчи (расстрел в лицее).



Цитирую часть текста письма:



«В связи с событиями в Керчи посчитал необходимым обратиться непосредственно к Вам. При обсуждении причин происшедшего в СМИ присутствует общий мотив: необходимо образование дополнить воспитанием. Это правильно, но слишком обще.



Какое воспитание, как его осуществить и т.д.? Между тем, я уже много лет пишу о необходимости преподавания на всех уровнях главного предмета – человековедения.



Главные цели преподавания человековедения: воспитание, выработка социогуманитарного мировоззрения, познание себя и мира, становление «Человека Гармоничного».



«Правильное» мировоззрение определяет поведение человека в быту. Сущность научно обоснованного социогуманитарного мировоззрения: жизнь – высшая ценность бытия. Человек, обладающий таким мировоззрением, бережно, трепетно относится к своей жизни, жизни других и жизни Природы. И он уже не станет покушаться на жизнь свою и других».

Как обычно, письмо было переправлено в соответствующие инстанции: Минпросвещения и Минобрнауки. Ответы были однотипными (а, по существу, отписками).



Цитирую одну выдержку из ответа Минпросвещения:



«В учебном плане основной образовательной программы школы предусмотрено две части: обязательная… и формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). В вариативной части учебного плана школа по своему усмотрению…может ввести новые учебные предметы (в том числе предлагаемый Вами учебный предмет)».

По существу, мои обращения или не были поняты, или сознательно искажены. Ибо в них речь шла о необходимости обязательного преподавания дисциплины «человековедение» в школе и вузах.

О новациях в наукометрии. Существующая в РАН балльная оценка научной работы не приемлема и унижает самую науку. Она разработана людьми, далекими от реальной жизни науки и не понимающими существа научной деятельности. Откуда берутся баллы и их численные значения (30, 15, 10 и т.д.) для оценки разного рода научных результатов, абсолютно не понятно.



Следует отметить, что набор показателей, по которым ведется оценка результативности научного работника, с годами меняется, причем в неблагоприятном направлении.

Обсудим конкретно на примере Института системного анализа РАН, что предлагают разработчики балльной системы в качестве индивидуальных показателей результативности за ряд последних лет.



За опубликованные статьи в ВАК-журналах начисляется 20 баллов, а в иностранных – уже 30-40 баллов. Это ли не унижение российской науки, преклонение перед Западом (неистребимая черта российской действительности)?!



Вместе с тем, в настоящее время большинство российских ученых практически не имеют общения с западными коллегами (из-за отсутствия финансирования для участия в конференциях на Западе, зарубежных командировок и др.), что препятствует публикации статей в западных журналах.



За написание монографий и учебных пособий дается 20 баллов – столько же, сколько и за статью. Но разве могут быть равноценными статья и монография?



При этом еще требуется необходимый тираж – не менее 300 экз. Иначе написание монографий – напрасный труд. И это при том, что многие издательства вообще не указывают тираж издания. Публикации монографий малыми тиражами необходимо и актуально, поскольку там представлены новации в науке, еще мало кому известные.

Далее, статьи, опубликованные в любых других журналах (кроме перечисленных выше), сборниках научных трудов, большинство электронных публикаций в Интернете и др. вообще не учитываются.



Между тем, многие из этих публикаций (например, на сайте Академии Тринитаризма) вряд ли могли бы быть опубликованными в академичеcких журналах, где царствует научная цензура [1].

Еще более поразительная картина с докладами на научных конференциях. Учитываются лишь опубликованные доклады в трудах международных конференций (40 баллов) и российских (15 баллов). Опять дискриминация.



Между тем, на большинстве конференций публикации трудов вообще не предусмотрены. Например, Ваш автор делал доклады на ряде Московских Международных Форумов. В ежегодных оценках работы они не учитывались. Получается: участие в подобного рода мероприятиях – напрасный труд.

Вообще говоря, число публикаций в научных журналах не может служить главным показателем результативности научной работы.



Академические журналы все более превращаются в своего рода «междусобойчики», где публикуются по преимуществу «свои» авторы – «академические профессионалы», которые имеют узкую специализацию и «все знают».



«Новое» же встречается в штыки. Между тем, каждый журнал должен иметь раздел «Дискуссионные вопросы», где публикуется дискуссионное «новое». Дискуссия – способ нахождения истины [1].

Этими сторонами научной деятельности и ограничивается официальная оценка результативности работы ученого. Не рассматриваются многие важные стороны деятельности ученого (преподавание, написание учебников и учебных пособий тиражом менее 300 экз. и др.).



Число баллов за разного рода результаты работы научного сотрудника устанавливаются произвольно. Чрезмерен субъективизм данного подхода. Если результативность по-прежнему будет оцениваться в каких-то непонятных баллах (уже одно это дискредитирует науку), то вряд ли такая наука будет развивающейся. Скорее, она будет загнивающей.

Между тем, на практике широко используются безразмерные индексы, характеризующие разные стороны социальной жизни.



Основываясь на разработанной методике, удалось предложить новации: сконструировать применительно к научной работа два индекса: «индекс успешности научного работника» и «индекс качества научной работы» [1].



Индекс успешности» способен учесть все стороны научной деятельности сотрудника. «Индекс качества» формализует процедуру оценки качества научной работы сотрудника.

Предлагаемый подход показывает возможность критериальной оценки научной деятельности. Он позволяет на более объективной основе оценивать результативность научной деятельности. Ваш автор обращался в ФАНО с предложением применить на практике данные индексы.



Соответствующие материалы были направлены ныне покойному академику Н.П.Лаверову. Наконец, было послано (от имени автора и доктора физ.-мат. наук А.М.Тарко) письмо на имя Президента РАН о необходимости отказа от балльной системы. Но результаты этих обращений автору не известны.

Заключение

Авторский путь в науке такой: физика-химия-геология-экология-учение об эволюции-триалектика-гуманитарные науки (социоэкономика, человековедение). А еще работы по биологии, геотехнологии, культурологии, науковедению.



Следует отметить закономерную последовательность этих этапов: новации предыдущего этапа являлись своеобразным трамплином для новаций следующего этапа.

Полагаю: пройденный путь отвечает современному этапу развития науки, когда главным становится синтез (а не анализ, как на начальном этапе становления наук). Для решения важнейших проблем человечества требуются методы разных наук, универсальные специалисты.



Исследования же в рамках конкретной науки страдают архаичностью тематик, не всегда связанных с актуальными запросами дня. Ибо наука – не цель, а средство решения реальных проблем жизни.

Теперь жизнью на первый план выдвигаются инновационные системные исследования (методами разных наук) – по проблемам и объектам, а не по отдельным наукам. Поэтому требуется сформулировать наиболее приоритетные проблемы, в решении которых будут задействованы самые разные научные организации.



Это, в свою очередь, потребует создания особых структурных подразделений. Те же структуры и лица, которые не вписываются в приоритетные проблемы, по существу, есть субъекты «чистой» науки.

Учение социального гуманизма – пример системного исследования: естественно-гуманитарного синтеза. «Практические шаги» показали, что это учение опередило время. Его время еще не пришло. Но оно обязательно придет.



Только два свидетельства этому. Ряд стран уже перешел на интегральное развитие – предтечу социогуманизма. В России и мире все более проявляется тенденция гуманизации развития, когда в центре человек, его гармоничное развитие, опережающий рост человеческого капитала.

Что дальше? Может быть, удастся понять и описать энергетику творчества. Как и почему воздействует на читателя книга, на зрителя – картина художника, на слушателя – музыка? То же самое относительно творчества Природы.



Полагаю, социальный гуманизм, триалектика и «человековедение» станут основой и символом Возрождения XXI века – становления «новой культуры» (как естественно-гуманитарного синтеза триалектики, социального гуманизма и нравственных установок религий) [39].



«Новая культура» будет ядром, вокруг которого движутся на своих орбитах ее составляющие.

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В.С. Голубев

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