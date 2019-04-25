Россия на снимках второй половины XIX века из парижского архива
09:58. 25 апреля 2019 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Большой набор фотографий на стеклянных пластинах конца XIX – начала XX – го века был обнаружен в запасниках лицея имени генерала Кольбера в Париже.
Москва. Красная площадь
Москва. Торговые ряды на Красной площади
Москва. Вид на Кремль
Москва. Башни Кремля и Храм Христа Спасителя
Москва. Боровицкие ворота и Храм Христа Спасителя
Москва. Успенский собор
Москва. Храм Василия Блаженного и Спасские ворота
Москва. Юго-восточный угол Кремля”
Москва. Храм Христа Спасителя
Санкт-Петербург. Адмиралтейство
Санкт-Петербург. Дворцовая площадь
Санкт-Петербург. Исаакиевский собор
Санкт-Петербург. Интерьер Исаакиевского собора
Санкт-Петербург. Нева и Зимний дворец
Санкт-Петербург. Невский проспект
Санкт-Петербург. Памятник Александра Суворова
Царское Село. Екатерининский дворец
Варшава. Общий вид
Варшава. Большой Александровский мост
Варшава. Саксонская площадь
Киев. Военный корабль в гавани
Киев. Мост через Днепр
Киев
Крым. Форос. Храм Воскресения Христова
Нижний Новгород. Китайская улица, ярмарка
Нижний Новгород. Павильон на выставке 1896 года
Нижний Новгород. Павильон Центральной Азии на выставке 1896 года
Одесса. Панорама порта
Одесса. Порт
На Каспийском море
Карское море. Черная грязь льда