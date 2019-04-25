Россия на снимках второй половины XIX века из парижского архива

Большой набор фотографий на стеклянных пластинах конца XIX – начала XX – го века был обнаружен в запасниках лицея имени генерала Кольбера в Париже.Москва. Красная площадьМосква. Торговые ряды на Красной площадиМосква. Вид на КремльМосква. Башни Кремля и Храм Христа СпасителяМосква. Боровицкие ворота и Храм Христа СпасителяМосква. Успенский соборМосква. Храм Василия Блаженного и Спасские воротаМосква. Юго-восточный угол Кремля”Москва. Храм Христа СпасителяСанкт-Петербург. АдмиралтействоСанкт-Петербург. Дворцовая площадьСанкт-Петербург. Исаакиевский соборСанкт-Петербург. Интерьер Исаакиевского собораСанкт-Петербург. Нева и Зимний дворецСанкт-Петербург. Невский проспектСанкт-Петербург. Памятник Александра СувороваЦарское Село. Екатерининский дворецВаршава. Общий видВаршава. Большой Александровский мостВаршава. Саксонская площадьКиев. Военный корабль в гаваниКиев. Мост через ДнепрКиевКрым. Форос. Храм Воскресения ХристоваНижний Новгород. Китайская улица, ярмаркаНижний Новгород. Павильон на выставке 1896 годаНижний Новгород. Павильон Центральной Азии на выставке 1896 годаОдесса. Панорама портаОдесса. ПортНа Каспийском мореКарское море. Черная грязь льда

Источник: https://humus.livejournal.com/6585053.html