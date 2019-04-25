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Россия на снимках второй половины XIX века из парижского архива

09:58. 25 апреля 2019 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:


Большой набор фотографий на стеклянных пластинах конца XIX – начала XX – го века был обнаружен в запасниках лицея имени генерала Кольбера в Париже.

Москва. Красная площадь
Москва. Красная площадь

Москва. Торговые ряды на Красной площади
Москва. Торговые ряды на Красной площади

Москва. Вид на Кремль
Москва. Вид на Кремль

Москва. Башни Кремля и Храм Христа Спасителя
Москва. Башни Кремля и Храм Христа Спасителя

Москва. Боровицкие ворота и Храм Христа Спасителя
Москва. Боровицкие ворота и Храм Христа Спасителя

Москва. Успенский собор
Москва. Успенский собор

Москва. Храм Василия Блаженного и Спасские ворота изнутри Кремля
Москва. Храм Василия Блаженного и Спасские ворота

Москва. Юго-восточный угол Кремля
Москва. Юго-восточный угол Кремля”

Москва. Храм Христа Спасителя
Москва. Храм Христа Спасителя

Санкт-Петербург. Адмиралтейство
Санкт-Петербург. Адмиралтейство

Санкт-Петербург. Дворцовая площадь
Санкт-Петербург. Дворцовая площадь

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор
Санкт-Петербург. Исаакиевский собор

Санкт-Петербург. Интерьер Исаакиевского собора
Санкт-Петербург. Интерьер Исаакиевского собора

Санкт-Петербург. Нева и Зимний дворец
Санкт-Петербург. Нева и Зимний дворец

Санкт-Петербург. Невский проспект
Санкт-Петербург. Невский проспект

Санкт-Петербург. Памятник Александра Суворова
Санкт-Петербург. Памятник Александра Суворова

Царское Село. Екатерининский дворец
Царское Село. Екатерининский дворец


Варшава. Общий вид
Варшава. Общий вид

Варшава. Большой Александровский мост
Варшава. Большой Александровский мост

Варшава. Саксонская площадь
Варшава. Саксонская площадь

Киев. Военный корабль в гавани
Киев. Военный корабль в гавани

Киев. Мост через Днепр
Киев. Мост через Днепр

Киев
Киев

Крым. Форос. Храм Воскресения Христова
Крым. Форос. Храм Воскресения Христова

Нижний Новгород. Китайская улица, ярмарка
Нижний Новгород. Китайская улица, ярмарка

Нижний Новгород. Павильон на выставке 1896 года
Нижний Новгород. Павильон на выставке 1896 года

Нижний Новгород. Павильон Центральной Азии на выставке 1896 года
Нижний Новгород. Павильон Центральной Азии на выставке 1896 года

Одесса. Панорама порта
Одесса. Панорама порта

Одесса. Порт
Одесса. Порт

На Каспийском море
На Каспийском море

Карское море. Черная грязь льда
Карское море. Черная грязь льда

Источник: https://humus.livejournal.com/6585053.html

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