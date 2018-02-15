Старинные русские карты 17, начала 18 века
Сегодня мы поговорим о старинных русских картах . Пост будет краткий . Просто потому , что их в общем то, по сути, просто нет . Иностранных карт этого периода я видел тысячи , если не десятки тысяч . Тем странней ситуация с нашими картами .
Первым русским атласом , который есть в открытом доступе, является < ![CDATA[
Есть правда так называемые Чертёжная книга Сибири(1699—1701) ,< ![CDATA[
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Вот такие карты рисуют дети в 1 классе . Север тут справа ( но это очень условно) . А вообще в своих работах Ремезов явно не заморачивался ориентировкой своих “карт” по сторонам света . От карты к карте они постоянно скачут по сторонам листа .Такие понятия как масштаб , пропорция отсутствуют от слова вообще . В это же время на Западе уже создаются карты , которые почти приближаются по степени точности к современным .
Юзер palexy процитировал мне один отрывок :
У меня есть карта Д.Г.Мессешмидта 1721 г.(участка обских притоков Томи и Ини) которая практически полностью копирует карту Ремезова. Дата экспедиции Мессершмидта бесспорна поскольку документов по ней завались, а вот отрывок из дневника приведённый Невлянской: «Капитан Табберт ходил сегодня с корнетом Иористом к одному художнику по фамилии Ремезов, у которого он видел нарисованную масляными красками карту Томского уезда; он бегло просмотрел ее, но не нашел в ней ничего, что было бы изображено правильно». (Новлянская М. Г. Филипп Иоганн Страленберг. М.; Л., 1966. С. 36.) .
Ну наконец на этой карте нет , открытых мною городов < ![CDATA[
Есть такой < ![CDATA[
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Север тут внизу . Насчет чертежной книги Ремезова это они конечно погорячились . У того , как я уже писал , ориентации по сторонам света вообще не было .
И еще один вариант этой же карты :
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В сети есть более ( хотел написать совершенный , но это не так ) подробный вариант этой карты .Тоже приписывается Ремезову . Если смотреть с точки зрения отсутствия каких либо масштабов и пропорций то да, согласен это Ремезов . Но вот четкое наличие сторон света говорит об обратном .
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Ища материалы по городу Пермь Великая наткнулся на маленький фрагмент карты с < ![CDATA[
Опять же Север тут внизу . И город Пермь есть . Вон он там, под словом “Черемисы” .К сожалению всю карту достать не удалось . И откуда они ее там выкопали так и не доискался .
Видел еще несколько подобных карт в сети , но они уж больно мутные и жутко примитивные . Поэтому даже не стал их сохранять .
А теперь самое интересное .
Вот она в полном размере :
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Чувствуете разницу ? Небо и земля с чертежами Ремезова . Даже параллели указаны верно . К сожалению разрешение у карты не очень большое и многие мелкие надписи вообще не видны . Но кое что узнать можно .
Белгородская орда на территории современной Одесской области Украины :
Малая Тартария ( именно что ТаРтария ) в причерноморских степях .
А справа от нее , отделена границей, местность под названием – Юрты Донских Казаков .Причем тянется она аж до Волги ,скорее всего .
Кстати приведу часть одной карты 1614 года из моего поста: < ![CDATA[
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Т.е. за сто лет до этого эти две местности были единым государством . И именно от его “татарского ига”< ![CDATA[
Кстати раньше казаками называли именно татар . У меня есть по этому поводу< ![CDATA[
Собственно и все .
Ну и напоследок Книга : < ![CDATA[
Кстати там в предисловии есть интересный пассаж :
Вот точно также дело обстояло у нас и с картами . Их просто не было . Точнее наверно все таки были . Но либо их уничтожили , либо они лежать глубоко глубоко в архивах . Просто потому , что там совсем другая история России . Где были , заново открытые мной, города < ![CDATA[
Вчера мне рассказали , что в архивах Библиотеки РАН хранится аж 10 000 старинных карт . Я пока точно не знаю , что это за карты , наши или иностранные и каких веков , но я очень надеюсь , что там будут и русские старинные карты 16-17 и начала 18 веков . Мои знакомые сейчас пытаются все это отсканировать и выложить в сеть . Дай боже , что бы у них все получилось . И тогда мы узнаем немного больше правды об истории того времени .
Сегодня посмотрим две русские карты начала 18 века из архивов Российской национальной библиотеки . Хотя слово “посмотрим” тут очень условно . У меня есть очень большое желание поставить все руководство этой библиотеки к стенке и расстрелять их из крупнокалиберного пулемета .Саботажники они а не ученые .
Первой посмотрим Карту полушарий 1713 года, издана в Гражданской типографии В.О. Киприянова. Карта большая а разрешение у снимка таки наоборот, маленькое . Поэтому модно посмотреть только очень большие записи . По клику откроется в большем разрешении . Но кое что из нее вытянуть можно . Обратите внимание на Антарктиду . Ее нет . Я как то специально смотрел подобные атласы западных картографов . Там Антарктиды тоже нет до начала 19 века , когда ее наши моряки открыли . Поэтому если вы увидите старинную карту , где Антарктида присутствует то знайте , она сделана во второй половине 19 века . Или позже .
Хотелось бы обратить внимание на высокую степень мастерства тогдашних русских картографов . < ![CDATA[
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И еще одна карта того же автора : Глобус географический сиречь землеописательный иже из’являет четыре части земли, Африку, Азию, Америку, иЕвропу, нанеиже обитаем, и яже нас отовсюду об’емлет. Повелением во гражданской Типографии Лета Господня: 1707. В царствующем Граде Москве, Тщанием Василия Киприанова. Под назрением его превосходительства Господина Генерала Лейтенанта Иакова Виллимовича Брюса.
Ее < ![CDATA[
Вот еще один отрывок К Сарматскому Океану добавился еще и Скифский . Справа от названия “М. Московское”. Не понял , что это значит .Большими буквами написано слово ТАРТАРИЯ . Через “р” .Чуть выше начала этого слова видны названия -Скифия . А вот выше буквы “И” в слове “Сибирь” видна река “Татар” .Выше слова “МОСКВА” тоже вроде бы написано -Сарматия . Опять же почему не написано Россия или Русь ? А вот что означает слово “Асинский” не понятно .
Ох не зря писал Ломоносов в своей книге : . < ![CDATA[
Ну и на последок Описание Европы. Правда видно очень плохо . Вместо Франции написано Галлия . Есть еще какая то Дакия . Польша написана без мягкого знака . В самом конце кажись написано Елладу . Для сведения< ![CDATA[
В описание есть очень интересная строчка :
Рисунки: над полушариями герб Российской Империи на фоне горностаевой мантии, поддерживаемой архангелами с мечами в руках; в обрамлении мантии фигуры Марса, Аполлона, знамена и прочая воинская атрибутика;
А вот и они сами . И это далеко не единичный случай . По именам< ![CDATA[
Если кто то сможет < ![CDATA[
Дополнение : Мир не без добрый людей и благодаря уважаемому < ![CDATA[
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Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, потихоньку оцифровывает свои фонды.< ![CDATA[
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А это отдельные файлы.
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Полунощный океан это прикольно.
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Странно да, Адриатическое море или Океан Западный ?
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А тут Океан Девкалиский.Вообще раньше морем и океаном называли,как мне кажется, немного другие виды водной акватории.
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Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, потихоньку оцифровывает свои фонды.< ![CDATA[
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По клику открывается в большом разрешении.
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Очень много неизвестных топонимов.Крым тут написан как ТаРтария.Как и на русской карте конца 17 века из моего основного поста.И только уже в 18 веке Тартарию начали называть Татарией.Обратите внимание на Крым, Кроме Кафы и Перекопа ни одного знакомого названия.Балтийское море оказывается раньше называлость Восточным озером.
Обратите внимание как на этой карте называется Кенигсберг.Я залез в Вики и нашел там удивительный текст :
Под именем Королевец (Королевецъ) или Королевиц замок и местность вокруг него долгое время, начиная с XIII века, упоминается и в различных русских источниках: летописях, книгах, атласах[7][5]. В России это название широко использовалось до Петра I и, изредка, в более поздний период[8], вплоть до начала XX века[9], в том числе в художественной литературе, например, в текстах М. Салтыкова-Щедрина[10][11]. Однако после Петра I и до переименования в 1946 году русские чаще использовали немецкий вариант.
Хех, я походу не зря утверждал в своем расследовании- < ![CDATA[
Вообще если заняться и сравнивать карту с официальной историей, то списочек не стыковок будет не на один десяток страниц.Ну это для нашей истории дело банальное.
Был оказывается такой город как Византия.Вот его план
План Константинополя или Царе Града иже прежде нарицашеся Византия древле же Вигос завоеван Мухаммедом вторым лета господня 1453 месяца маиа в 29 день] / [Нарисован князем Димитрием Кантемиром]; Грыдор. Алексий Зубов в Сан[кт] П[етер]бурге. – Санкт-Петербург : [Петербургская типография], [1720].
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Это небольшое дополнение к моему < ![CDATA[
Зашел я намедни в Французскую библиотеку.Есть у меня такая привычка по библиотекам шастать. А там целый раздел < ![CDATA[
Север тут слева.Это , кстати, один из признаков, как я понимаю, карт местностей 17 века. Уже в 18 стало правилом и карты конкретных местностей ориентировать на север. А до этого картографы их рисовали, кому как удобнее.Самый наглядный пример это карты Ремизова. Там север “гуляет” по кругу просто хаотично. Мозги сломишь, пока поймешь что и как на конкретной карте нарисовано. А вообще русские карты 17 века, по большей части, ориентировано на юг. Как карта Сибири и Дальнего Востока у того же Ремезова. По крайней мере ему эту карту приписывают.
Насчет Европу приведу пример из моих старых постов - < ![CDATA[
У меня есть очень обоснованное подозрение, что все карты, что мы сейчас знаем, были сделаны уже не раньше конца 17 века.Правда по старинным оригиналам, которые к тому времени просто обветшали и пришли в негодность.Ну а часть конечно просто подделали в 18-19 веках. Это видно по правильным пропорциям и очертаниям местности.Будете смотреть русские карты, обратите внимание на две вещи. Каспий должен быть круглым а не вытянутым. А у Крыма район Керчи должен быть, как бы, обрублен а не вытянут влево , как сейчас.
Ну вернемся к городу Резань.
Карта ; < ![CDATA[
Как я уже написал выше, север тут слева.
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Значит мы видим города Коломна и Кашира.Дальше по течению Оки город Переславль- Рязанской. А за ним Старая Резань. Обратите внимание, в старом названии стоит буква “е”. Где то до начала 18 века у нас почти не было буквы “Я”. Поэтому был, в том числе, Ерославль.
У города Старая Резань запутанная история. Сначала его разрушили в конце 16 века татары, потом он существовал, наряду с новой Резанью, как небольшое село.А вот уже в начале 18 века разросся до города.Обратите внимание на значок города и сноску к карте.В таком виде он просуществовал где то до середины 18 века а потом снова исчез. Власти объявили, что его разрушил Батый в 13 веке.В таком формате городища он существует и сейчас как памятник археологии. Но там еще и до сих пор можно увидеть куски храмов 18 века.
А в 1781 году Екатерина Вторая, переименовала Переславь-Рязанской в просто Рязань.Который существует и поныне.Спасибо ей за это. А то топоним мог бы уйти в истории почти без следа, как город Булгар и Булгария. А то Батый, он как Шурик, на него все списать можно.
Источник: www.kramola.info
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Интересно получается! Карты явно сделаны по аэрофотосъёмке как минимум, а точнее – по космическим снимкам Это раз… На планете Земля куча следов термоядерных бомбардировок. Столешников, например, относит их на 1500-2000 лет назад, но, похоже, всё случилось гораздо позже. Это два… В XIX веке по всей планете существовали ещё города с иной архитектурой и иными принципами энергообеспечения. Это три… Официальная история, как говорил ещё О. де Бальзак, лживая насквозь. Что в отношении фактов, что в отношении сроков. Это четыре… Как-то так получилось, что “евреи-группа людей, вышедшая из Вавилона”, совершенно чудесным образом во всех странах мира оказалась сверху, как масло на бутерброде. Это пять… Все современные географические названия, а также и языки, ведут своё происхождение либо из иврита, либо из идиш. Это шесть… Есть и ещё кое-что…
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“Север тут слева.Это , кстати, один из признаков, как я понимаю, карт местностей 17 века.” – смотря из какого места рисовали карту и по направлению куда: если картограф находился на западе и рисовал карту востока, для него слева находился север.
“Уже в 18 стало правилом и карты конкретных местностей ориентировать на север.” – вот с этого времени договорились.
“А до этого картографы их рисовали, кому как удобнее.Самый наглядный пример это карты Ремизова. Там север “гуляет” по кругу просто хаотично.” – доказательство моей версии
“А вообще русские карты 17 века, по большей части, ориентировано на юг.” – интересы России были на юге