К вопросу о паспортах.1. То что паспорта начнут выдавать, это хорошо, я бы даже сказал замечательно. Делать это надо было конечно раньше, но это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. С моей точки зрения, паспорта надо было начинать выдавать еще с 2014-2015 года, что ускорило бы процесс дальнейшей фактической интеграции Донбасса. Насколько критичной будет эта задержка, узнаем в конце войны.2. Принятию решения о выдаче паспортов РФ для жителей ЛДНР (а принято оно было не позднее марта 2019 года, хотя само решение в Госдуме обсуждалось еще с 2015 года на уровне законопроектов в комитетах) предшествовал целый ряд заявлений в течении 2018-2019 годов, когда оф.лица РФ фактически публично ставили крест на "лучшем выборе украинского народа", а Лавров фактически признал ошибку российского руководства, которое весной 2014 года признало Порошенко и фактически легитимизировало хунту захватившую власть в Киеве. Официальной.версией причин этой ошибки стал обман со стороны Германии и Франции, которые "продали" России Порошенко как "президента мира". Вместо мира Донбасс получил 5 лет войны. Как видим, в случае с Зеленским, легкие пасы из Киева, что на этот раз это уже точно "президент мира" Москву совсем не впечатлили и теперь преобладает линия "верьте только делам". Признание ошибки, важный шаг к повышению эффективности политики на украинском направлении.3. Касательно истерик профессиональных украинцев по поводу – "и только мир забрезжил на горизонте, как коварная Россия снова разжигает войну".Здесь мы видим либо полную глупость и некомпетентность изрекающих подобное, либо же так называемое вскрытие, указывающее на то, на кого на самом деле работают "профессиональные украинцы". Вполне очевидно, что Украина является объектом мировой политики. на территории которой с 2014 года идет гражданская война, где США поддерживают марионеточный режим в Киеве, а Россия марионеточные режимы в ЛНР и ДНР. С обеих сторон эта поддержка идет на политическом, дипломатическом, информационном, экономическом, разведывательном и военном уровнях. Киев не самостоятелен (как и ЛНР и ДНР) в принятии решений о вопросах войны и мира. Как уже всем объяснил Курт Волкер, США здесь надолго, поэтому вопрос войны на Украине это не вопрос переговоров Кремля с Зеленским. И тем более не вопрос переговоров Зеленского с Пушилиным и Пасечником. Это вопрос переговоров Москвы и Вашингтона. Если официальной линией США является "стратегическое сдерживание России по периметру ее границ", то о каком мире вообще может идти речь? Поэтому Россия не отзеркалила пафосные заявления Волкера в духе сентенций, "что на Донбассе Россия надолго", а ответила предметно, хотя суть ответа идентична. В сухом остатке – и США и Россия на Украине надолго. Как и конфликт между ними – "профессиональные украинцы" могут выбрать сторону и это отнюдь не выбор между Пушилиным и Зеленским. И даже не между Курченко и Коломойским. Долго сидеть на двух стульях с мечтаниями о "сильной независимой демократической Украине" не получится. Раньше была некая ограниченно независимая многовекторная Украина, которую пытались строить Кучма и Янукович, но ту Украину сожгли в Доме Профсоюзов 5 лет назад под смех и улюлюкание. Той Украины больше нет и не будет, даже если Янукович под крики "Прости нас, Витя" вернется. Фарш невозможно провернуть назад.4. Хочет ли Вашингтон мира на Украине? Нет, не хочет. Вашингтон хочет капитуляции России, с сдачей Донбасса и Крыма, а также прекращения текущей внешнеполитической линии РФ. Украина это лишь один из фронтов идущей Холодной войны. В контексте этого конфликта мир на Украине невозможен – максимум, локальные перемирия. Надо ясно понимать, что Украина это не субъектное государство, которое что-то решает – это Failed State и объект международной политики, площадка для борьбы, где внешние игроки с опорой на зависимые от них местные силы ведут борьбу между за собой за влияние на этой площадке. Поменялась ли структура российского влияния в ЛНР и ДНР от замены проворовавшегося (и не только) Плотницкого на Пасечника или замена убитого Захарченко на Пушилина? Поменялась лишь в деталях, сама суть этих отношений не изменилась. Точно так, замена Порошенко на Зеленского, меняет много частных вопросов, но принципиально не меняет суть отношений между Вашингтоном и Киевом, где роль Украины – выступать в роли антироссийского плацдарма на границе с Россией (сегодняшее принятие языкового закона лишь подтверждает, что этот вектор никуда не денется), а роль украинской армии и населения – выступать в роли инструмента этой политики. Потери, финансово-экономические, социально-политические и культурные издержки для операторов этой политики не существенны. Амортизационные расходы на проведение этой политики носят умеренный характер. Пока этот формат отношений сохраняется, США вполне могут позволять косметические мероприятия по замены одних зависимых фигур на другие.5. За прошедшие годы у РФ стало меньше иллюзий на сей счет, хотя даже сейчас не трудно встретить жалобные попытки некоторой части российского истеблишмента помечтать о том, что было бы хорошо откатить ситуацию к 2013 году, когда молодому российскому капитализму прямым текстом отказали в праве вступления в "золотой миллиард". Но это иллюзия – процесс разрушения поздневашингтонского мироустройства набирает обороты по всему миру и Украина эта часть объективного конфликта, где на кону стоит с одной стороны вопрос американской гегемонии в Европе, а с другой стороны возможность РФ проводить самостоятельную политику. Поэтому о каком мире тут можно говорить? Видим ли признаки улучшения этих отношений где-либо? Нет – мы видим в лучшем случае мертвящую стагнацию или же дальнейшую деградацию американо-российских отношений на всех уровнях.Не решив глобальные проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона, верить в возможность локального мира на одном из фронтов, явный признак либо инфантильности, либо в подыгрывании линии тех, кто ставит знак равенства между словом "мир" и словом "капитуляция".6. Поэтому перспектива сделки с США по Украине на данном этапе околонулевая, а смысла договариваться с Зеленским, которого могут завтра лишить полномочий, обложить "правильными министрами" или просто стреножить ультимативным звонком из Вашингтона, не так много, как кому-то представляется. И первые заявления Зеленского и его окружения наглядно показывают, что он продолжает следовать в русле вашингтонского курса, что конечно не оставляет перспектив на серьезную нормализацию. Санкции наложенные РФ, решение о паспортах, унификация правого поля ЛДНР с российским законодательством и продолжающаяся интеграция экономики республик с российской экономикой, это достаточно очевидное выстраивание жесткой переговорной позиции с США, когда от оппонентов на Украине ждут чего-то большего, чем жалких заверений "в разумности", а именно конкретных шагов – прекращения огня на Донбассе, прекращения провокаций на Черном море, обмена пленными и задержанными и т.д. и т.п. Когда будут реальные шаги, разговор будет возможен, но и в этом случае можно будет говорить не о мире, а о частичном перемирии, так как Холодная война между США и РФ затрагивает не только Украину.7. Какое будущее ждет Донбасс в этом сценарии? Донбасс будет продолжать двигаться по траектории непризнанного государственного образования, коих за последние десятилетия образовалось уже немало. Некоторыми такие образования воспринимались как временные политические прокладки на этапе трансформации юридического статуса отколовшихся территорий, но как известно, нет ничего более постоянного, чем временные решения.Донбасс очевидно будет более тесно интегрирован с Россией – если война прекратиться, это путь Приднестровья, которая формально признается как часть Молдавии, но де-факто является непризнанным независимым государством. Если война не прекратиться и будут продолжать стрелять, это уже ближе к Карабахскому варианту. Разумеется, в ходе дальнейшего хода Холодной войны может образоваться ситуация, когда издержки от признания независимости ЛНР и ДНР или даже принятия их состав РФ, могут оказаться несущественными, но на данном этапе Россия продолжает использовать ДНР и ЛНР как инструмент давления на контролируемую США большую часть Украины, спекулируя на теме федерализации и децентрализации, на что США конечно не пойдут, продолжая в свою очередь спекулировать на теме втягивания Украины в НАТО и размещения на территории Украины постоянных контингентов США и НАТО, используя управляемый конфликт на Украине как предлог для наращивания военных контингентов США и НАТО на западных границах России.8. Сам процесс выдачи паспортов наверняка не будет простым – по опыту раздачи паспортов в Крыму можно ожидать повышенной нагрузки на соответствующие службы, а также усиления нагрузки на спецслужбы, которым придется с удвоенными усилиями фильтровать поток граждан с Донбасса и Украины, так как этот канал легализации агентуры СБУ и ГУР МОУ на территории России представляет очевидную угрозу для внутренней безопасности страны. Можно ожидать, что увеличится число желающих получить паспорта ДНР и ЛНР, чтобы уже их менять на паспорт РФ. Стоит помнить, что в вопросе выдачи этих паспортов существует элемент коррупции, что опять же создает определенную проблему для решения проблем безопасности. Но в целом, это скорее технические проблемы – те, кто действительно захочет получить российский паспорт, его до конца 2019 года скорее всего получат. Полная паспортизация скорее всего может занять 2-3 года. Соответственно, через некоторое время часть населения ЛНР и ДНР будет является российскими гражданами. При необходимости, это создает возможность реализации осетино-абхазского сценария с легальным применением вооруженных сил для защиты граждан РФ в ЛНР и ДНР. Это не обязательный, но возможный инструмент "северный ветер плюс". В Киеве и Вашингтоне это прекрасно понимают, поэтому в вопросе осуждения российского решения по Донбассу, частенько вспоминают Олимпийскую войну 2008 года, так как возможный ответ на попытки провести копию операции "Олуя" теперь уже напрямую будут связаны с нападением на существенное кол-во гражданских с российскими паспортами, где отработать могут уже не "отпускники", а вполне легальные батальонно-тактические группы Южного военного округа. Но это дело возможного и отнюдь не обязательного будущего – мячик переброшен на сторону США и по их практической реакции будет понятно, выберут ли они путь дальнейшей эскалации или же через обновленную киевскую верхушку осуществят временную деэскалацию в духе Грузии после Саакашвили.В целом, несмотря на запоздалость решения и некоторую его половинчатость, оно еще раз подтверждает, что Донбасс для Украины отрезанный ломоть и его будущее будет связано с Россией, хоть пока и не в той форме, которой мне или вам хотелось в 2014 году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4946273.html