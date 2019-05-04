Где можно получить паспорт ДНР
22:31. 4 мая 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Так как подача заявления на получение российского паспорта требует наличие паспорта ДНР, то в порядке информации для будущих сограждан.
Где можно получить паспорт Донецкой Народной Республики
Главный документ уже получили более 130 000 граждан государства. Об этом сообщает центр общественных связей МВД ДНР
Для некоторых это был первый в жизни паспорт, другие жители получали документы взамен утраченных или поврежденных.
Сотрудники миграционной службы МВД ДНР прикладывают все необходимые усилия для того, чтобы процесс получения паспорта был максимально быстрым и комфортным для граждан.
График работы Отдела Миграционной службы Донецкого ГУ МВД ДНР:
- понедельник, вторник, среда, пятница: с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); – четверг, суббота, воскресенье – выходные и не приемные дни.
График работы территориальных подразделений Миграционной службы Донецкого ГУ МВД ДНР:
- вторник, среда, пятница: с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); – суббота: с 09:00 до 13:00; – понедельник, четверг, воскресенье – выходные и не приемные дни.
Адреса подразделений Миграционной службы Донецкого ГУ МВД ДНР:
- Отдел Миграционной службы Донецкого ГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Лагутенко, 14;
- Сектор Миграционной службы Ворошиловского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Любавина, 4;
- Сектор Миграционной службы Калининского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, Владычанского, 48-б;
- Сектор Миграционной службы Киевского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Щорса, 104;
- Сектор Миграционной службы Кировского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Кирова, 106;
- Сектор Миграционной службы Куйбышевского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Куйбышева, 126;
- Сектор Миграционной службы Ленинского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Аксакова, 56;
- Сектор Миграционной службы Петровского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Петровского, 252;
- Сектор Миграционной службы Пролетарского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Камышинская, 21-а;
- Сектор Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР: г. Донецк, ул. Гурьева, 3.
https://www.donetsk.kp.ru/daily/26757/3787165/ – цинк
По вопросам подачи заявлений в ЛНР о получении российского паспорта смотри тут https://politikus.ru/events/118860-poluchenie-pasporta-rf-v-lnr.html
По вопросам получения паспорта ЛНР смотри тут https://visa-exp.com/kak-poluchit-pasport-lnr
По вопросу украинского паспорта смотри тут
Также стоит отметить, что сегодня в Ростовскую область отправилась первая партия заявлений на получение российского паспорта, которые были сданы 3-4 мая. В дальнейшем, по мере отлаживания системы, этот процесс станет рутинным, с порционной отправкой документов.
Ну а там уже людям остается только ждать, когда будет закончена проверка и будет оформлен паспорт, чтобы съездить за ним в Ростовскую область.
Касательно "украинских ответов" на паспортизацию, то пока из Киева доносится лишь невнятное блеяние.
Плюс до кучи.
Фото с репетиции военного парада в Луганске.
Фото "Луганского Информационного Центра" (с)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4965250.html