Сжечь Нотр-Дам, чтобы остановить Жёлтые жилеты

Рабовладельческий мировой порядок качается. Он грозит похоронить под своими обломками всё человечество. Но тихо и безропотно умирать готовы не все рабы.

Французы оказались способны самоорганизоваться и отстаивать свои права. Уже 23 недели они тысячами выходят на улицы Парижа и Нанта, Тулузы, Лиона, Монпелье, Бордо… Акции начались с требования - именно требования, а не рабской просьбы – снижения цен на бензин, а сегодня люди уже протестуют против низкого уровня жизни, близкого к голоду, они требуют, чтобы власть защищала интересы народа, а не богатых. Они требуют всенародного референдума по ситуации в стране. На спинах некоторых из них было написано: прямая демократия – они требуют изменения политической системы, обслуживающей сверхбогатых, требуют отставки Макрона – куклы транснациональных компаний, масонских лож. Сегодня абсолютно ясно – Макрон не способен управлять страной. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты (зимой это вообще антигуманно). Но протесты жёлтых жилетов поддерживают 48% французов.

На 15 апреля в 20:00 было запланировано обращение президента Макрона к нации, где он собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протене стами «желтых жилетов».

За полтора часа до назначенного времени загорелся Собор Парижской Богоматери – эту связку игнорируют многие комментаторы, но именно в ней вероятная причина пожара. И место возгорания – близ шпиля – говорит о намерении режиссёров шоу сделать пожар максимально зрелищным – с падением высокого видимого отовсюду шпиля.

Причина поджога – остановить «жёлтые жилеты», об этом от большого ума проболталась Ксения Собак. Это она связала пожар в соборе Парижской Богоматери с протестами членов французских профсоюзов, которые требуют повысить заработную плату. Вот цитата из её комментариев по поводу пожара: «Сегодня Нотр-Дама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину „возгорания“, но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем то, кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие, каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным».

Ксюша как типичный представитель «успешных» невесть как разбогатевших негодует: ей нужна неприкосновенность дорогих бутиков, низкие как в РФ налоги на награбленное и полное бесправие нищебродов, которых можно вышвыривать на улицу, когда захочешь. А профсоюзы ей вовсе не нужны. Заявление Ксюши – просто хартия таинственных поджигателей.

https://www.znak.com/2019-04-16/kseniya_sobchak_svyazala_pozhar_v_notr_dame_s_trebovaniyami_francuzov_povysit_zarplatu

Почему пять месяцев выходят на улицы французы? Потому что у них «охреневшие от собственной важности профсоюзы и уволить человека почти невозможно». А почему молчат русские, для которых французская нищета – сказочное богатство? Потому что выгнать на улицу за протесты в РФ – раз плюнуть, поскольку профсоюзов у нас просто нет. Упитанные мордашки профсоюзных деятелей – Шмакова и Исаева – лучшее свидетельство того, что жёлтые жилеты на улицы они не поведут. За неисполнение своих должностных обязанностей, за предательство интересов народа власть платит им красивую зарплату. А сытый голодного не разумеет.

Рабовладельческий мировой порядок жив до тех пор, пока народ ощущает себя стадом баранов, которых бич пастуха гонит на каторжные работы или на бойню. Любые попытки самоорганизации и народовластия вызывают ужас у хозяев мира и пресекаются. Этот ужас принудил тайных правителей мира разгромить Новороссию и перебить всех её лидеров, а Кремль в знак полного отказа от Новороссии построил обходной мост, убив экосистему Чёрного моря – чёрт с ней, с экологической катастрофой, народовластие Донбасса куда страшнее для Суркова и его вашингтонских хозяев. И чёрт с ним, с историческим памятником, бриллиантом мировой архитектуры – «Нотр Дам де Пари» – французские и мировые правящие элиты испугались, что люди оказались способны к объединению в отстаивании своих интересов, что они оказались готовы пять месяцев подряд выходить на улицы.

Перепуганные закулисные элиты решили нанести ответный удар, удар по ценностям не столько христианским, сколько культурным, ценностям человеческим, всеобщим, бесспорным. Людей ударили под дых. Потому что миром руководят не люди. Им наплевать на все человеческие ценности. И потому уже после войны американская авиация в щебень разнесла исторические памятники Дрездена и картинную галерею. И потому авиация НАТО бомбила Югославию, стирая в пыль бесценные для любого человека древние сербские монастыри Косово. И потому американские войска в Ираке рушили Дворец цветов и грабили музей, вынося или уничтожая артефакты древнего Вавилона, Двуречья. И потому выкормленная Соединёнными Штатами ИГИЛ уничтожает в Сирии бесценные исторические памятники древней Пальмиры. И потому в РФ пожар в библиотеке ИНИОН уничтожил архивы уникального памятника языческой Руси – Велесовой книги.

Уничтожить всю культуру человечества – таков заказ финансового фашизма, народ должен забыть свою настоящую историю и стать стадом дебилов – и на сцену легендарного Большого театра выходят проститутки в как бы опере «Дети Розенталя» и мировая звезда балета Нуреев без штанов. Ставит это позорище арестованный за воровство Серебренников. Это хуже, чем поджог Нотр Дама – это сжигание души человека.

Кто такие, эти правящие элиты – инопланетяне или просто психически больные, одержимые только жаждой накопления – неважно. Важно, что на одной планете с ними жить уже нельзя. И потому 19 апреля в парижском пригороде Ла-Дефанс активисты провели крупную акцию у штаб-квартир нефтяной компании Total и банка Société Générale, заблокировали здание Министерства экологии. Они пытались привлечь внимание властей к проблеме климатических изменений, они требовали развивать зелёную энергетику, а не углеводородную. В акции участвовали около двух тысяч человек. Месяцем ранее прошла подобная акция на том же месте.

https://www.svoboda.org/a/29891902.html

Вслед за Францией жёлтые жилеты надела Великобритания. Организация Extinction Rebellion («Бунт против вымирания») блокировала дороги и препятствовала работе общественного транспорта. Экоактивисты в Лондоне заблокировали мост Ватерлоо, приклеив себя к грузовику. Они требовали от правительства более энергичных мер по спасению климата. Они призывали к снижению до нуля выбросов парниковых газов. Канал РБК в РФ назвал экоактивистов более опасными, чем исламские экстремисты. Конечно – они опасны для нефтяных олигархов, управляющих миром. Они ломают их олигархический мировой порядок.

Провокации, инсценировки – обычная технология закулисных управляющих – но поджог рейхстага, то взрывы Нью-Йоркских башен-близнецов. Чего добивались организаторы шоу под названием «пожар в Нотр Дам»? Повергнуть людей в уныние. Они не имеют совести и сострадания и умеют играть на психологии людей, они знают – горе сплачивает. Действительно, после пожара рейтинг Макрона немного вырос. Но 20 апреля на улицы французских городов снова вышли жёлтые жилеты. Они сами оценили число протестантов в 100 тысяч. МВД Франции даёт цифру 28 тысяч. Подконтрольная власти пресса РФ осмелилась опубликовать только цифру 10 тысяч. Власти РФ боятся – французский пожар перекинется на Россию. Объединившуюся Европу подпольным законспирированным управляющим структурам контролировать уже не удастся. И люди могут устроить им новый Нюрнберг за всю ту кровь, что они пролили за десятки веков.