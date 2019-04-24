Главная » Здоровье

Ни один субъект страны не может похвастаться доступной и качественной медицинской помощью

18:11. 24 апреля 2019 Просмотров - 103 Один комментарий Опубликовал:

В 2018 г. ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности и качества медицинской помощи. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты по итогам своей деятельности.

front-z-700

Среди системных проблем, влияющих на качество и доступность медицинской помощи для населения, – несовершенство нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения.

«Белые пятна» в правовом поле касаются формирования региональных перечней лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, определения источников финансирования оказания ВМП детям. До сих пор не утверждены стандарты медицинской помощи по ряду распространенных нозологий, таких как мочекаменная болезнь, железодефицитная анемия, цистит.

Озабоченность аудиторов вызвал низкий уровень исполнения расходов по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг. – всего 62,9%.

Но все это – «цветочки» по сравнению с недостаточным уровнем финансового обеспечения территориальных программ ОМС, которое сохраняется на протяжении ряда лет. В 2017 г. 56 субъектов вынуждены были экономить и утверждать подушевой норматив финансирования ниже значения, утвержденного Правительством РФ, в 2018 г. таких регионов было 52. Региональным системам здравоохранения приходилось выкручиваться в условиях дефицита в объеме свыше 65 млрд руб.

Впрочем, зачастую деньги тратятся нерационально. Например, ежегодно по стране списывают лекарственные средства с истекшим сроком годности на сумму свыше 80 млн руб.

«Необходимо оперативное принятие решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами, – считает аудитор Счетной палаты Михаил Мень. – Это позволит обеспечить лекарствами большее число пациентов и сэкономить бюджетные средства».

Стоит ли говорить, что в условиях действующего законодательства такое перераспределение не предусмотрено даже между ЛПУ в пределах одного населенного пункта.

Автор. Екатерина Погонцева.

Источник: https://medvestnik.ru/content/news/Ni-odin-subekt-strany-ne-mojet-pohvastatsya-dostupnoi-i-kachestvennoi-medicinskoi-pomoshu.html

Метки: здоровье

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О РУССКОЙ СТАРИНЕ
... одна другая наука не может похвастать таким количеством гипотез (от...стране сейчас три формы общественной собственности – это федеральная собственность, собственность субъектов...показателем демократии, реально лишь один отвечает требованиям народоправства, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 декабря 2015
... организации смогли сформировать единый политический субъект, который сядет с Асадом за... его точки зрения, ракетные удары – один из самых красноречивых признаков продолжающейся... другая страна, в том числе и в западной Европе, не может похвастаться наличием...
Бэкграунд, выпуск-315 за 31 августа 2013
...как субъект международного права, поскольку все свои действия в торговой области страна...кастрации за гомосексуализм выдающийся математик, один из основоположников кибернетики – Алан .... Кто еще в наши дни может похвастать таким «Знаком качества»? Источник: ...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
... И одновременно становимся не полноценным субъектом мировой истории, но объектом глобального...четыре года Ростов выстроил один из лучших театров страны. Театральный зал вмещает... А какой из российских театров может похвастаться залом, где воздух, всосанный из...
Новости Украины и Новороссии 10 марта 2016
... Демчишин уверен, что страна может прожить без российского газа...международное признание Крыма как субъекта РФ. И что самое...мнению, Михаил Зурабов не может похвастать ни первым, ни вторым...стране составила 3 тыс. 455 гривен, или около 160 долларов. Это один...
Бэкграунд, выпуск-248 за 10 марта 2012
...В России всегда находились субъекты, действовавшие наперекор национальной...чуть не каждый пятый может похвастаться шляхетскими происхождением. И... и заключается ещё один просчёт западных стратегов,...пятых колонн» во всех странах – потенциальных жервах нацистской...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9527 5501
    Maleos 24 апреля 2019 в 20:11

    Вот этот маразм с медициной, который в святые 90-е привезли нам “заокеанские партнёры”, а местная медицинская жыдобратия с большим удовольствием и выгодой лично для себя внедрила в бошки российским славянам, попробуй теперь искорени! Сколько лет пройдёт и сколько ядов, называемых “лекарствами”, будет сожрано недалёкими славянскими россиянами – хрен его знает…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)