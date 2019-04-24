Ни один субъект страны не может похвастаться доступной и качественной медицинской помощью

В 2018 г. ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности и качества медицинской помощи. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты по итогам своей деятельности.

Среди системных проблем, влияющих на качество и доступность медицинской помощи для населения, – несовершенство нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения.

«Белые пятна» в правовом поле касаются формирования региональных перечней лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, определения источников финансирования оказания ВМП детям. До сих пор не утверждены стандарты медицинской помощи по ряду распространенных нозологий, таких как мочекаменная болезнь, железодефицитная анемия, цистит.

Озабоченность аудиторов вызвал низкий уровень исполнения расходов по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг. – всего 62,9%.

Но все это – «цветочки» по сравнению с недостаточным уровнем финансового обеспечения территориальных программ ОМС, которое сохраняется на протяжении ряда лет. В 2017 г. 56 субъектов вынуждены были экономить и утверждать подушевой норматив финансирования ниже значения, утвержденного Правительством РФ, в 2018 г. таких регионов было 52. Региональным системам здравоохранения приходилось выкручиваться в условиях дефицита в объеме свыше 65 млрд руб.

Впрочем, зачастую деньги тратятся нерационально. Например, ежегодно по стране списывают лекарственные средства с истекшим сроком годности на сумму свыше 80 млн руб.

«Необходимо оперативное принятие решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами, – считает аудитор Счетной палаты Михаил Мень. – Это позволит обеспечить лекарствами большее число пациентов и сэкономить бюджетные средства».

Стоит ли говорить, что в условиях действующего законодательства такое перераспределение не предусмотрено даже между ЛПУ в пределах одного населенного пункта.

Автор. Екатерина Погонцева.

Источник: https://medvestnik.ru/content/news/Ni-odin-subekt-strany-ne-mojet-pohvastatsya-dostupnoi-i-kachestvennoi-medicinskoi-pomoshu.html