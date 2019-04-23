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«Пошел на принцип»

06:23. 23 апреля 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

Что ответит Эрдоган на ультиматум США по С-400?

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Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес в интервью греческой газете «Катимерини» заявил, что США могут перенести свою военную базу из Турции в Грецию и наложить на Анкару санкции, если та не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в беседе с RNS усомнился в том, что турецкие власти

Принципиальная позиция

 

В первую очередь, нежелание Турции отказываться от С-400 объясняется позицией президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который не собирается терять авторитет, поддаваясь на давление Вашингтона. Повлиять на него с помощью санкций Соединенные Штаты не смогут, поскольку турецкий президент «пошел на принцип», утверждает эксперт.

Лишившись на фоне эскалации военного конфликта в Сирии предоставленных Германией систем Patriot, Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой продать аналогичные комплексы, однако Соединенные Штаты выставили целый список требований. Помимо этого, Турция неоднократно выражала недовольство из-за поддержки американцами курдов, из-за чего между странами возникали серьезные противоречия. Еще одной проблемой являлось то, что стороны никак не могли сойтись по цене.

В конечном счете Анкара решилась обратиться к России и купить комплексы С-400. По мнению Александрова, первоначальной причиной могло быть желание Турции оказать давление на США. Однако впоследствии Анкара обнаружила, что российские комплексы куда лучше американских, а цена на них гораздо более выгодная. На решение также повлияло отсутствие каких-либо политических требований со стороны Москвы.

В декабре 2017 года стороны заключили контракт на поставку С-400 в Турцию. Эксперт добавил, что «на данном этапе уже сложно отыгрывать назад без потери лица». 8 апреля текущего года после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что покупка С-400 является суверенным правом Турции. Он подчеркнул, что никто не может требовать от Анкары отказаться от российских комплексов.

Угрозы Вашингтона

По словам американского сенатора-демократа Боба Менендеса, действия Анкары в последнее время не соответствуют ожиданиям Вашингтона, где надеялись, что Турция будет «демократической страной», являющейся «сильным союзником НАТО». Сенатор подчеркнул, что если Эрдоган будет настаивать на приобретении российских С-400 и их последующей установке, то Соединенные Штаты наложат на Турцию санкции.

По словам Менендеса, система С-400 не совместима со структурой НАТО. Истребители F-35 не могут появиться в стране, где развернуты российские ЗРК, и подобный тезис поддерживают конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партий.

«Турция должна сделать свой выбор. Она может оставаться ключевым союзником в НАТО и по-прежнему ориентироваться на Запад или может быть исключена (из альянса. — RNS)», — подчеркнул сенатор.

Менендес объяснил, что Анкара не сможет получить американские истребители в случае покупки С-400, поскольку тогда «Россия сможет узнать все секреты технологии F-35». Пока в Вашингтоне придерживаются мнения, что Турция не станет идти против Соединенных Штатов. Однако если это произойдет, США готовы пойти на все, чтобы защитить свою национальную безопасность, а также безопасность союзников по НАТО.

Отвечая на вопрос журналиста, рассматривают ли в Вашингтоне возможность переноса авиабазы Инджирлик из Турции в Грецию, Менендес заявил, что США сделают «все, что потребуется». При этом американский сенатор выразил надежду, что отношения двух стран до этого не дойдут.

Источник: https://rns.online/industry/Poshel-na-printsip-chto-otvetit-Erdogan-na-ultimatum-SSHa-po-S-400-2019-04-22/?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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