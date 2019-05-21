Зеленский пошел дорогой Порошенко

Главный мотив голосования на выборах президента Украины за Владимира Зеленского был весьма прозаичен. Это было голосование не столько за него лично, что комика, что «президента» из сериала «Слуга народа», сколько против всего украинского политического истеблишмента. Против тех, кто подвергает страну катаклизмам, нещадно ворует, устраивает перевороты. Без конца бегает из партии в партию, меняет фракции как перчатки, не имеет никаких убеждений, совести и принципов. За Зеленского люди голосовали потому, что хотели отправить весь этот политический мусор на свалку истории.

Однако желание перемен привело к тому, что люди отдали свои голоса за сохранение всего политического цирка в государстве Украина. Поменялись лишь декорации, сущность происходящего осталась без изменений. Репертуар заведения не поменялся. Украинские политики как давали обещания, которые никогда не выполнялись, так и продолжают их давать. Только теперь вместо пожилого и помятого Петра Порошенко их дает молодой и пока ещё свежий Зеленский. А смысл обещаний не меняется, как и их содержание — тексты у актеров в этом представлении остаются неизменными.

При этом Зеленского ничуть не смущает печальный политический опыт предшественника, который с огромной помпой победил в 2014 году ещё в первом туре и набрал голосов больше, чем победитель 2019 года. Все его любили, надеялись и ждали, а потом через пять лет проголосовали «за кого угодно», лишь бы этот «любимец» Порошенко исчез с поста главы государства.

На самом деле ничего на Украине, кроме смены персоны, не поменялось. Курс, принципы, цели, несамостоятельность в их выборе и их достижении остались прежними.

Вот наступает 19 мая, день, когда крымские татары в 1944 году были депортированы с полуострова, и Владимир Зеленский делает заявление в своем Facebook, что Украина вернет себе Крым.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. — RT)», — пообещал Зеленский.

Сьогодні 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого… Опубликовано Володимир Зеленський Суббота, 18 мая 2019 г.

Точно такие же заявления часто и помногу делал и Порошенко. В текстах Зеленского и его предшественника вы никакой разницы не увидите. Так в чем же перемены на Украине? А в том, что Порошенко любил писать в Twitter, а Зеленский пишет в Facebook. На этом разница заканчивается, сущностных отличий нет вообще.

18 марта 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины, так как не существует более важной задачи для власти, чем обеспечение восстановления территориальной целостности государства… Страна не пойдет «ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности». По словам Порошенко, власти «сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма».

Как показали выборы, громкие заявления и «твердая позиция» никак не помогли Порошенко не только «вернуть Крым», но даже сохранить пост президента. Украина голосовала за перемены, за новые подходы, а в итоге получила того же Порошенко, но только помоложе.

Ведь всю свою карьеру Петр Алексеевич, как забубенный, твердил, что вернет Крым. И чем больше он это говорил, тем глупее выглядел и тем ниже был его рейтинг. Но Зеленского это отчего-то не волнует…

Февраль 2018 года

Порошенко обещает вернуть и Крым, и Донбасс.

«Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей. Сегодня перед памятью героев Небесной сотни мы обещаем, что Украина будет объединена и освободит каждый клочок земли на Донбассе и в Крыму», — отметил он.

Декабрь 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко пообещал «вернуться с миром» к жителям Крыма и Донбасса. Он заявил об этом 1 января в своем новогоднем обращении.

«Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени», — подчеркнул Порошенко.

Июнь 2017 года

«Украинский президент Петр Порошенко считает, что Крым скоро снова станет одним из регионов Украины. По мнению главы государства, стремление сделать полуостров частью украинской территории объединяет украинцев и крымско-татарский народ. Порошенко верит в то, что в ближайшее время украинский флаг будет установлен в «свободном» Крыму».

Март 2014 года

Петр Порошенко в годовщину начала событий 2014 года в Крыму заявил, что полуостров является «неотъемлемой частью Украины, Киев никогда не откажется от своих прав на него».

«Украинское государство вернет контроль над временно оккупированной территорией. Не буду сегодня говорить, что это будет происходить быстро и просто. Но это произойдет обязательно, мы вместе построим новый Крым, в котором будут обеспечены права и интересы коренного народа Крыма и всех жителей полуострова независимо от их этнического, языкового и религиозного происхождения».

Были среди этих громких обещаний и заявлений такие, что теперь их читать просто смешно. Они выглядят как неудачные и неуместные шутки.

Май 2016 года

«Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть стране Крым и Донбасс так же, как удалось вернуть украинскую летчицу Надежду Савченко».

То ли всех посадить в тюрьму, то ли всех сделать своими заклятыми врагами и заговорщиками уже «после возвращения»…

Для полноты картины вспомним, что и супруга Порошенко делала громкие обещания и заявления. В этом тоже нет ничего нового. Поэтому, когда «заговорит» супруга Зеленского, надо помнить, что такое тоже было. Результата, ясно, никакого.

Апрель 2016 года

Украина вернет Крым и принесет жителям полуострова «долгожданную» свободу и цивилизацию по-украински. Об этом в эфире телеканала ATR заявила жена действующего президента Украины Марина Порошенко… Также она рассказала про «ужасающе страшные» условия, в которых вынуждены жить «оккупированные» Россией крымские татары…

«И мы будем делать все, что зависит от каждого — от меня, от президента, для того, чтобы вернуть пленных крымских татар в их дома, и отстаивать права и свободы крымско-татарского населения, которое сейчас находится в просто ужасных условиях».

Из заявления бывшей первой леди Украины не совсем понятно, каких таких «пленных крымских татар» она имеет в виду, что живут в «ужасающе страшных» условиях. Наверное, всех. То есть 232 340 человек, что, по данным переписи 2014 года, живут в Крыму, составляя 10,17% от населения полуострова. Порошенко с треском проиграл, хотя изо всех информационных сил «боролся за права крымских татар».

Август 2018 года

«Для Украины эта дата — напоминание о судьбе крымских татар, ныне живущих в условиях российской оккупации и переживающих притеснения и издевательства».

Киев продолжает борьбу за права и свободы крымско-татарского народа, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал в Twitter.

А теперь найдите даже не три, а хоть одно отличие от Порошенко в том, что сегодня пишет новый президент Зеленский.

«Этот день напоминает нам о том, что можно уничтожить людей, но не дух всего народа. Крымские татары вернулись на историческую родину. А теперь они снова стали жертвами репрессий. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», — написал Владимир Зеленский в Facebook.

В одном только можно согласиться с Зеленским — «можно уничтожить людей, но не дух всего народа». Только сказано это про сегодняшний Донбасс. Где предшественник Зеленского уничтожал людей, но дух народа сломить так и не смог.

Собирается ли Зеленский оставить войну и кровопролитие?

Это мы увидим в ближайшее время.

А пока мы можем сказать, что в вопросе Крыма и крымских татар Зеленский пошел дорогой, которую до него протоптал в политическое небытие Порошенко…

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/103926