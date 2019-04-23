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Нужен Сталин, что будет делать Зеленский, опус Лунгина снят с ММКФ

11:35. 23 апреля 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Двадцать шестой выпуск

– Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине;
- Более 70% граждан России одобряют деятельность Сталина на посту руководителя СССР;
- Фильм Павла Лунгина снят с показа во время ММКФ;
- Теракты на Шри-Ланке;
- Хорошие новости.

  • Поддержать создание фильма из цикла УВК «Гражданин России – сильная личность»: https://planeta.ru/campaigns/uvk_1

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Российско-американская компания, Окунь Семен Бенцианович

Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/nuzhen-stalin-chto-budet-delat-zelenskiy-opus-lungina-snyat-s-mmkf

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