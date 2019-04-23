Нужен Сталин, что будет делать Зеленский, опус Лунгина снят с ММКФ

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Двадцать шестой выпуск

Регистрация на встречу с Александром Пыжиковым 26 апреля: https://день-магазин.рф/vstrecha-s-pyjikovim



– Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине;

- Более 70% граждан России одобряют деятельность Сталина на посту руководителя СССР;

- Фильм Павла Лунгина снят с показа во время ММКФ;

- Теракты на Шри-Ланке;

- Хорошие новости.

Поддержать создание фильма из цикла УВК «Гражданин России – сильная личность»: https://planeta.ru/campaigns/uvk_1

Узнайте больше об Образовательном форуме «Наше Пространство»: https://нашепространство.рф

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:



Российско-американская компания, Окунь Семен Бенцианович



Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

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