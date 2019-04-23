Нужен Сталин, что будет делать Зеленский, опус Лунгина снят с ММКФ
Концептуальные итоги недели. Двадцать шестой выпуск
- Регистрация на встречу с Александром Пыжиковым 26 апреля: https://день-магазин.рф/vstrecha-s-pyjikovim
– Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине;
- Более 70% граждан России одобряют деятельность Сталина на посту руководителя СССР;
- Фильм Павла Лунгина снят с показа во время ММКФ;
- Теракты на Шри-Ланке;
- Хорошие новости.
- Поддержать создание фильма из цикла УВК «Гражданин России – сильная личность»: https://planeta.ru/campaigns/uvk_1
- Узнайте больше об Образовательном форуме «Наше Пространство»: https://нашепространство.рф
Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:
Российско-американская компания, Окунь Семен Бенцианович
Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР=========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/nuzhen-stalin-chto-budet-delat-zelenskiy-opus-lungina-snyat-s-mmkf