Загадка поезда «Санетти»: куда исчезла сотня пассажиров?

В июне 1911 года из Рима выехал новенький поезд с сотней пассажиров. И не просто пассажиров, а видных общественных деятелей и журналистов. Путешественники радостно высовывались из окон, предвкушая поездку класса люкс. Однако узнать о том, как прошла поездка, никому не удалось. Поезд исчез в пути. В назначенное время поезд «Санетти» не прибыл на станцию. Спасатели прочесали весь маршрут и не обнаружили ни поезда, ни следов его крушения. Через несколько дней объявились два пассажира. Но их рассказы ясности не внесли. Испуганные мужчины рассказывали невероятные истории.

Исчезновение поезда в 1911 году

По данным итальянских архивов, в июне 1911 года должен был состояться круиз, организованный фирмой «Санетти». Небольшой поезд, состоящий всего лишь из локомотива и трёх вагонов, до отказа был заполнен пассажирами. Дело в том, что компания решила привлечь таким образом интерес публики. Фактически круиз был рекламным событием. Поезд, который стоял на римской станции и в который только что загрузились пассажиры, тронулся, выпуская клубы дыма. Через несколько дней он должен был прибыть на одну из промежуточных станций. Однако до неё он так и не доехал. В назначенный час поезд не показался на горизонте. Первое, о чём подумали железнодорожные работники — крушение в дороге. На маршрут сразу же вышли спасатели и полицейские. Но поезда они не нашли. Он не встретился им ни на рельсах, ни в оврагах, ни даже в километровом тоннеле. Поезд «Саннети» бесследно исчез. Хотя кое-какие зацепки всё-таки нашлись. В частности, полиция обнаружила возле тоннеля двух пассажиров. Однако то, что они рассказывали, не укладывалось в голове. По словам одного из мужчин, до тоннеля поезд ехал по графику и без происшествий. Но когда состав приблизился к чёрному отверстию тоннеля, началась чертовщина. Внутри поезда появился странный белый туман. Пассажиры в суматохе носились по вагонам: никто не мог понять, что происходит. Вдруг свет померк. Мужчина не стал долго размышлять и, находясь рядом с дверью, просто спрыгнул с поезда. Когда он пришёл в себя, состава уже не было. По словам пассажира, поезд вошёл в тоннель, но не появился с другой стороны. Не поверить мужчине было сложно. Его слова подтверждала странная пропажа целого поезда.+ Конечно, тоннель осмотрели. Следует отметить, что в XX веке строили простейшие конструкции: без ответвлений и потайных депо. Это в современном метро может легко потеряться не только поезд, но и целая станция. Итальянский тоннель был на удивление простым: километровая «труба» с рельсами. И если поезд въехал в него с одного конца, то обязательно должен был выехать из другого. Но не было ни поезда, ни его следов. Историю решили просто замять. После инцидента маршрут стал катастрофически непопулярным. Никто не хотел отправляться в опасное путешествие через тоннель. В конце концов конструкцию пришлось завалить камнями. Во время Второй мировой войны несколько авиабомб нанесли тоннелю непоправимый ущерб. В итоге тоннель превратился в руины. Скептики убеждены, что случай с поездом «Санетти» — яркий пример фальсификации истории. Существуют и другие, вполне логичные теории исчезновения состава. Однако мистики яростно возражают: поезд не иначе как попал во временную петлю. Ведь он неоднократно впоследствии появлялся в разных частях света в самое разное время. И даже в прошлом.+

Известные фантомы поезда

Итальянский поезд-призрак знаменит ещё и своими мистическими появлениями. За всю историю нашлось несколько очевидцев, которые якобы лично видели похожий поезд. Состав возник из ниоткуда через 40 лет в Крыму. Станционный смотритель увидел странный поезд глубокой ночью. Причём состав шёл по повреждённым рельсам. Но служащего удивило не только это. Удивителен был и внешний вид поезда. Вагоны и локомотив были очень старыми. Проехав мимо станции, поезд направился в Севастополь. В 1991 году состав обнаружил себя уже в Полтавской области. На этот раз он пролетел мимо станции в небольшом селе Заваличи. Учёный Василий Лещатый, который находился на станции в тот момент, описал поезд следующим образом: «Старинный состав с большими жёлтыми буквами». Более того, учёный решил не упускать грандиозной возможности и вскочил на подножку. С тех пор Лещатый считается без вести пропавшим. В эту историю безоговорочно верят сторонники загадочного исчезновения поезда.+ Существует также версия, что 104 пассажира поезда появились в Мексике при неясных обстоятельствах. Правда, был у теории один нюанс. Люди возникли из ниоткуда в 1840 году. То есть за 50 лет до исчезновения поезда. Эта версия — любимая байка мистиков. Также сторонники непознанного ссылаются на архивы и документы, в которых якобы проскальзывали упоминания о пришельцах из будущего. Точно так же мистики доказывают и исчезновение поезда: всё подтверждается документально. Однако у скептиков другое мнение. Куда на самом деле исчез поезд «Санетти»? Николай Черкашин Главный популяризатор истории о поезде «Санетти» в России — экс-капитан I ранга Николай Черкашин. Этим вопросом он занимается больше десяти лет. Именно ему принадлежит статья о поезде, которую можно найти в «Википедии». Черкашин настаивает на том, что лично ездил в Италию и через знакомых получил доступ к закрытым документам. В них-то и говорилось об исчезновении поезда с пассажирами. С точки зрения здравого смысла история вызывает массу вопросов. Во-первых, как пресса упустила исчезновение сотни лучших людей Италии. Конечно, власти могли и надавить. Но необходимо понимать, что для начала XX века подобное событие имеет неслыханные масштабы. Скептики убеждены, что история с поездом — результат кропотливой работы Черкашина и его последователей.

За несколько лет им в прямом смысле удалось убедить публику в том, что поезд существовал, а пассажиры пропали. Скорее всего, если бы событие произошло в XXI веке, нашлись бы и очевидцы случившегося. Подобное поведение людей хорошо описывает особенность психики, которая называется эффектом Манделы. Благодаря стараниям Черкашина люди сами себя убедили в том, что неоднократно слышали историю о поезде и что о нём говорили даже маститые учёные. Скептики же объясняют исчезновение поезда просто: он и не выезжал со станции. Последующие появления состава — чистой воды мистификации. Например, в Полтавской области нет железнодорожного пункта рядом с селом Заваличи. Нет и никогда не было. Соответственно, героического прыжка Лещатого на платформу тоже никогда не было. Есть и другая, более «романтичная» версия скептиков. Она также связана с подделкой воспоминаний, но только относится к 1911 году. Некоторые предполагают, что на поезде «Санетти» сильные мира сего уехали от проблем. Проще говоря, круиз был подстроен. Прессе объявили об организации события, на станции провели церемонию. Но вот поезда на самом деле не было. Из-за того, что информация о круизе была растиражирована крупными изданиями, простые граждане «помнили» о том, что состав отправился с римской станции. Кто-то даже «видел» это лично. И если вспомнить контингент путешественников, основная часть которых — богатые и влиятельные лица, то версия не кажется абсурдной. Ведь даже современным политикам удаётся бесследно исчезнуть.

Источник: https://www.factroom.ru/istoriya/zagadka-poezda-sanetti-kuda-ischezla-sotnya-passazhirov