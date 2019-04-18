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Плохой знак для «элиты»: Почему россияне одобряют Сталина

04:00. 18 апреля 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:
Плохой знак для «элиты»: Почему россияне одобряют Сталина | Русская весна

Журналистка Марина Ахмедова о том, что стоит за одобрением россиянами Иосифа Сталина.

«Когда речь идет о семидесяти процентах одобряющих Сталина, мне все же кажется (хм, я в этом практически уверена), что те, кто его одобряют на самом деле:

1. Не одобряют социальный разрыв между бедными и богатыми, который сейчас очень четко обозначился. А при Сталине такого не было. Те, кто полагает, что одобряющие Сталина одобряют его репрессии, просто очень давно не были в регионах. В наших нищенствующих регионах. Там ждут нового Сталина не ради репрессий, а ради уравнивания социального.

2. Вообще, такой процент одобрения Сталина в первую очередь должен расстраивать Путина. Ведь если так жаждут Сталина, значит, в самом Путине не видят тех качеств лидера, который мог бы провести это социальное уравнивание.

3. Ах, если этот процент правдив, то это — плохой знак для финансовой «элиты». Потому что ведь реально люди думают, что Сталина на нее не хватает».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1555513396

Метки: Новости

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