Где деньги, Петя?
Власти Украины разворовали деньги, выделенные Евросоюзом и другими приспешниками «украинской демократии». Эти деньги они обещали вложить в экономику страны для улучшения ситуации. Но по итогам, что с деньгами, что без них.
Зато если рассмотреть финансовое положение первых лиц Украины, то можно сделать вывод, что выделенные деньги благополучно вложены в карманы руководства страны.
Например, известно, что еще летом 2015 года, Днепропетровская область получала от ЕС грант на сумму в 1,5 миллиона евро. Советник председателя Днепропетровской области Виталий Литвин тогда клятвенно заверил, что деньги пойдут на ремонт заброшенных общежитий и заведений здравоохранения. Под эти цели были даже выделены 15 объектов в Днепропетровской области.
После того как деньги «пришли» на объектах даже начались ремонтно-строительные работы. В зданиях были заменены окна, система водоснабжения и электросети. На все это было потрачено два миллиона гривен. Однако, на этом все и закончилось – работы быстренько были прекращены и никаких дальнейших заявлений от руководства области не последовало. Подключать электричество и подводить газ в здания никто не стал. Видимо чиновники посчитали, что «и так сойдет».
Подтверждает факт тотального воровства и заявления кандидата в президенты Зеленского. Он в своих интервью неоднократно намекал о возбуждении уголовных дел в отношении действующей власти в случае избрания его президентом. А, как говорится, дыма без огня не бывает.
Нельзя допускать в свою жизнь раба. Раб может сделать только развал, порнографию, и наркотики.
Пусть раб питается кровью и жирно живет, пусть издевается и спрашивает где деньги, которые он украл.
Но в свою жизнь раба пускать нельзя.
Вот поэтому и не надо ходить на выборы на Украине вообще !
Не надо легитимизировать киевский гос.переворот : если вы проголосовали — значит вы согласны с политикой хунты . А это в свою очередь означает , что все долги , которые набрала хунта , будете отдавать вы , поскольку вы согласились с их политикой , проголосовав на выборах .
ВЫБОРЫ НАДО ИГНОРИРОВАТЬ !
А что касаемо того , кто из этих двух кучек гoвнa лучше — не питайте иллюзий , они управляются из одного кабинета в гос.депе США !
” Демократия “, понимаш !