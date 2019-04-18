Главная » Новости Украины и Новороссии

Где деньги, Петя?

15:33. 18 апреля 2019 Просмотров - 208 2 коммент. Опубликовал:

1

Власти Украины разворовали деньги, выделенные Евросоюзом и другими приспешниками «украинской демократии».  Эти деньги они обещали вложить в экономику страны для улучшения ситуации. Но по итогам, что с деньгами, что без них.

Зато если рассмотреть финансовое положение первых лиц Украины, то можно сделать вывод, что выделенные деньги благополучно вложены в карманы руководства страны.

Например, известно, что еще летом 2015 года, Днепропетровская область получала от ЕС грант на сумму в 1,5 миллиона евро. Советник председателя Днепропетровской области Виталий Литвин тогда клятвенно заверил, что деньги пойдут на ремонт заброшенных общежитий и заведений здравоохранения. Под эти цели были даже выделены 15 объектов в Днепропетровской области.

После того как деньги «пришли» на объектах даже начались ремонтно-строительные работы. В зданиях были заменены окна, система водоснабжения и электросети. На все это было потрачено два миллиона гривен. Однако, на этом все и закончилось – работы быстренько были прекращены и никаких дальнейших заявлений от руководства области не последовало. Подключать электричество и подводить газ в здания никто не стал. Видимо чиновники посчитали, что «и так сойдет».

Подтверждает факт тотального воровства и заявления кандидата в президенты Зеленского. Он в своих интервью неоднократно намекал о возбуждении уголовных дел в отношении действующей власти в случае избрания его президентом. А, как говорится, дыма без огня не бывает.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 августа 2018
19:26 Твои деньги Петя отправляет на это. ...:44 День добровольца Донбасса: где провести его с единомышленниками. ...72АМТ. Твои деньги Петя отправляет на это Твои деньги Петя отправляет на это...su День добровольца Донбасса: где провести его с единомышленниками 14...
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2016
...и ноги, били и требовали деньги. В частности, отметил представитель...руки и ноги, били, требовали деньги — это действовали группы», — ...где деньги, зачем их украл. В ответ он встает и начинает петь... за вырученные от продажи деньги отдать долги по зарплате ...
Саша Корпанюк: Кто выдающийся в Украине? Потерявшие память, за деньги...
...пристраиваются туда, где хотя бы слегка, что ли, пахнет деньгами. Они ...Особенно если речь идет о деньгах и прочей жратве. Если ...речь идет о деньгах и жратве, то это ... остановит. Могут каяться, проклинать, петь дифирамбы, предавать маму, продавать папу...
Как Лев Троцкий рыбу ловил
...доступными способами отдавал мировым банкирам деньги, потраченные на революцию. ...невидима, и он знает, где она, когда она невидима ...самого Кочу, где прошла уже сеть, а где ещё пет. Обложив таким... отдыхают на принкипском кладбище, где больше народу, чем в...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... – внутренности рыбы; АКСА, АКСЯ, АКЧА – деньгиденьги», как «водная лексика» встречается в... waƙa фризс. (петь) вак ВОДА-ВАГА-вякать-говорить-петь; ПЕТЬ и ПИТЬ – изначально...? Но почему только античные? Где современные лингвисты? Где учёные 19-го, 20...
Лоботомия в стиле рок-4. Вечно молодые, вечно пьяные
... касалась каждого города, каждой деревни, где был военкомат.К ельцинскому марафону... фабрики. Иногда ликеро-водочные деньги разбавлялись деньгами от заходивших на новый рынок.... Правда, двигаться ему оставалось недолго.Петь обо всем этом, мучительно подбирая...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 367 259
    чужой 18 апреля 2019 в 15:37

    Нельзя допускать в свою жизнь раба. Раб может сделать только развал, порнографию, и наркотики.
    Пусть раб питается кровью и жирно живет, пусть издевается и спрашивает где деньги, которые он украл.
    Но в свою жизнь раба пускать нельзя.

    Ответить
       
  • 12316 5380
    Юстас 18 апреля 2019 в 16:21

    Вот поэтому и не надо ходить на выборы на Украине вообще !

    Не надо легитимизировать киевский гос.переворот : если вы проголосовали — значит вы согласны с политикой хунты . А это в свою очередь означает , что все долги , которые набрала хунта , будете отдавать вы , поскольку вы согласились с их политикой , проголосовав на выборах .
    ВЫБОРЫ НАДО ИГНОРИРОВАТЬ !

    А что касаемо того , кто из этих двух кучек гoвнa лучше — не питайте иллюзий , они управляются из одного кабинета в гос.депе США !
    ” Демократия “, понимаш !

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)