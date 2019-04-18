Где деньги, Петя?

Власти Украины разворовали деньги, выделенные Евросоюзом и другими приспешниками «украинской демократии». Эти деньги они обещали вложить в экономику страны для улучшения ситуации. Но по итогам, что с деньгами, что без них.

Зато если рассмотреть финансовое положение первых лиц Украины, то можно сделать вывод, что выделенные деньги благополучно вложены в карманы руководства страны.

Например, известно, что еще летом 2015 года, Днепропетровская область получала от ЕС грант на сумму в 1,5 миллиона евро. Советник председателя Днепропетровской области Виталий Литвин тогда клятвенно заверил, что деньги пойдут на ремонт заброшенных общежитий и заведений здравоохранения. Под эти цели были даже выделены 15 объектов в Днепропетровской области.

После того как деньги «пришли» на объектах даже начались ремонтно-строительные работы. В зданиях были заменены окна, система водоснабжения и электросети. На все это было потрачено два миллиона гривен. Однако, на этом все и закончилось – работы быстренько были прекращены и никаких дальнейших заявлений от руководства области не последовало. Подключать электричество и подводить газ в здания никто не стал. Видимо чиновники посчитали, что «и так сойдет».

Подтверждает факт тотального воровства и заявления кандидата в президенты Зеленского. Он в своих интервью неоднократно намекал о возбуждении уголовных дел в отношении действующей власти в случае избрания его президентом. А, как говорится, дыма без огня не бывает.