Дмитрий Таран о разрыве отношений с НАТО

Концептуал СМИ Североатлантический Альянс – это бизнес-проект

Военный аналитик Дмитрий Таран в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассуждает о прекращении отношений между Россией и НАТО. Чем грозит полный разрыв сотрудничества? А было ли оно вообще? Зачем создаётся военное напряжение в мире? Стремится ли Россия к военному превосходству? Почему мы вкладываем деньги в оборону, а не в наступление? Как долго будет сохраняться баланс в отношениях между Россией и США? Когда будет форматироваться система управления на Западе?



Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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