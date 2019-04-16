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Кто делает грипп? (Познавательное ТВ, Пламен Пасков)

19:24. 16 апреля 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

Пламен Пасков: Кто делает грипп? Время на производство вакцины против гриппа исчисляется несколькими месяцами, однако лекарство появляется сразу при возникновении эпидемии. Научные лаборатории выполняют коммерческие заказы и не заботятся о последствиях генной инженерии в продуктах. Однако изменение ДНК и других клеточных структур несёт непредсказуемые последствия. Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SBMTPrYW_7E

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