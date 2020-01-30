Главная » Видео

Китайский вирус. Глобальное решение (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

00:33. 30 января 2020 Нет просмотров Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Для сдерживания роста населения Китая глобальными управленцами применяются вирусы и вакцины. Вспышка коронавируса в китайском мегаполисе Ухань оказывается в центре наибольшего скопления населения.

Прививки. О чём молчат медицина, власть и корпорации? https://youtu.be/liBubpbKKao
Кто делает рак? https://youtu.be/ADTnIj0vH0k
Кто делает грипп? https://youtu.be/SBMTPrYW_7E
Почему воюет Ближний Восток? https://youtu.be/qcO8vaFgZ90
Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4sT_du0yHZ4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пятая Глобальная Научная Революция [Возрождение Руси]
...систему элементов) через преодоление познавательно-психологического барьера (ППБ)... пришлось объяснять двум китайским докторам наук, как...должен быть факт решения какой-либо глобальной проблемы или ...океане появляются молекулы РНК вируса, «питающиеся» теми ...
Пятая революция в науке
...систему элементов) через преодоление познавательно-психологического барьера (ППБ)... пришлось объяснять двум китайским докторам наук, как...должен быть факт решения какой-либо глобальной проблемы или ...океане появляются молекулы РНК вируса, «питающиеся» теми ...
Неолиберальный апокалипсис: деньги, энергия, информация, человек
..., поскольку соответствующее решение «коллективным Западом... декларируя своё противостояние глобальной «неолиберальной» матрице... параллельной покупки китайской стороной американских ...уровень их познавательных способностей и...разрабатывают компьютерные вирусы, то ...
Чудовищная генетическая катастрофа захлестнула мир....
... интересно и познавательно ознакомиться с подлинной...целей, например, вирусов. Донорами встраиваемых генов...продовольственном рынке в глобальном масштабе. Первые... окружающей среды. Китайские исследования показали, ...высказались в поддержку решения Замбии и ...
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...их через структуру познавательной информации. Уже с... с вами о глобальных процессах, влияние на...массовое бегство любых вирусов. Потому нет ...Известно, что Человек имеет «китайские точки» (точки Фолля)... – групповое поведение, решение технической проблемы, ведение...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)