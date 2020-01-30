Китайский вирус. Глобальное решение (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Для сдерживания роста населения Китая глобальными управленцами применяются вирусы и вакцины. Вспышка коронавируса в китайском мегаполисе Ухань оказывается в центре наибольшего скопления населения.
Прививки. О чём молчат медицина, власть и корпорации? https://youtu.be/liBubpbKKao
Кто делает рак? https://youtu.be/ADTnIj0vH0k
Кто делает грипп? https://youtu.be/SBMTPrYW_7E
Почему воюет Ближний Восток? https://youtu.be/qcO8vaFgZ90
Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas
Чувак , а в Индии ?