Китайский вирус. Глобальное решение (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Для сдерживания роста населения Китая глобальными управленцами применяются вирусы и вакцины. Вспышка коронавируса в китайском мегаполисе Ухань оказывается в центре наибольшего скопления населения.



Прививки. О чём молчат медицина, власть и корпорации? https://youtu.be/liBubpbKKao

Кто делает рак? https://youtu.be/ADTnIj0vH0k

Кто делает грипп? https://youtu.be/SBMTPrYW_7E

Почему воюет Ближний Восток? https://youtu.be/qcO8vaFgZ90

Скрытый смысл новых банкнот в 200 и 2000 рублей https://youtu.be/B9isZeSWXas





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4sT_du0yHZ4