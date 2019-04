Как спровоцировали геноцид в Руанде

О причастности нынешнего президента Руанды к организации геноцида народа тутси в 1994 году.Появилась новая информация, подкрепляющая утверждения, что силы повстанцев под руководством Пола Кагаме, являющегося сегодня президентом Руанды, были замешаны в убийстве, которое спровоцировало геноцид 1994 года.Серийные номера ракет класса "земля-воздух" из той же серии, что использовались в убийстве двух президентов, были найдены в списках ракет угандийской армии, которая снабжала оружием г-на Кагаме, когда его повстанческие силы быстро наступали по всей Руанде в 1994 году.Эти списки были получены Филипом Рейнтьенсом, бельгийским исследователем, который расследует это убийство в течение более чем двух десятилетий. Он обнаружил близкое сходство между угандийскими серийными номерами и серийными номерами ракет, которые попали в президентский самолет вечером 6 апреля 1994 года, убив президентов Руанды и Бурунди. Немедленно после этого убийства экстремисты начали убивать тутси и умеренных хуту во время кровопролития, которое стало известно как руандийский геноцид.Предположительно 800000 человек, по большей части тутси, были убиты. Повстанцы под руководством тутси, командиром которых был г-н Кагаме, со временем нанесли поражение правительству, которым руководили хуту, и захватили власть в конце июля 1994 года.Руандийское правительство, возглавляемое г-ном Кагаме в течение более двух десятилетий, обвиняет в убийстве двух президентов армию под руководством хуту, которая контролировала большую часть Руанды в то время. Оно категорически отрицает, что в этом были замешаны войска г-на Кагаме.Г-н Рейнтьенс, профессор Антверпенского университета, опубликовавший несколько книг о Руанде и о периоде геноцида, вел поиски угандийских серийных номеров почти 20 лет. Он считает их серьезным свидетельством того, что ракеты для убийства находились под контролем повстанческой армии г-на Кагаме.Он отметил, что ракеты, задействованные в убийстве 1994 года, не указаны среди угандийских серийных номеров, хотя там указаны другие ракеты из той же серии. Это наводит на мысль, что они были переданы силам Кагаме в начале 1990-х, сказал он.Французские прокуроры, изучавшие информацию об убийстве президентов в 1994 году, после расследований французских судей в последние десять лет, вероятно, запросят у Уганды документы с серийными номерами в рамках этого расследования, сказал г-н Рейнтьенс.Он рассказал, что бывший угандийский военный офицер рисковал своей жизнью, чтобы получить фотографии серийных номеров ракет SAM-16 из арсенала угандийской армии. "Это была трудная и опасная операция для моего источника, в действительности тайная операция", – сказал он.Эта угандийская информация помогает подтвердить информацию от нескольких других источников, включая доклад 2016 года миссии ООН в Демократической Республике Конго, в котором задокументирована ракетная установка со сходным серийным номером, которая была захвачена у поддерживаемых Руандой повстанцев в восточном Конго. Конфиденциальный доклад ООН был получен изданием "The Globe and Mail" в прошлом году.Угандийские документы являются почти "неопровержимым доказательством", чтобы установить, что силы Кагаме были замешаны в этом убийстве, сказал г-н Рейнтьенс "The Globe" в интервью во вторник."Если вы накапливаете все эти доказательства, то я не думаю, что это можно дальше отрицать", – сказал он.Убийство было совершено посредством двух ракет класса "земля-воздух", которые были выпущены по частному самолету "Dassault Falcon 50" с руандийским президентом Жювеналем Хабьяримана и бурундийским президентом Сиприеном Нтарьямира на борту, когда он подлетал к аэропорту Кигали после мирных переговоров в Танзании. Семь других официальных лиц и французский экипаж из трех человек также погибли.Г-н Рейнтьенс помог получить серийные номера двух ракетных пусковых установок SAM-16 советского производства, которые были найдены в городском районе Кигали после того, как был сбит президентский самолет. Он передал их французской парламентской комиссии по расследованию в 1990-е годы.С тех пор он искал угандийские серийные номера, чтобы проверить, что две ракеты были з той же партии, которую Уганда приобрела у Советского Союза в конце 1980-х.Списки показывают, что угандийские номера сходны с номерами двух пусковых ракетных установок, найденных в 1994 году, наряду с пусковой установкой, задокументированной в восточном Конго в 2016 году, и с ракетой, найденной в 1991 году в районе, где действовали повстанцы г-на Кагаме.Все эти четыре ракеты (или их пусковые трубы) имели пятизначные серийные номера, начинавшиеся с "048" или "049". Другие маркировочные знаки на ракетах или ракетных пусковых установках были идентичными. Ракеты из угандийского арсенала, согласно спискам, предоставленным бывшим офицером угандийских вооруженных сил, были из одной серии, имея пятизначные серийные номера, которые начинаются с "048" или "049".Подробное сравнение серийных номеров не оставляет сомнений, что все они из одной серии, говорит г-н Рейнтьенс.В конфиденциальном докладе ООН в 2016 году, касавшемся ракетной пусковой установки, которую конголезские войска захватили у руандийской повстанческой группы, говорилось о множестве сходных черт между этой пусковой установкой и теми, что были обнаружены в Кигали после убийства 1994 года, включая серийные номера и даты изготовления. В докладе рекомендовалось передать эту информацию Совету безопасности ООН или французским судьям, ведущим следствие."The Globe" также сообщала о 12-страничном заявлении под присягой бывшего командующего армией г-на Кагаме, генерала Фостена Каюмба Ньямваса, который утверждает, что он слышал, как г-н Кагаме и два помощника описывали, как они организовали это убийство. Генерал являлся главой военной разведки повстанческой армии на тот момент. http://perevodika.ru/articles/28554.html = цинкPS. На заглавной фотографии президент Руанды Поль Кагаме с нобелевским лауреатом премии мира.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4921264.html