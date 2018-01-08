В.Л. Авагян: Прозреть, чтобы выжить

С началом «перестройки» и до наших дней всё менее и менее убедительные пропагандисты пытаются нас убедить, что «Запад завязал с людоедством». Мол, в прошлые (колониальные) эпохи он обожрался, и теперь «ни-ни».

Человечество – часть биосферы. Оно не только часть биосферы, но, бесспорно, в том числе и часть биосферы. А всякая часть биосферы – это живое существо. Живое существо настроено на пожирание. На поглощение себе подобных. В этом и заключается разгадка тысячелетий войн, геноцидов, порабощений, расчленённых тел и отрубленных голов…

Поскольку позади традиционно-любимые нашими народами праздники, то мой пример более чем актуален: вообразите себе человека, который очень плотно покушал и через то даже животом застрадал. По наивности этот человек даёт себе слово, что никогда больше кушать не будет. И действительно, на следующий день «чистит желудок» – ничего, кроме водички, не пьёт. Самые упорные делают то же самое и на третий день… Но не далее, согласитесь…



Нас убеждают, что на Западе выстроен какой-то суррогатный коммунизм, эрзац-рай по имени «либерально-рыночная демократия». И потому история кончилась – наступили сытые, сонные и спокойные времена, в которых больше нет места захватам, порабощениям, террору, геноцидам и танковым броскам…

Вся идеология западников строится на том, что нужно слушаться США, в меньшей степени – их сателлитов и тогда, мол, войны не будет, и бедность исчезнет. Наступят мир и безопасность.

Как тут не вспомнить слова из первого послания к фессалоникийцам апостола Павла про апокалипсис: «Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба…».

Какие современные слова, не находите?

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Нельзя остановить войны и геноциды, насилие и порабощение в мире, в котором человек оставлен один на один:



1) С соблазном безграничного личного обогащения.



2) С ужасом безграничного личного обнищания.



А ведь и то, и другое – главные черты рыночной экономики, в которой нет предела ни личным доходам, ни личным убыткам. В этой экономике уровень жизни не устанавливается человеку нормированно, обществом, а достаётся человеку путём личных усилий и стечения личных обстоятельств.

В таких условиях надеяться, что алчные остановят успешно начатое наступление против ближних – очень наивно. Да и не забывайте о другой мотивации: страхе обнищания. Ты можешь получить всё, не оставив другим ничего. Ты можешь не получить ничего – если другой заберёт себе всё.



Вот и основание для бесконечной и яростной грызни людей, которые без нормированного распределения отнюдь не могут доверять друг другу. Не могут – даже если бы захотели!

В сущности, эта вечная война вытекает из самой природы биоса: личное поглощение означает гибель, или, как минимум, вытеснение других, также стремящихся к поглощению. Вы стремитесь брать от жизни всё, сталкиваетесь с себе подобным, и начинается эпическая битва, приз в которой – взятое от жизни «всё» (а другим оставленное «ничего»).

Наверное (хочется верить) – войну между людьми, войну всех против всех, можно остановить, введя достаточно жёстко нормированное распределение благ. При этом нужно заранее понимать, что уровень жизни будет, как теремок в сказке:

- Он не низок, не высок…

Но уж никак не в силах остановить геноциды либерально-рыночная демократия, главный принцип которой – «не пойман – не вор».



В этой системе человек ведёт жестокую игру, при которой ни размеры выигрыша, ни размеры проигрыша заранее неизвестны. И все благонамеренные декларации оказываются «подельником, стоящим на стрёме».

Декларативно выборы существуют для выявления воли населения. Фактически же они давно превратились в серпентарий, где пауки в банке пожирают друг друга, а население стало безвольным заложником их криминальных игр. Демократический миф, как пособник на стрёме, обслуживает олигархию заговора, прикрывает её и весь её произвол.

Так рождается обозначенная в Библии «тайна беззакония» – сочетаемая с «явью законности»: формально неизменные процедуры – меняют свой смысл на противоположный.

Стоит плоская картонная декорация, изображающая пастушков и пастушек идиллической Аркадии, а за ней брызжет кровь и визжат в темноте пожираемые каннибалами люди…

Но нам предлагают не отводить взгляд от плоскости декорации, даже если её всю забрызгали кровью прячущиеся за ней монстры…

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Нам бесстыдно лгали, что поглотительный процесс остался в прошлом. Нам врали, что премии за скальпы и коллекции мумифицированных голов остались в прошлом.

Нас пытались убедить, что сложившиеся границы и нации – сложились окончательно и неизменно, и отныне будут мирно сосуществовать, не поглощая друг друга…

Но всё это – демагогия, не подкреплённая ни фактами, ни простой логикой. С какой это стати живое вдруг прекратит кушать? Нация, как биологическое существо, может обуздать животные начала в себе, если в ней торжествует духовный (религиозный, идеологический) приоритет. Никаким другим образом (без торжества ноосферы) биологическую природу переделать невозможно!

Вот человек, стремящийся к богатству: а где он его возьмёт? Он хочет брать от жизни «всё» – а откуда брать-то? Трофей, как продукт захвата – кратчайший и самый эффективный путь. Жажда к обогащению кормит как внутреннюю агрессию в человеке, так и внешнюю экспансию империй.

Американцы – одна их самых меркантильных наций на земле, привыкшая всё мерить долларами – рвутся к мировой власти вовсе не с целью построить свой вариант коммунизма, рая каждому на земле. Они рвутся к мировой власти, чтобы в мировом масштабе поглощать и пожирать.



Оттого их владычество в принципе не может принести ни мира, ни безопасности, в крике о которых порвала себе рот прозападная пропаганда.

Покорность Западу не приобщает народ к его уровню жизни, а делает жертвой. Именно для поддержания высокого уровня жизни у себя (и его наращивания) – снижают уровень жизни у других. По простейшей формуле – «меньше им – больше мне»…

Попытки влиться в семью европейских народов постоянно заканчиваются ПОЖИРАНИЕМ адаптированного.

Это же не на Украине началось, где вестернизация обернулась массовым вымиранием. До Украины этим путём ходила Югославия[1], Мексика[2], Болгария[3], Греция[4], Руанда[5], и многие другие наивные страны и народы.

Всякий раз начиналось с «дружбы» и открытых дверей – заканчивалось пожиранием наивных хозяев кровожадными «гостями».

Очень поэтично сказал об этом великий Р. Киплинг на самой заре ХХ века:

…Они в минувшую смуту нам сулили покой и мир,

Возвестив: сложите оружие, и сойдемся на братский пир!

Мы сложили оружие; нас схватили и продали в рабы;

И Азбучные боги сказали: Всяк — виновник своей судьбы…

Можно рассматривать в этом контексте хоть Аргентину[6], хоть Таиланд, но зачем далеко ходить, когда перед глазами горький опыт России[7]?

Если отбросить тонны и километры макулатурной болтовни, дешёвой демагогии и очковтирательства, то видна очевидная реальность: в мире есть вампир и доноры, завидный уровень сытости вампира неразрывно связан с истощением донорских организмов.

Всякий раз национальная «элита» пытается перенять на Западе опыт завидного обогащения, и всякий раз этот опыт заключён в формуле: «грабь больше, оттаскивай подальше».

Появление у нас олигархов на крови и смерти государства и народа – далеко не уникальное явление. Аргентина или Индонезия похожи в этом смысле, как две капли воды…

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Нас кормили и сейчас пытаются кормить сказками про мир и международное право. Но за байками, за болтовнёй циников-проходимцев скрывается реальная жизнь. А именно: текущее, идущее и в тот момент, когда я пишу эти строки, поглощение, пожирание нацией нации, государства – государством…

Этому поглотительному процессу пытаются задним числом придать какое-то более благородное оформление, например, прикрыв геноцид сербов изображением сербов злодеями (а их противников – ангелами) и создав для этой цели «трибунал» расправы над порабощённым и оккупированным народом…

Но на самом-то деле, сколько бы ни пытались скрыть правду задним числом – она как шило из мешка выскакивает: народы пожирают другие народы, выбирая тех, которые не могут себя защитить, не в состоянии противостоять пожиранию…

Всякая новая власть, государство, нация, богатство – не могут возникнуть нигде или в Антарктиде. Они возникают единственно-доступным для них путём – на руинах старых государств, наций, властей и богатств.



Они превращают своих предшественников в навоз для собственного произрастания[8].

Так турки, анатолийские и азери, не только физически уничтожили армян на «теперь их» землях, но и стирают с лица земли все памятники культуры, топонимы, кладбища, всё, что может хотя бы косвенно напомнить о прежних владельцах этой земли.



Точно так же мутант чудовищного этнического эксперимента Запада, украинизм, втискивает свою тушку генно-модифицированного бройлера между русскими и поляками, стирает всё русское и польское (заодно и румынское, и венгерское) – включая и географические названия, и язык, чтобы получить пространство для собственного произрастания.

Пока мы с вами беседуем – арабы переваривают Европу[9] по какому-то немыслимому сатанинскому плану евро-масонов.

Пока мы с вами беседуем, именно в эту вот минуту – США пытаются удушить Венесуэлу и Северную Корею, захватить Сирию и перевернуть Иран…

Какие разные страны, какие разные народы – но пожирают-то их одинаково. Коршун, который вчера склевал зайца, сегодня дрозда, а завтра ящерицу – видит в них пищу, и не видит анатомической разницы.

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На новый год традиционно загадывают желания. Многие уже пожелали вам мира. А я не пожелаю вам мира, потому что он в сложившейся ситуации невозможен.

Зачем говорить о том, чего не может быть?

Я пожелаю всем нам Победы. Не мира, а Победы. И другого не дано!

[1] МВФ в Югославии последовательно уничтожил индустриальный сектор и постепенно демонтировал югославское государство «всеобщего благоденствия». Соглашения о реструктуризации увеличили внешний долг и обеспечили мандат для девальвации югославской валюты, что сильно ударило по уровню жизни югославов. Югославская экономика медленно впадала в кому.



Промышленное производство докатилось до 10-процентного падения к 1990 году — со всеми предсказуемыми социальными последствиями. Большая часть кредитов, выданных МВФ Югославии в 1980-х годах, ушла на обслуживание этого же долга и решение проблем, вызванных выполнением рецептов МВФ. Фонд заставил Югославию прекратить экономическое выравнивание регионов, что привело к росту сепаратизма и дальнейшей гражданской войне, унёсшей жизнь 600 тыс. человек. [2] В 1980-е годы из-за резкого падения цен на нефть рухнула мексиканская экономика. МВФ стал действовать так: кредиты выдавались в обмен на масштабную приватизацию, сокращение государственных расходов и т. п. До 57 % государственных расходов уходило на выплату внешнего долга. В результате из страны ушло около 45 млрд долларов. Безработица достигала 40 % экономически активного населения. Страну вынудили вступить в НАФТА и предоставить колоссальные льготы американским корпорациям. Доходы мексиканских рабочих моментально сократились. В результате реформ Мексика — страна, где впервые была одомашнена кукуруза — стала её импортировать. Полностью была уничтожена система поддержки мексиканских фермерских хозяйств. После вступления страны в НАФТА в 1994 году либерализация пошла ещё быстрее, стали ликвидироваться протекционистские тарифы. США же своих фермеров поддержки не лишали и активно поставляли кукурузу в Мексику. [3] Реформы МВФ привели к массовому вымиранию болгар, особенно на севере страны. Болгарский перец, чьё имя показывает на его происхождение – перестали выращивать в Болгарии! [4] Стремительная деиндустриализация страны привела к закрытию по меньшей мере, 18 производственных единиц за лишь последние пять лет с 2012 по 2016 гг. Последним таким инцидентом стало прекращение работы завода Pepsico-Ivi в Биотии, центральной Греции, 31 октября. Тремя месяцами ранее, 2 августа, производитель проводов и стальных тросов Leventeris закрыл свой завод вблизи города Волос. По умеренным оценкам Греческой Федерации Предприятий (SEV) "для того, чтобы компенсировать обнищание греческой экономики за последние несколько лет, потребуются дополнительные инвестиции – на те, которые осуществляются ежегодно в размере 100 млрд евро до 2022 года.” Глава SEV Теодорос Фессас отмечает: "За последние семь лет, продуктивная ткань страны разрушилась. Инвестиции снизились на 62 %, заставив промышленную и производственную сферы расплачиваться за рецессию". Среди предприятий, прекративших свое производство в 2015 году оказались марка бумажных полотенец Softex и производитель упаковки Vis, наряду с ContiTech IMAS – завода конвейерной ленты, который закрыли в марте 2015 года, а это означает, что 140 сотрудников присоединились к длинному списку безработных греков. [5] В 1989 году МВФ предоставил Руанде заём при условии, что правительство перестанет оказывать поддержку фермерским хозяйствам (поддержка является нормой во многих странах мира, включая и США) и проведёт девальвацию местной валюты. Это спровоцировало крах доходов населения и, как следствие, кровавую гражданскую войну между хуту и тутси, в которой погибло более полутора миллионов человек. [6] Предложение взять, а потом выплачивать внешний долг в иностранной валюте везде привело к ориентации экономики исключительно на экспорт, невзирая ни на какие меры продовольственной безопасности. [7] В результате реформы 1990-х годов в России индекс потребительских цен с 1992 г. по 1995 г. увеличился в 1187 раз, а номинальная зарплата — в 616 раз. Жизненный уровень основной массы населения снизился по многим характеристикам в 1,5—2 раза.



Произошло снижение наукоемких производств, техническая деградация экономики, свертывание современных технологий. Падение производства в России по своим масштабам и длительности значительно превысило все известные в истории кризисы мирного времени.



Либерализация ценообразования вызвала ликвидацию сбережений. Было резко сокращено финансирование науки и НИОКР (В 6 и более раз). В 1990—1997 годах научный потенциал страны сократился на 35—40 %. Упали объёмы производства в сельском хозяйстве: сокращение посевных площадей, сбора зерна, поголовья скота. В животноводстве происходил регресс в технологии и санитарии.



Резко сократились авиаперевозки. Четырёхкратно сократились как объёмы перевозки пассажиров, так и пассажирооборота. Фиксировалось значительное ухудшение здоровья населения и рост смертности.



Сверхсмертность в годы Великой Отечественной войны, включая гибель населения в блокадном Ленинграде, составила примерно 4,2 млн человек и соответствовала 90-м годам в РФ. Сократилось потребление ряда важнейших продуктов питания.



Специалисты говорят о резком ухудшении его структуры, недостатке белков и витаминов. В Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской федерации в 1999 году» говорилось, что «структура питания населения характеризуется продолжающимся снижением потребления биологически ценных продуктов питания».



Значительная часть продуктов питания, поступавших в торговлю, была фальсифицирована. Резко выросла преступность. Говоря о российских реформаторах и результатах их политики, профессор Колумбийского университета и лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц отмечал: «Величайший парадокс в том, что их взгляды на экономику были настолько неестественными, настолько идеологически искажёнными, что они не сумели решить даже более узкую задачу увеличения темпов экономического роста.



Вместо этого они добились чистейшего экономического спада. Никакое переписывание истории этого не изменит». Сстрана по уровню социально-экономического развития оказалась отброшенной на десятилетия назад, а по некоторым показателям — в дореволюционный период.



Никогда за обозримый период, даже после разрушений от гитлеровского нашествия, не наблюдалось столь продолжительного и глубокого снижения уровня производства почти во всех отраслях отечественной экономики. [8] «Народ, не имеющий национального самосознания — есть навоз, на котором произрастают другие народы». Эти слова про "народ-навоз" были сказаны в самом начале ХХ века премьер-министром Российской империи Петром Столыпиным… [9] Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками» и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов. По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства. «Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — заявил Орбан изданию Welt.

Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев.