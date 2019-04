Narada Rinpoche: Карма ядовитых лекарств

Это Письмо я отправляю вам с Надеждой, что у вас появится заинтересованность обезопасить народ своей страны от химических лекарств и вакцин. Ибо они содержат в себе отравляющие организм вещества, которые могут привести к летальному исходу. Если вы заботитесь о здоровье своего народа, то вы серьёзно отнесётесь к информации моего Письма "Карма ядовитых лекарств".

Химические лекарства / вакцины не предполагают излечение болезни, потому что они содержат в себе яды, вредящие живому организму. Задачей всех современных лекарственных средств является временное блокирование боли и удаление симптомов болезни. Это создаёт видимость лечения, а также способствует развитию других болезней в организме. Люди не могут отойти от приёма подобных лекарств, потому что приобретают наркотическую зависимость к химическому составу ядовитых веществ в них. Организм быстро привыкает к определённой порции яда, поэтому дозировка лекарств постоянно увеличивается, как и цены на них.

Из-за химической экологии нашего мира у людей развивается более одной болезни. Каждое заболевание лечится отдельными медикаментами. В наложении химического состава одного лекарства на другое возникает сбой в работе организма, который приводит человека к смерти. Все химические лекарства блокируют естественные процессы восстановления, предпринимаемые организмом для своего самоисцеления. Если организм исцеляется при употреблении химических лекарств, то это означает, что человек сам справился с болезнью за счёт самовнушения. Из-за химических соединений в лекарствах / вакцинах: искажается ДНК, ослабляется иммунная система, увеличивается износ органов, что способствует приближению старости, разрушаются зубы, возникают гнойники, слизь в носоглотке, молочница, опухоли и уплотнения - первые симптомы рака. Всё это случается из-за того, что организм пытается самостоятельно очиститься от химической грязи в себе. Итог всех болезней один - появление рака, как состояние организма с высоким содержанием Тёмных энергий из-за химической грязи, сконцентрированной в одном месте.

Развитие болезней распространялось в мире для того, чтобы Иллюминаты могли получать дармовую прибыль с продаж химических лекарственных средств. Иллюминатам выгодно, чтобы все люди болели и покупали в аптеках яд - опасные для здоровья лекарства, которые провоцируют болезнь и подводят всех к смерти. Всё это делалось согласно Плану сокращения населения Земли до Одного Золотого Миллиарда. Все лекарства и вакцины являются разносчиками новых болезней в мире, ибо Иллюминатам здоровые люди не нужны. На каждую новую болезнь, разработанную в секретных лабораториях Иллюминатов, заранее изготавливалось лекарство и создавались химические способы её лечения. После искусственного инфицирования людей это лекарство тут же распространялось по миру. Первыми всегда страдали народы Китая, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Африки.

Все болезни были придуманы Иллюминатами, чтобы сбывать людям свои химические лекарства и постоянно получать прибыль с них. Почти все лекарственные технологии массового использования распространялись по миру через немецкую компанию "Байер", которая была дочерним производством американской компании "Монсанто". "Байер" объединилась с "Монсанто" в 2018 году. Обе компании принадлежат Иллюминатам.

Пока все будут покупать химические лекарства, оздоровления людей не произойдёт.

Времена Сейчас изменились. С 2017 года в нашем мире начались Аресты членов Общества Иллюминатов и их подельщиков, которые за деньги продавали здоровье своего народа. По всему миру происходят Аресты, а за них нужно благодарить Президента США Трампа и его американскую армию, которая выступила спасателями человечества. Час Суда Маат близок. Никто не избежит Наказания за изготовление и распространение ядовитых лекарств и болезней в мире, а также за намеренную вакцинацию людей, убивающую жизнь.

Наш мир меняется. С осени 2018 года Земной Альянс предлагает всем странам перейти на новую мировую квантовую финансовую систему (QFS). Благодаря вводу в эксплуатацию QFS, у нашего мира появятся шансы совершить переход к новейшим технологиям, часть из которых направлена на оздоровление людей. Для распространения современных медицинских технологий в странах мира у Земного Альянса имеются огромные суммы денежных средств. Они будут вложены в развитие стран через новую финансовую квантовую систему (QFS). Переход стран на новую золотую валюту откроет пути к оздоровлению всех народов мира.

! К новейшим медицинским технологиям относятся радионные приборы и тахионные камеры. Они заменят обычные методы лечения болезней, после чего люди начнут быстро исцеляться. С 2020 года медицинское оборудование, основанное на новейших технологиях, будут иметь все больницы мира.

Полный переход мира к новой квантовой финансовой системе (QFS) предполагается к августу 2019 года. А это означает, что уже с осени 2019 года все страны начнут получать новейшие технологии, часть из которых поможет медицине развиваться совершенно иными путями на благо и здоровье людей. Правительствам останется только способствовать распространению новейших медицинских технологий в своих странах, чтобы сделать всё возможное для оздоровления своего народа.

Помните, что за внедрение в общество новых технологий будут ответственны именно правительственные органы. Постарайтесь сделать для своего народа так много Хорошего и Полезного, чтобы ваше имя осталось в доброй памяти людей.

С верой в Лучшее будущее человечества,

Нарада Ринпоче / Майтрея Будда.

12 апреля 2019 года

! 120 стран мира, правительства которых получат моё Письмо "Карма ядовитых лекарств":

Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Великобритания, Венесуэла, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Молдавия, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словения, Словакия, Судан, США, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Ланка, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Япония.

* * * *

! Письмо "Карма ядовитых лекарств" на английском языке:

Karma poisonous medicines

I send this letter to you with the hope that you will be interested to protect the people of your country from chemical drugs and vaccines. Because they contain toxic substances that can lead to death. If you care about the health of your people, then you will take seriously the information of my Letter "Karma of poisonous medication."

Chemical drugs / vaccines do not cure the illnesses, because they contain poisons that destroying living organism. The meaning of all modern drugs is to temporarily block the pain and remove the symptoms of the disease. This creates the appearance of treatment, and also contributes to the development of other diseases in the body. People can't stop drug use because they have become addicted to the chemical composition of toxic substances in them. The body rapidly gets addicted used to a certain portion of poison, so the dose of drugs is constantly increasing, as well as their prices.

More than one disease develop in human body due to ecology state of the today’s world. Each illness is treated with certain medication. The chemical composition of two different drugs causes a malfunction in the body, which leads a person to death. All chemical drugs block the natural recovery processes undertaken by the body ability to self-healing. In case the body has recovered as a result of chemical drugs consumption, this means that the person has recovered from the disease by self-hypnosis. Due to chemical compounds in drugs / vaccines: DNA is distorted, the immune system is weakened, organ life span is shortened, that is contributing to fast aging, teeth are weaken, in many cases occur skin ulcers, snot, thrush, tumors / thickening – all are first symptoms of cancer. All this happens because the body is trying to clean itself from chemical dirt. The consequence of all diseases is one - the appearance of cancer, as a state of an organism with a high content of Dark Energies due the chemical intoxication concentrated in certain part of the body or organ.

The expansion of diseases spreaded throughout the world so that the Illuminati could get easy money from sales of chemical drugs. It is beneficial for the illuminatians to have everyone unhealthy and kept buying poison from pharmacies - dangerous drugs that avoke illness, kill health and cause death, because all this happening to implement the Plan to reduce the Earth's population to One Golden Billion. All drugs and vaccines are carriers of new diseases in the world, because Illuminati don't need healthy people. Drugs and treatments are created in advance for each new disease and designed in secret Illuminati's laboratories. After artificial infection of people those drugs immediately spread over the world. The people of China, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Africa were always the first to suffer.

All diseases were invented by the Illuminati to increase the sales of their chemical drugs to people and to constantly get profit. Majority of drugs are distributed to the world by giant German pharmaceutical and chemical company “Bayer”, which was a subsidiary of the American company "Monsanto". "Bayer" and "Monsanto") merged (with "Monsanto") in 2018. Both companies are owned by Illuminati.

As long as people buy pharmaceutical drugs, they won’t be able to heal or recover themselves.

New age is coming now. Mass arrests of members of the Society of Illuminati and their supporters, who for money sold the health of innocent people has started since 2017. Arrests are taking place all over the world and for that we need to thank President Trump of the United States and his American army, which has become the rescuers of mankind. The time of Court Maat is coming. No one will escape Punishment for creation and distribution of poisonous drugs and diseases all over the world, as well as for deliberate vaccination of people that killing health.

Our world is promptly changing. Since autumn 2018, the Earth Alliance encourage all countries to switch to a new world quantum financial system (QFS). Thanks to QFS commissioning our world will have a chance to make the transition to using the latest technologies, some of which are intended to improve the health of people. For the introduction of the latest medical technology in the world, the Earth Alliance has huge sums of money. They will be invested in the development of the countries of the world with help of the new financial quantum system (QFS). The transition all countries to a new gold currency will open the way to recovery of all the peoples of the world.

! The latest medical technologies include radionic devices and tachyon cameras. They will replace the regular practices of treating diseases thereafter people will begin way to fast recovery. Starting from 2020 all the hospitals in the world will have the medical equipment based on the latest technology.

A full transition of the world to the new quantum financial system (QFS) is expected by August 2019. And this means that as early as the autumn of 2019, all countries are getting ready to receive the latest technologies, some of which will help health industry to develop in completely new ways for the benefit and health of people. Governments are required to contribute only by introduction of the latest medical technologies in their countries, and that will create possibilities to improve the health of the people.

Remember that government agencies will be responsible for introducing all new technologies into the society. Try to do so many good and useful for your people and that keep your name in the memory of people.

With faith in a better future for mankind,

Narada Rinpoche / Maitreya Buddha.

April 12, 2019

! 120 countries of the world whose governments will receive my letter "Karma of poisonous medicines":

Australia, Austria, Azerbaijan, Algeria, Argentina, Armenia, Afghanistan, Bangladesh, Barbados, Bahrain, Belarus, Belgium, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Great Britain, Venezuela, Hungary, Vietnam, Ghana, Guatemala, Guinea, Germany, Honduras, Greece, Georgia, Denmark, Egypt, Zimbabwe, Israel, India, Indonesia, Jordan, Iraq, Iran, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Yemen, Kazakhstan, Cambodia, Cameroon, Canada, Qatar, Kenya, Cyprus, Kyrgyzstan, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Luxembourg, Ma ritania, Madagascar, Macedonia, Malaysia, Malta, Morocco, Mexico, Mozambique, Moldova, Monaco, Mongolia, Namibia, Nigeria, Netherlands, Nicaragua, New Zealand, Norway, UAE, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic Korea, Russia, Rwanda, Romania, El Salvador, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Syria, Slovenia, Slovakia, Sudan, USA, Tajikistan, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Turkey, Uganda, Uzbekistan, Ukraine, Uruguay, Philippines , Finland, France, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Chile, Switzerland, Sweden, Sri Lank , Estonia, Ethiopia, South Africa, Japan.

Источник: http://narada-budda.ru/zdorove/6219-narada-rinpoche-karma-yadovityh-lekarstv.html