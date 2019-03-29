Narada Rinpoche: Карма химического питания

Это Письмо Кармы химического питания я отправляю правительству вашей страны с Надеждой на то, что будут предприняты меры, запрещающие производство и продажу в вашей стране химических продуктов питания, ибо они пагубно воздействуют на здоровье людей.

Все химические добавки являются ядом разрушающим живой организм. Это является одной из причин возникновения серьёзных заболеваний и ожирения у людей. Химические частицы почти не выводятся из организма и оседают в клетках и органах в виде жировых отложений, разрушая их изнутри. Скопление химических частиц в одном месте организма приводит к раковым заболеваниям и наркотической зависимости.Когда организм зависим от определённых химических ингредиентов, то он начинает разрушаться от нехватки еды / напитка с этими элементами. Это проявляется в виде сильного голода, при котором отсутствует мера в употреблении пищи. Одним из таких пищевых наркотиков является глутамат натрия - популярная пищевая добавка E621. Он используется в пищевой промышленности для усиления вкуса. Без него химическая еда перестала бы быть вкусной.

Эта добавка вызывает в организме патологические отклонения и усиливает имеющиеся воспалительные процессы.

Голод, который испытывает человек, относится к химическому составу той еды, какую желает получить организм. Ведь для того, чтобы восполнить Физическую Энергию, достаточно было бы покушать сахар или кокос (кокосовая вода). Организму нужна глюкоза, при которой его насыщение бывает мгновенным. Если при первых признаках голода съесть натуральный / необработанный сахар, то чувство голода заметно снижается. Нельзя есть рафинированный сахар, который очищается химическим путём, потому что таким образом можно получить сахарный диабет. Химическая очистка уничтожает натуральность продукта. Она вредит здоровью и зашлаковывает организм.

Лимонная кислота Е330 относится к вредным химическим добавкам. От натурального лимонного сока организм получает много пользы, благодаря чему он очищается и самоисцеляется. Химическая лимонная кислота начинает своё разрушительное воздействие с зубной эмали и слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Добавка Е330 постоянно используется в пищевой промышленности, хотя и является отравой. Она применяется, как консервант, хотя в химической еде нет ничего натурального, чтобы оно могло портиться. Почти все овощи, фрукты и ягоды генномодифицированные. Для их созревания используются химические удобрения, которые провоцируют рост у стерильных семян. Вредители посевов, вскормленные химией и выведенные тайными лабораториями Общества Иллюминатов, вынуждают фермеров использовать химическую отраву. Она впитывается овощами / фруктами / ягодами, после чего отправляется на стол потребителя.

Из-за Тёмных технологий Иллюминатов натуральный продукт отравляется химической обработкой. Например, белая мука высшего сорта представляет собой продукт очищенный от всех жизненно важных биологических компонентов цельного зерна. Рафинированная мука высшего сорта имеет в себе ядовитые вещества, потому что её отбеливают хлоркой. Ни один здравомыслящий человек не станет прикасаться к хлорке голыми руками. Но люди её едят в хлебе и кондитерских изделиях, тем самым нанося вред своему здоровью. Мука высшего сорта является одной из причин ожирения и болезней желудочно-кишечного тракта.

Химические дрожжи сокращают срок жизни, а их используют для приготовления хлеба, кондитерских изделий, вина, пива, кваса. Натуральный грибок полезен организму, а выращенный за счёт химии, убивает кишечник. Также вредны ему и термофильные дрожжи, грибок для которых выращивается на трупных тканях. Именно из кишечника распространяются по организму болезни. Употребляя пищу с химическими дрожжами можно вынести себе смертельный приговор, который осуществляется через развитие болезней тела и ожирение.

Причина болезней людей являются ядовитые химические добавки, которые все употребляют с химической едой / напитками и лекарствами. Американская компания "Монсанто" занималась распространением всех химических соединений. Она развивалась под контролем Общества Иллюминатов. Именно Иллюминаты блокировали полезные для здоровья пищевые разработки и внедряли те, которые могли дать быструю прибыль. Действовали они всегда посредством шантажа, подкупа и угроз, вынуждая правительства стран соглашаться с их условиями, ибо в противном случае следовало наказание: оплаченные террористические акты, например Майдан на Украине в 2014 году; или платные иммигранты, как те, что с 2015 года понаехали в Европу; распространение искусственно выведенных вирусов, например гриппа в Китае и эболы в Америке / Африке; или рукотворная жара / наводнения / ураганы, от чего страдает экономика многих стран мира. Меры расправы у Кабалы / Иллюминатов были одни и те же, начиная с 60 годов прошлого века.

С 2016 года заканчивается правление Иллюминатов / Кабалы. С 2017 года начались Аресты членов их Общества и тех их подельников, кто активно поддерживал политику тёмного развития нашего мира. Аресты касаются всех продажных чиновников, кто намеренно продвигал химические технологии в пищевой промышленности и оплачивал устранение людей, заботившихся об оздоровлении нации. Избежать Суда Маат никому не удастся. Каждому, кто выступал против здоровья человечества распространяя яды под видом "полезных" товаров, воздастся по Заслугам, ибо наступила пора Жатвы. И первыми в Списке оказались члены Общества Иллюминатов, Кабалы, Элиты древних родов, Ватикан, хазарская мафия, а также все те, кого они покупали для своих тёмных дел.

Тёмная деятельность Общества Иллюминатов стала блокироваться с 2012 года за счёт совместных действий Земного Альянса, Агарты (Внутреннего Мира Земли) и Галактической Федерации Света, которая пришла к нам на помощь, благодаря Соглашению с российским президентом Путиным. В 2016 году Кабала / Иллюминаты впервые начали сталкиваться с неповиновением стран мира в ответ на свою экономическую / политическую стратегию развития. Глубинное Государство / Вашингтон прекратило свою деятельность в 2018 году, благодаря смелым действиям американского президента Трампа. Финансовый центр Лондон-сити начал обрушиваться в наступившем 2019 году, потому что грядёт сброс валют. Ватикан - рассадник Тьмы в мире, доживает свои последние Дни, как и их сатанинская религия. Всех их ждёт Суд Маат. Наступает конец тёмной системе развития мира под гнётом Иллюминатов и давлением Драконийцев.

С 2014 года наш мир начал готовиться к новому пути развития. Но только с 2017 года у Земного Альянса появились возможности остановить саботирование перемен Мировой Элитой. С 2018 года Альянс смог начать переход мира к новой системе развития человечества:

+ С 2018 года во всех банках мира уже параллельно работает новая квантовая финансовая система (QFS), обеспеченная золотым стандартом стран. Она основывается на Законе экономической безопасности GESARA, который согласны поддерживать все страны нашего мира. И хотя Иллюминаты пытаются различными способами приостановить внедрение QFS, но у них уже нет шансов вернуть прежнюю банковскую систему;

+ После запуска в 2019 году NESARA (Управление безграничным национальным процветанием) начнётся внедрение новых экологически чистых технологий, которые способны подстегнуть прогрессивное развитие мира. Например, у Земного Альянса есть технологии использования свободной энергии нулевой точки вместо обычного топлива / электричества. Этой Энергией Иллюминаты / Кабала / Элита пользовались с середины прошлого века. Часть новейших технологий ориентирована на исцеление (радионные приборы и тахионные камеры) и здоровое питание. Внедрение всех технологий будет финансироваться специальными благотворительными фондами, которые открывались с 2017 года. Все денежные средства Фондов, а это колоссальные суммы денег с 18 нулями, будут потрачены на внедрение новейших технологий и развитие стран нашего мира.

Первый этап распространения технологий начнётся в конце 2019 года, а второй будет запущен в следующем 2020 году. Их внедрение в мировое сообщество зависит от сроков перехода всеми странами к новой финансовой системе (QFS).

+ С момента запуска NESARA в 2019 году всем странам и людям будут прощены долги. Начнутся выплаты подоходных налогов, которые напрасно взимались с людей на протяжении долгих лет. Это меньшее, что может сделать Земной Альянс за все страдания людей, живших под гнётом Тёмной системы Иллюминатов.

За внедрение в общество новых технологий будут ответственны правительственные органы.

Постарайтесь сделать для своего народа всё, что в ваших силах, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях. Решайте будущее своей страны так, чтобы смело смотреть в глаза своим потомкам. Помните главное: Сейчас закладывается будущее нашего мира и строится Новая жизнь человечества в Золотом Веке. У же Сейчас вы являетесь участником великих событий, о которых будут помнить в Будущем.

С верой в Лучшее будущее народа вашей страны,

Нарада Ринпоче / Майтрея Будда.

15 марта 2019 года.

Источник: http://narada-budda.ru/zdorove/5960-narada-rinpoche-karma-himicheskogo-pitaniya.html