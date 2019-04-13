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Земля превратится в огромный мозг

12:54. 13 апреля 2019 Просмотров - 281 Один комментарий Опубликовал:

В 1926 году журнал Collier’s опубликовал беседу с изобретателем Николой Тесла. Содержание беседы по тем временам было шокирующим — да и сейчас весьма любопытно:

 

... Жизнь пчел станет правилом для человеческой расы, говорит знаменитый ученый Никола Тесла. Надвигается новый половой порядок, в котором женщины будут играть главенствующую роль. Мы будем общаться мгновенно с помощью простых карманных устройств. Самолеты будут летать в небесах, управляемые без участия людей — по радио.

Огромные запасы энергии будут передаваться на большие расстояния без проводов. Землетрясения будут происходить все чаще. И до некоторых из этих поразительных событий осталось недолго, говорит Тесла.

«С момента появления беспроводных систем, — говорит он, — я понял, что это новое искусство принесет человечеству больше, чем любое другое научное открытие, потому что оно фактически уничтожает расстояния.Большинство бедствий, от которых страдает человечество, вызваны колоссальными размерами земного шара и неспособностью наций и людей вступать в близкие контакты».

Беспроводная передача позволит добиться этих близких контактов благодаря транспортации интеллекта, наших тел, материалов и энергии.

«Весь мир превратится в огромный мозг. Мы сможем общаться друг с другом практически мгновенно, невзирая на расстояния. Более того, с помощью телевидения и телефона мы сможем видеть и слышать друг друга так же прекрасно, как если бы мы сидели лицом к лицу, невзирая на дистанции в тысячи миль; и устройства, которые позволят нам это сделать, будут поразительно простыми по сравнению с нашими сегодняшними телефонами. Человек сможет носить такое устройство в кармане. Мы сможем наблюдать и слушать события — инаугурацию президента, спортивный чемпионат, землетрясения или битвы — как будто мы находимся там».

«Когда беспроводная передача энергии будет коммерциализирована, произойдет революция. Мы уже передавали кинофильмы по беспроводной связи на короткие расстояния. Но потом — всего через несколько лет — расстояние будет не ограничено. Изображения уже сейчас передают по проводам, с помощью телеграфа. Но когда беспроводная передача энергии станет массовой, все эти методы покажутся такими же примитивными, как паровой локомотив по сравнению с электропоездом».

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Границы будут уничтожены

Все железные дороги будут электрифицированы, а паровые локомотивы окажутся в музеях. Появятся летающие машины, которые не несут на борту топлива и будут свободны от всех ограничений сегодняшних аэропланов и дирижаблей.

Мы сможем добираться из Нью-Йорка в Европу за несколько часов. Международные границы будут по большей части уничтожены, начнется унификация и гармонизация различных рас, населяющих землю. Беспроводные технологии гармонизируют интересы разных стран, обеспечат понимание вместо разногласий.

Современные системы власти устареют. Тесла предвидит огромные перемены в повседневной жизни. Мы сможем печатать ежедневную газету дома по беспроводной связи каждое утро. Управление домом — отопление, освещение, механика — будут производиться автоматически.

«Я предвижу появление летающих машин размером с автомобиль, и я полагаю, что г-н Форд внесет большой вклад в это дело. Проблема парковки автомобилей и строительства дорог будет решена. В наших городах появятся башни-парковки, и дороги либо будут расширены ввиду необходимости, либо вовсе окажутся ненужными, когда цивилизация сменит колеса на крылья».

А запасы тепла нашей планеты — о которых говорят частые вулканические извержения — будут задействованы в промышленных целях. Одной из главных перемен будущего Тесла считает изменение положения женщин.

«Даже человеку без социологического образования ясно, что в мир пришло новое отношение к половой дискриминации. Борьба женщин за равенство приведет к созданию нового полового порядка, в котором женщина займет главенствующую роль».

«Женщины добьются равенства, а затем и главенства не благодаря примитивной физической имитации мужчин, но благодаря пробуждению интеллекта. С самого начала истории подчиненность женщин приводила к частичной атрофии умственных качеств, которыми, как мы теперь знаем, женский пол наделен не в меньшей степени, чем мужской».

Королева — центр жизни

«Женский ум продемонстрировал способность ко всем интеллектуальным достижениям, на которые способны мужчины, и эта способность будет расширена. Средняя женщина будет не менее, а затем и более образована, чем средний мужчина. Женщины будут игнорировать прошлое и поразят цивилизацию своим прогрессом».

«Постепенное освоение женщинами лидерства и новых областей деятельности притупит женскую чувствительность, подавить материнский инстинкт. Брак и материнство, возможно, начнут вызывать отвращение, и человеческая цивилизация все больше станет приближаться к совершенной цивилизации пчел».

Принцип, который главенствует в экономике пчел — самой организованной и интеллектуально координируемой форме нерациональной животной жизни — это инстинкт бессмертия, который заменяет материнство божественным. Королева — центр пчелиной жизни. Она главенствует в улье — и не по праву наследства, а потому, что она — лоно этой насекомой расы.

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Стерилизация расы

Пчелиный улей основан на огромных, лишенных пола армиях работников, чья единственная цель и счастье в жизни — упорный труд. Это идеал социализированной, кооперативной жизни. Далее, в улье есть женские особи, которых сохраняют на случай, если пчеломатка разочаровывает улей. И есть трутни, которых немного и которых терпят лишь потому, что они необходимы для оплодотворения матки.

Только сильнейший из них достигает этого момента — и затем погибает. А матка возвращается в улей, неся с собой десятки тысяч яиц, будущий пчелиный город, и начинает новый цикл воспроизводства.Воображение отказывается признать, что такая перспектива возможна и для человечества.

Но если задуматься о том, как инстинкт человечества к обессмерчиванию своей расы главенствует над нашей жизнью, то почему бы не допустить, что благодаря интеллектуальному прорыву женщин этот инстинкт наконец-то выразит себя по образцу пчел?

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Источник: http://www.neveroyatno.info/news/zemlja_prevratitsja_v_ogromnyj_mozg/2016-02-08-2816

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Один комментарий»

  • 192 98
    Игорь 13 апреля 2019 в 14:11 Ссылка
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    Альфадоминирование это фашизм в человеческом обществе. Тут уместно сравнение не пчёлами, а с муравьями. Нам приходится ползать по земле несмотря на все достижения цивилизации. Все эти подвиги – результат работы мануфактуры человеческого муравейника. Чем больше население, тем сильнее дробление операций труда, и тем шире силиконовая долина. В пределе вроде бы возможность продолжения рода должны получить алфалидеры. Но цивилизация отказалась от естественного отбора, будет какой то иной изврат, Тесла ошибался.

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