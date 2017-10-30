Кульбиты эволюции. Огромные насекомые, членистоногие и ракообразные, населявшие Землю.

Гигантские животные всегда будоражили сознание человека. Им в различные времена поклонялись, приписывая волшебные способности и даже интеллект. К таким животным старались возводить свою родословную, их делали героями мифов и легенд. Драконы, птицы Рух, киты, на спинах которых размещались целые поселения, до сих пор появляются даже в современных сказках.

Но мы забываем, что прошлое нашей планеты богато реальными невообразимыми гигантами. Многие вымершие виды превосходили в размерах даже крупнейшее ныне живущее существо – синего кита, который достигает веса в 150 тонн.

Когда речь заходит о гигантских животных прошлого, первыми на ум приходят конечно же динозавры, гигантские акулы и прочие монстры, о которых регулярно снимаются фильмы и даже, как в случае с чудовищем озера Лох-Несс, публикуются статьи в газетёнках. Но на Земле в разное время существовало огромное количество разнообразных исполинов не только среди, скажем так, привычных нам животных, земноводных, птиц и рептилий. Естественный отбор приводил к появлению и огромных насекомых, членистоногих и прочих гадов, упоминание которых заставляет тело покрываться мурашками. Некоторые из них стали предками современных видов, другие – вымерли, из-за чего выглядят для нас особенно необычно. Давайте рассмотрим нескольких существ, к появлению которых приводили те или иные условия, возникавшие на Земле в разное время.

Эгирокассида (Aegirocassis benmoulae)

Эта доисторическая креветка двухметровой длины обитала на Земле около 480 млн. лет назад (современные креветки достигают в длину до 30 см). Она принадлежала к ныне вымершему роду Anomalocaris.

Про внешность и внутреннее строение этого доисторического деликатеса учёные выяснили довольно много. Как и современный кит, она выцеживала из воды планктон. Собственно, жизнь эгирокассид пришлась на период роста видового разнообразия планктона. В результате эти животные не составляли конкуренции в поисках пищи большинству плотоядных хищников, обитавших в то время.На каждом сегменте огромного тела этого существа располагались по две пары гибких лопастей, которые соответствуют верхним и нижним элементам конечностей современных членистоногих. Не исключено, что эгирокассида поможет нам выяснить, как развивались конечности членистоногих, представленных современными пауками, насекомыми и ракообразными.

Меганевра (Meganeura)

За 400 млн. лет до сегодняшних дней растения научились вырабатывать прочный полимер лигнин, который привёл к возможности одеревенения клеток растений, позволив им стать деревьями и расти на десятки метров, не ломаясь от ветра. Но когда растение погибало, ни один грибок или природный окислитель того времени не могли разложить древесину, которая накапливалась в болотистой почве, постепенно преобразовываясь в уголь. Из-за фотосинтеза из экосистемы исчезал углерод, а в атмосфере становилось больше кислорода. Членистоногие и прочие существа, чьё строение ограничивает возможность доставлять кислород к тканям и органам, очень быстро (по меркам возраста Земли) превратились в настоящих гигантов. Помимо этого, состав атмосферы влиял на лётные характеристики, меняя аэродинамику.

Меганевра – род гигантских вымерших стрекозоподобных насекомых, живших в каменноугольном периоде (300 млн. лет назад). Включает Meganeura monyi, имевшую размах крыльев до 65 см и являющуюся наряду с Meganeuropsis permiana одним из крупнейших насекомых всех времён. Охотились гигантские стрекозы на примитивных растительноядных насекомых диктионеврид, достигавших размеров современных голубей. Личинки вели наземный образ жизни и тоже были хищниками.

Вопрос о том, почему гигантские насекомые существовали в палеозое и не существуют сейчас, волновал исследователей с момента открытия меганевры в 1880 году. Впервые гигантизм среди членистоногих связали с графиком изменения газового состава атмосферы.

От современных стрекоз меганевра отличается особенностями строения тела. Гемолимфа насекомых не осуществляет перенос кислорода, он доставляется тканям с помощью системы трахей. В том числе из-за этого насекомые и не могут достигать больших размеров. В 1911 году было высказано предположение, что атмосфера каменноугольного периода содержала больше кислорода, чем современная, благодаря чему снабжение их тканей было более эффективным.

По окончании каменно-угольного периода, падение уровня кислорода в атмосфере не позволило насекомым-гигантам сохранить свои размеры.

Ракоскорпион (Jaekelopterus rhenaniae)

Ракоскорпион – самый жуткий ночной кошмар арахнофоба. Этот гигант длиной в 2,5 метра на сегодня является крупнейшим из обнаруженных членистоногих, когда-либо населявших Землю.

Ракоскорпион не был скорпионом в прямом смысле этого слова, да и водился, скорее всего, не на дне морей, а в реках и озерах. Жил он около 390 млн. лет назад и питалось это доисторическое чудовище рыбой.Впервые этот вид был описан в 2008 г.: в карьере неподалеку от немецкого города Прюм нашли окаменелую клешню длиной в 46 см.

Никто достоверно не знает, почему ракоскорпионы вырастали до таких гигантских размеров. Как и в случае с другими гигантами, некоторые учёные предполагают, что разгадка кроется в отличном от нынешнего составе атмосферы Земли. Другие же говорят о том, что максимальные размеры определялись другими факторами, например, такими, как механические свойства экзоскелета, перемещение тела в пространстве, дыхание и особенно энергетические затраты на линьку. Ещё одно предположение состоит в том, что в том время существовало относительно небольшое разнообразие позвоночных хищников, включая рыб.

Артроплевра (Arthropleura)

Ныне живущие многоножки вызывают отвращение у многих людей. При том, что помещаются на ладони. А теперь подумайте о многоножке длиной 2,5 метра и шириной 0,5 метра. Они обитали на планете от 340 до 280 млн. лет назад. Это самое крупное наземное беспозвоночное всех времён. На сегодняшний день найти её целиком не удалось, но её строение довольно хорошо известно по отдельным фрагментам.

Тело плоской формы, состояло из 30 сегментов, прикрытых пластинами сверху и по бокам. Челюсти артроплевры не были найдены. Но без сомнения, они были мощными, из-за чего артроплевру долгое время считали хищником. Но потом нашли пыльцу в желудке и поняли, что это не так. Челюсти служили для перемалывания растительности и отпугивания хищников. По подсчётам учёных артроплевра средних размеров могла съесть за год до тонны растительности. Вымирание этого гиганта связывают так же со снижением содержания в атмосфере кислорода в начале пермского периода. К этому времени эволюция грибов и микробов позволила им перерабатывать лигнин и состав атмосферы снова изменился.

По одному из предположений артроплевра выполняла роль современных бабочек – перемещаясь в зарослях папоротников, споры стряхивались с растений, переносясь гигантским насекомым.

Таких существ на планете обитало очень много, но я остановлюсь на вышеперечисленных.

В качестве эпилога

Через какие-то 50 млн. лет на Земле на долгие 160 млн. лет воцарилась эра динозавров. Но самый будоражащий факто состоит в том, что всё это время – и среди гигантских членистоногих, и среди гигантских рептилий – существовали и развивались предки людей.

На сегодня достоверно известно, что предком приматов являются маленькие древесные современники динозавров Purgatorius (отряд Плезиадаписовые (Plesiadapiformes или подотряд Plesiadapiformes отряда Primates)), больше похожие на белок.

Окаменелые останки этих зверьков находят в отложениях палеоцена и эоцена Европы и Северной Америки. Размером они не превосходили современных мышей, максимум крыс. Собственно, на них и были похожи пургаториусы – вытянутая мордочка, маленький просто устроенный мозг, глаза, расположенные по бокам головы, короткие массивные лапы, длинный хвост – всё это общие признаки всех некрупных млекопитающих. Они жили на деревьях, ловили насекомых и ели растения. Морфология их была очень примитивна, но у них не было специализаций, которые бы поставили предел их эволюции (следует отметить, что на сегодняшний день из палеоцена и эоцена не известны другие млекопитающие, которые могли бы быть предками приматов).

Несмотря на древность, известно весьма много разных плезиадаписовых, что приводит к очевидному выводу о том, что даже на ранних этапах эволюции приматов или приматоподобных животных они были чрезвычайно многообразны. Дополнительно это подтверждается тем фактом, что нам известно лишь о малой доли из общего числа столь древних животных.

Дальнейшее развитие группы привело к первой радиации приматов – возникновению множества новых видов, давших начало разным линиям приматов.

Лишь благодаря огромному количеству разнообразных факторов получилось так, что именно наши предки пошли по невероятно долгому пути развития интеллекта. Нам бы не отыграть назад полученный результат, а ещё лучше – продолжить этот путь.