В чём секрет глобального влияния США по всему миру?
Россия не создаёт проблем соседям. Пора менять эту стратегию
Секрет глобального влияния США состоит в унаследованном от Британии умении управлять миром через кризисы. Это значит, кризисы умеют создавать, направлять их в нужное русло и умелыми воздействиями управлять их течением. Здесь Америкой накоплен самый богатый опыт, превосходящий опыт всех других стран вместе взятых.
Самостоятельно выработать понимание процессов управления поможет книга:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/v-chyom-sekret-globalnogo-vliyaniya-ssha-po-vsemu-miru