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В чём секрет глобального влияния США по всему миру?

19:37. 13 апреля 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Россия не создаёт проблем соседям. Пора менять эту стратегию

Секрет глобального влияния США состоит в унаследованном от Британии умении управлять миром через кризисы. Это значит, кризисы умеют создавать, направлять их в нужное русло и умелыми воздействиями управлять их течением. Здесь Америкой накоплен самый богатый опыт, превосходящий опыт всех других стран вместе взятых.

Самостоятельно выработать понимание процессов управления поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/v-chyom-sekret-globalnogo-vliyaniya-ssha-po-vsemu-miru

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