Концептуал СМИ Россия не создаёт проблем соседям. Пора менять эту стратегию

Секрет глобального влияния США состоит в унаследованном от Британии умении управлять миром через кризисы. Это значит, кризисы умеют создавать, направлять их в нужное русло и умелыми воздействиями управлять их течением. Здесь Америкой накоплен самый богатый опыт, превосходящий опыт всех других стран вместе взятых.



Самостоятельно выработать понимание процессов управления поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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