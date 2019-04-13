Самое большое наводнение в Москве

Включаешь телевизор, а там: «Сложная паводковая ситуация…» И сразу вопрос: а мой город не затопит? И следом: а Москву-столицу? Ведь на улицах в этом году лежало огромное количество снега. Но вроде все спокойно: снег постепенно растаял, ливневая канализация отлично справилась со своими задачами, и снег и лед остались только в памяти народной и в архивах Гидрометцентра.Но так было не всегда. Наша любимая Москва-река со своими притоками Неглинкой, Пресней, Яузой и многими другими могла натворить столько бед, что потом несколько месяцев город приводили в порядок. Первое из известных столичных наводнений было зафиксировано в 1496 году. Потом они регулярно повторялись, а наиболее крупные отмечались в московских хрониках. Для защиты Замоскворечья от наводнений в 1783–1786 годах был даже сооружен Водоотводный канал, который существует и сегодня.Особенно сильное наводнение случилось в 1908 году. Оно нам интересно и потому, что от тех событий осталась масса свидетельств, в том числе и в фотографиях.Все началось в Страстную пятницу, 11 апреля, и продолжалось до 13 апреля, когда разбушевавшаяся Москва-река решила вернуться в прежние берега. Три теплых дня подряд и несколько дождей так продвинули таяние снегов и разрыхлили лед, что начался быстрый и многоводный разлив.В 9 часов вечера 11 апреля вся площадь между Москвой-рекой и Водоотводным каналом представляла замечательную картину, полную удивительной красоты. Венеция «отдыхала»! Начиная от Каменного моста, нельзя было проехать ни вдоль Кремлевской стены, ни по Москворецкой набережной – все было залито водой.Во время этого наводнения вода в реке поднялась на 8,9 метра и затопила пятую часть города. Он был полностью парализован. Один из очевидцев писал: «Набережные реки Москвы и Водоотводного канала представляли из себя сплошное водное пространство. Залиты были все прилегающие к набережным улицы и переулки, около каждого моста были большие озера, в которых извозчичьи пролетки уходили по колеса».Когда начали подсчитывать убытки – прослезились! Пострадало 25 тысяч построек, была затоплена самая крупная электростанция. Только чудом не пострадала Третьяковская галерея. Несмотря на то что она была как бы в эпицентре паводка, успели соорудить специальную кирпичную стену, защитившую ее.Сахарозаводчики завода Гепнера не приняли мер для вывоза запасов сахара и пострадали на 7 миллионов рублей. Целый день Москва-река текла сладкой водой…Наводнение затопило химический завод Ушакова, и все запасы желтой краски растворились в воде. На Берсеневской набережной после стихии дома так и остались наполовину окрашенными этой краской.Однако, несмотря на последствия, москвичи отнеслись к наводнению романтично, без трагизма. А кто был побогаче, даже нанимал лодки напрокат и катался среди затопленных зданий, садов и площадей.В середине ХХ века вокруг Москвы были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, которые стали регуляторами стока рек. И вот уже 100 лет заметных наводнений на Москве-реке не наблюдается.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8657524.html