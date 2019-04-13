Как жить без страхов? Родовая нить.

Алексей Орлов на 2-м Вольном Земском Съезде МСУ.



Сколько видов страхов Вы знаете? Сколько неприятностей порождённых страхами Вы можете описать? Не приходилось ли Вам корить себя за какие-то поступки вызванные страхом?

Да и вообще, – Что такое страх?

Откуда он берётся?

Почему возникает?

Что с этим чувством делать?



Вводная лекция Алексея Орлова. Более подробные знания можно получить на семинарах и вебинарах Алексея Орлова.



Варновая система Славяно-Русов. (Варнавая)

Алексей Орлов на 2-м Вольном Земском Съезде МСУ – https://youtu.be/n7OY8pW7HsU

Канал ютуб “РОДное Видение” – https://www.youtube.com/channel/UCxnI…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AChG_n4X77s