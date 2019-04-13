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Как жить без страхов? Родовая нить. Алексей Орлов

15:18. 13 апреля 2019 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

Как жить без страхов? Родовая нить.
Алексей Орлов на 2-м Вольном Земском Съезде МСУ.

Сколько видов страхов Вы знаете? Сколько неприятностей порождённых страхами Вы можете описать? Не приходилось ли Вам корить себя за какие-то поступки вызванные страхом?
Да и вообще, – Что такое страх?
Откуда он берётся?
Почему возникает?
Что с этим чувством делать?

Вводная лекция Алексея Орлова. Более подробные знания можно получить на семинарах и вебинарах Алексея Орлова.

Варновая система Славяно-Русов. (Варнавая)
Алексей Орлов на 2-м Вольном Земском Съезде МСУ – https://youtu.be/n7OY8pW7HsU
Канал ютуб “РОДное Видение” – https://www.youtube.com/channel/UCxnI…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AChG_n4X77s

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