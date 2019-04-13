Как жить без страхов? Родовая нить. Алексей Орлов
Как жить без страхов? Родовая нить.
Алексей Орлов на 2-м Вольном Земском Съезде МСУ.
Сколько видов страхов Вы знаете? Сколько неприятностей порождённых страхами Вы можете описать? Не приходилось ли Вам корить себя за какие-то поступки вызванные страхом?
Да и вообще, – Что такое страх?
Откуда он берётся?
Почему возникает?
Что с этим чувством делать?
Вводная лекция Алексея Орлова. Более подробные знания можно получить на семинарах и вебинарах Алексея Орлова.
Варновая система Славяно-Русов. (Варнавая)
Алексей Орлов на 2-м Вольном Земском Съезде МСУ – https://youtu.be/n7OY8pW7HsU
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