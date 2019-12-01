Вечерняя встреча в городе Нитра, Словакия. Алексей Орлов с друзьями из Словакии
Отзывы о семинаре “Родовая нить. Как жить без страха”. Впечатления от Словакии, от людей, от природы. Что необходимо сделать, чтобы люди стали интересоваться своей культурой, своим прошлым?
Алексей Орлов с друзьями из Словакии
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