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Вечерняя встреча в городе Нитра, Словакия. Алексей Орлов с друзьями из Словакии

14:05. 1 декабря 2019 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Отзывы о семинаре “Родовая нить. Как жить без страха”. Впечатления от Словакии, от людей, от природы. Что необходимо сделать, чтобы люди стали интересоваться своей культурой, своим прошлым?

Алексей Орлов с друзьями из Словакии

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N80bRO3_7CE

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