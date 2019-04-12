У Белоруссии большие проблемы: нужно определяться с союзниками
Попытки грубых игр с Москвой оказались для белорусского президента неверным выбором тактики.
Международные финансовые институты пророчат соседнему государству резкий спад в экономике, что, естественно, негативно отразится на всей ситуации в Белоруссии в целом.
В Минске вынуждены признавать большие проблемы государства, так как в Международном валютном фонде скорректировали прогноз роста экономики.
Ранее эксперты МВФ уверяли, что этот показатель вырастет до 2,4%. Но увеличение объема выпуска товаров и услуг «поправили» до уровня ниже 2%.
Аналитики специального учреждения ООН считают, что главным риском для «режима Лукашенко» является реализация налогового маневра в России. Москва реализовывает этот план, чтобы стимулировать экспорт нефти.
Однако Минск в таком случае может лишиться около 8 миллиардов долларов. Стимулирование экспорта — это обычное дело для подпитки экономики.
То есть, в данном случае нельзя говорить, что Москва пытается поставить Минск «на колени» в связи с тем, что Александр Лукашенко посматривает в сторону Запада.
Тем не менее, кардинальные меры для латания дыр в экономике он будет вынужден предпринять. Причем вряд ли белорусская сторона получит кредит от США и\или Евросоюза.
Западной элите необходимы гарантии, что политический курс резко изменится. И тогда «за бугром» поверят, что Лукашенко поддерживает интеграцию на Запад.
В таком случае остаётся лишь единственный вариант — идти на укрепление взаимоотношений с Москвой. Не то, чтобы они сильно пострадали после резких высказываний белорусского президента о необходимости диалога с НАТО, но стать в позу просящего, вероятно, всё-таки придётся.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1554915298