Джип пытается угнаться за новейшим Т-80БВМ — кадры проверки танка
12:50. 12 апреля 2019 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Съемочной группе телеканала «Звезда» удалось снять танк Т-80, который разогнали до максимальной скорости на заснеженной трассе. Боевая машина разгонялась до 70 и более километров в час
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…
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Да ничего нового.
Т-80 ещё в ГСВГ всех шокировал регулярно обгоняя вдоль трассы рейсовые автобусы.
Генералы НАТО под видом туристов приезжали смотреть.