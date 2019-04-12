Джип пытается угнаться за новейшим Т-80БВМ — кадры проверки танка

Съемочной группе телеканала «Звезда» удалось снять танк Т-80, который разогнали до максимальной скорости на заснеженной трассе. Боевая машина разгонялась до 70 и более километров в час



Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JqKMX37BzBM