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Джип пытается угнаться за новейшим Т-80БВМ — кадры проверки танка

12:50. 12 апреля 2019 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал:

Съемочной группе телеканала «Звезда» удалось снять танк Т-80, который разогнали до максимальной скорости на заснеженной трассе. Боевая машина разгонялась до 70 и более километров в час

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JqKMX37BzBM

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Один комментарий»

  • 601 195
    ХОХОЛ 12 апреля 2019 в 13:34 Ссылка
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    Да ничего нового.
    Т-80 ещё в ГСВГ всех шокировал регулярно обгоняя вдоль трассы рейсовые автобусы.
    Генералы НАТО под видом туристов приезжали смотреть.

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