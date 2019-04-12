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Документальный фильм “Цветной Сектор”

09:36. 12 апреля 2019 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z-qL3SCH4EQ

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Один комментарий»

  • 116 44
    Онуфрий 12 апреля 2019 в 11:14 Ссылка
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    Понабрали в госдуму от Единой России иностранцев, а они ни бе, ни ме по русски.

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