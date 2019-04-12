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Битва за космос. История русского «шаттла»

22:51. 12 апреля 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

21 октября 1999 на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М.Громова произошло запланированное событие

Огромный летательный аппарат, в котором искушенный зритель сразу узнает советский космический челнок “Буран”, увозили с территории аэродрома. На самом деле это не тот “Буран”, который побывал в космосе – это самолет-аналог, точная копия, сделанная специально для летных испытаний. Но это не меняло символичности события.

“Буран” простоял на аэродроме более 10 лет, дальнейшая его судьба определилась в духе времени – на нем решили заработать, и в качестве аттракциона отправили в Австралию, на Олимпиаду. “Буран”, последний грандиозный проект социалистической сверхдержавы, навсегда покидал Россию. Какая горькая ирония – Олимпиада, торжественное и радостное событие для всей планеты, совпала с бесславным концом великой космической эпохи.

Сегодня выросло целое поколение, которое знает слово “шаттл” только в связи с американским орбитальным кораблем. Но нам тоже есть чем гордиться. Пришло время рассказать историю русского “шаттла”.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, узнать о великих достижениях прошлого и мегапроектах советской эпохи и составить полную картину подлинной истории России помогут книги:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Телеканал «История»

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/bitva-za-kosmos-istoriya-russkogo-shattla

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