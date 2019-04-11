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США прошлое, Китай будущее, что ждёт Россию. Сергей Глазьев

18:59. 11 апреля 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

Наша экономика подчинена внешним силам

Что не даёт развиваться нашей экономике. Какие шаги необходимы для того, чтобы войти в новый технологический уклад. Какая стратегия развития может обеспечить нам одну из ведущих позиций в новом, формирующемся сейчас мире. Какая экономическая стратегия обеспечила рывок Индии, Китая и других стран.

Составить целостную картину формирования экономической политики России помогут:

Экономика будущего. Есть ли у России шанс?, Глазьев Сергей Юрьевич

Последняя мировая война. США начинают и проигрывают, Глазьев Сергей Юрьевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ssha-proshloe-kitay-buduschee-chto-zhdyot-rossiyu-sergey-glaziev

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