США прошлое, Китай будущее, что ждёт Россию. Сергей Глазьев

Концептуал СМИ Наша экономика подчинена внешним силам

Что не даёт развиваться нашей экономике. Какие шаги необходимы для того, чтобы войти в новый технологический уклад. Какая стратегия развития может обеспечить нам одну из ведущих позиций в новом, формирующемся сейчас мире. Какая экономическая стратегия обеспечила рывок Индии, Китая и других стран.



Составить целостную картину формирования экономической политики России помогут:

Экономика будущего. Есть ли у России шанс?, Глазьев Сергей Юрьевич

Последняя мировая война. США начинают и проигрывают, Глазьев Сергей Юрьевич

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