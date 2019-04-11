США прошлое, Китай будущее, что ждёт Россию. Сергей Глазьев
Наша экономика подчинена внешним силам
Что не даёт развиваться нашей экономике. Какие шаги необходимы для того, чтобы войти в новый технологический уклад. Какая стратегия развития может обеспечить нам одну из ведущих позиций в новом, формирующемся сейчас мире. Какая экономическая стратегия обеспечила рывок Индии, Китая и других стран.
Составить целостную картину формирования экономической политики России помогут:
Экономика будущего. Есть ли у России шанс?, Глазьев Сергей Юрьевич
Последняя мировая война. США начинают и проигрывают, Глазьев Сергей Юрьевич
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ssha-proshloe-kitay-buduschee-chto-zhdyot-rossiyu-sergey-glaziev