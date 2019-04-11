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Чем обернутся для Египта угрозы США по поводу закупок Су-35

18:51. 11 апреля 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Planet Today

Египет может быть «наказан», если власти страны будут продолжать проявлять заинтересованность в российском вооружении. Такое заявление в контексте намерения Каира приобрести у России самолеты Су-35 сделали в Соединенных Штатах Америки. Чего ждать Каиру от Вашингтона — размышляет экономист и политолог Александр Дудчак.

Намерение Египта закупить российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 выглядит вполне логично — все-таки российская военная промышленность производит отличное современное вооружение, которое ничем не уступает НАТОвскому (а то и превосходит его) при более низкой стоимости.

Однако успехи России в поставках современного оружия не дают покоя нашим заокеанским «партнерам» — в Вашингтоне не собираются мириться с новой реальностью на глобальном оружейном рынке, поэтому пытаются сорвать перспективные контракты, заключаемые российским ОПК с другими государствами.

Как только в прессе появились сведения о покупке Каиром российских Су-35, в Вашингтоне заявили, что теперь Египту стоит ожидать санкций со стороны США.

«Как именно США попытаются надавить на Египет — пока что сказать сложно. Но можно не сомневаться в том, что это давление будет весьма ощутимым для Каира. То есть, это может быть воздействие в финансовой сфере — например, отказ от предоставления кредитов, или какие-то действия, которые повлияют на работу важных для Египта предприятий. В целом — в США отлично знают, как нащупывать слабые места в не слишком сговорчивых государствах», — цитирует Дудчака информационно-аналитический журнал «Слово и Дело».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102626

Метки: чит.клуб

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Один комментарий»

  • 167 155
    Сергей 11 апреля 2019 в 20:04 Ссылка
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    США нужно обьявить санкции всем странам, что бы все видели, какие они исключительные и……

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