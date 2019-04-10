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Военная история. Русские не сдаются или Подвиг Осовца. Верещагин О.Н.

22:15. 10 апреля 2019 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7urZlmLQT1o

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Один комментарий»

  • 528 170
    ХОХОЛ 10 апреля 2019 в 22:55 Ссылка
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    Подвиг одних это ПРЕСТУПЛЕНИЕ других.
    Почему эти люди оказались в таком положении?
    Кто виноват?
    Почему в таком-же потом оказались и солдаты Красной армии?
    Кто виноват?

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