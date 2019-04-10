Военная история. Русские не сдаются или Подвиг Осовца. Верещагин О.Н.

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Подвиг одних это ПРЕСТУПЛЕНИЕ других.
Почему эти люди оказались в таком положении?
Кто виноват?
Почему в таком-же потом оказались и солдаты Красной армии?
Кто виноват?