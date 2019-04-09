Душе полезные рассказы. Они умнее…

У супермаркета есть такие металлические конструкции, над ними – табличка: собака. Имеется в виду – тут место для привязи. Ряд таких металлических штук для великов, а следом – штуки для собак.И вот я курю у входа. Смотрю на привязанную собаку. Дворняга. Классическая. Желто-серая. Отсылка к овчарке.Саблевидный хвост, уши стоячие, черный нос, рост в холке – 45-55, на 10 пониже основоположника.Снег идет, метет немного. Собака стоит в напряжении, смотрит на центральный вход неотрывно, время от времени перебирает лапами. И все ее нервы наружу – вся концентрация на чистом ожидании, весь страх одиночества, вся любовь. Она – воплощение ожидания. Выдернутый наизнанку зубной нерв. Ни мгновения отдыха. Она ждет. Она ждет, ждет, ждет. Она ждет тяжело, теряя энергию в астрономических единицах. Она ждет так, как ждет мать сына с войны. Она потеряла мир, потеряла себя. Ничего нет, кроме жгучего желания увидеть хозяина.И вот идут мимо люди с пакетами. Смотрят на нее, на такую оголенную, ясную, о любви и страхе сообщающую, и думают, походя – о, вот же ж собаки, собачья преданность, ведь каждый день ее водят к магазину, каждый раз привязывают к штырю, каждый раз забирают, а она – собака – не может усвоить, что человек вернется, дура такая, одним сердцем дышит, сколько уж раз хозяин возвращался, а она все как наново – ушел, значит пропал, бедные божьи твари, сделали же их такими вот, от себя отрезанными, ну дрожи-дрожи, придет твой скоро, придет…Тут я поняла. Собаки умнее людей. Кто бы там ни был – тот человек, в супермаркете – он ведь перед Богом прост и беззащитен. Оторвется тромб. Упадет человек на кафель, под полку с цветной капустой. Приедет скорая. Вынесут на носилках пакет с мясом человека. На собаку и не взглянут. Русского языка у собаки нет – она не крикнет: “Пустите меня к нему, дайте войти в машину, в какую больницу везете?!!” Она на веревке, прикована к штырю. Ключей от дома нет у нее. Денег – нет. Паспорта с пропиской – нет. Она все это знает. Поэтому так дрожит.Когда я это поняла, решила постоять с собакой до тех пор, пока не выйдет человек. Ох… Человек, надо сказать, с нами обошелся жестко. Нас уже с собакой замело по самую мякотку. И, представьте, вышла старушка, за восемьдесят. В платке сером, в облезлой норковой шубке, в валенках. Собака разрыдалась. Бросилась целовать. Старушка начала веревку распутывать. И приговаривает:– Ну… ну… как запутала… все… все… сейчас пойдем домой, фарша взяла, сейчас нажремся и спать ляжем… все, все… ——-— люди тоже есть такие – как собаки – как выдернутые на изнанку голые нервы…

Источник: http://2planeta.ru/news/dushe_poleznye_rasskazy_oni_umnee/2019-04-08-74285