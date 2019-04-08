Литьё каменных блоков и скульптур в древности. Часть 11
09:12. 8 апреля 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Каменные трубы в Патаре
Патара – древний ликийский город. Находится на территории Турции. Самый простой способ изготовить такие элементы – это отливка. Гораздо труднее вырубать внутри блока такое отверстие. Соединялись по системе «шип-паз». Интересно, как герметизировали, т.к. виден прогиб этого водопровода, в нижней части которого должно было создаваться давление. Своего рода акведук.
Источник
***
Литые гранитные столбы на набережной в С-Петербурге
Откололась часть от гранитного столба ограждения. Внутри оказалось, что металлическая часть загнута внутрь. Как ее могли вставить в отверстие этого столба? Очевидный ответ – только залить. Выходит, что это отливка под природный гранит?
Еще один элемент в этом месте. Обвел ребро на элемент, которое обычо остается после разделения двух половинок формы.
Источник
***
Читатель в моей группе в ВК:
Я строитель. И мое мнение, что примеры ниже – это геополимерное литье. Многие обращают внимание на качество, а я обратил внимание на дефекты, которые характерны для бетонного литья. Особенно показателен след от забетонированного в опалубке мусора. Скрины сделаны из фильма «Детальное исследование пирамиды Хеопса»:
Мой комментарий: сами блоки имеют грани с не плоской поверхностью. Если их пилили, то пила гуляла. А если отливали, то в некачественную опалубку из кривонапиленной доски. Для внутренних блоков пирамиды точная геометрия, как видно, была не нужна.
Здесь не скажешь, что эти углы откололись, т.к. такой угол – у всех блоков на фотографии.
***
alexey_zharikov: поделился фотографиями:
Древний город Коба в Мексике. В одном из помещений автор сфотографировал арматуру, выступающую сквозь отвалившиеся части блока:
Арматура уже вся изъедена ржавчиной. В камне всегда присутствует процесс окисления металла, т.к. у него есть способность пропускать воздух и влагу. Но этот процесс длится десятилетиями, если не столетиями. По-этому, скорее всего это древняя отливка. Но вот как быть с тем, что это железо или сплав на его основе? Нужно делать химические анализы.
Оригиналы фотографий по-отдельности:
[Spoiler (click to open)]https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxuszSCPkvDd8HovQ
https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxw0s4cao4ZmPh20A
https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxtfwDtg4G3xkqj3Q
https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxv_X9MLW7qCG1oaw
***
И еще примери:
Что это за место – не удалось найти информации. В комментариях в Дзене написали, что это Помпеи. Обратите внимание – полые колонны. Т.е. изготовлены они литьем.
***
Дольмен Maison des Feins во Франции. Источник
Если изучить все предыдущие примеры, которые я приводил ранее здесь (и желательно разом), то весь этот набор не оставляет сомнений, что древние обладали технологиями литья или формовки своих изделий, строений из масс, повторяющие природные каменные породы. Либо использовали и природные еще не затвердевшие на тот момент массы для своих целей.
***
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Каменные трубы в Патаре
Патара – древний ликийский город. Находится на территории Турции. Самый простой способ изготовить такие элементы – это отливка. Гораздо труднее вырубать внутри блока такое отверстие. Соединялись по системе «шип-паз». Интересно, как герметизировали, т.к. виден прогиб этого водопровода, в нижней части которого должно было создаваться давление. Своего рода акведук.
Источник
***
Литые гранитные столбы на набережной в С-Петербурге
Откололась часть от гранитного столба ограждения. Внутри оказалось, что металлическая часть загнута внутрь. Как ее могли вставить в отверстие этого столба? Очевидный ответ – только залить. Выходит, что это отливка под природный гранит?
Еще один элемент в этом месте. Обвел ребро на элемент, которое обычо остается после разделения двух половинок формы.
Источник
***
Читатель в моей группе в ВК:
Я строитель. И мое мнение, что примеры ниже – это геополимерное литье. Многие обращают внимание на качество, а я обратил внимание на дефекты, которые характерны для бетонного литья. Особенно показателен след от забетонированного в опалубке мусора. Скрины сделаны из фильма «Детальное исследование пирамиды Хеопса»:
Мой комментарий: сами блоки имеют грани с не плоской поверхностью. Если их пилили, то пила гуляла. А если отливали, то в некачественную опалубку из кривонапиленной доски. Для внутренних блоков пирамиды точная геометрия, как видно, была не нужна.
Здесь не скажешь, что эти углы откололись, т.к. такой угол – у всех блоков на фотографии.
***
alexey_zharikov: поделился фотографиями:
Древний город Коба в Мексике. В одном из помещений автор сфотографировал арматуру, выступающую сквозь отвалившиеся части блока:
Арматура уже вся изъедена ржавчиной. В камне всегда присутствует процесс окисления металла, т.к. у него есть способность пропускать воздух и влагу. Но этот процесс длится десятилетиями, если не столетиями. По-этому, скорее всего это древняя отливка. Но вот как быть с тем, что это железо или сплав на его основе? Нужно делать химические анализы.
Оригиналы фотографий по-отдельности:
[Spoiler (click to open)]https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxuszSCPkvDd8HovQ
https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxw0s4cao4ZmPh20A
https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxtfwDtg4G3xkqj3Q
https://1drv.ms/u/s!ArkrMz8hb22_hdxv_X9MLW7qCG1oaw
***
И еще примери:
Что это за место – не удалось найти информации. В комментариях в Дзене написали, что это Помпеи. Обратите внимание – полые колонны. Т.е. изготовлены они литьем.
***
Дольмен Maison des Feins во Франции. Источник
Если изучить все предыдущие примеры, которые я приводил ранее здесь (и желательно разом), то весь этот набор не оставляет сомнений, что древние обладали технологиями литья или формовки своих изделий, строений из масс, повторяющие природные каменные породы. Либо использовали и природные еще не затвердевшие на тот момент массы для своих целей.
***
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Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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