Идеальная балансировка китайца Цую Юго

Цую Юго из города Чанша в Китае принадлежит мировой рекорд в очень специфической области, включенный в «Книгу рекордов Гиннеса», — он умеет ставить птичьи яйца на кончик небольшой иглы так, чтобы они не падали. Яйцо может балансировать на кончике иглы сколько угодно долго. Учитывая то, насколько яйцо легко разбить, Цуй делает феноменальные трюки.

Ни видео ниже Цуй ставит на кончик иглы страусиное яйцо. Но, как вы видите на фото, он способен проделать то же самое с яйцами любой птицы. Цуй с гордостью заявляет, что яйца страусов — самые крупные яйца в мире, и больше ни один человек не может поставить их на острие булавки так, чтобы те не падали.

Мировой рекорд Цуй установил 19 августа 2011-го года, и до сих пор он остаётся рекордсменом. Он занимается этим уже шесть лет, и теперь, после долгой практики, ему требуется всего десять секунд, чтобы поставить яйцо на иголку. Раньше Цуй работал водителем грузовика, а уникальный навык развил, чтобы не засыпать в дороге: как только он чувствовал сонливость, он съезжал на обочину и начинал ставить яйцо на кончик иглы.

Яйцо на кончике иглы — это ещё что, Цуй делает и не такое. Например, он способен вместе с яйцами устанавливать на иглу или булавку вилки и зубочистки — всё сразу. Блестяще, не правда ли?

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Источник: https://salik.biz/articles/6782-idealnaja-balansirovka-kitaica-cuyu-yugo.html