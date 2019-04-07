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Кто завтра будет править Китаем?

18:55. 7 апреля 2019 Просмотров - 156 Нет комментариев Опубликовал:

Исследование китайской политической системы

Китаевед Николай Вавилов рассказывает о своей книге «Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР» и о том, какие задачи придется решать нынешнему руководству Поднебесной уже в ближайшем будущем.

В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Нужно ли нам перенимать управленческий опыт Китая? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kto-zavtra-budet-pravit-kitaem

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