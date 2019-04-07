Кто завтра будет править Китаем?

Концептуал СМИ Исследование китайской политической системы

Китаевед Николай Вавилов рассказывает о своей книге «Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР» и о том, какие задачи придется решать нынешнему руководству Поднебесной уже в ближайшем будущем.



В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Нужно ли нам перенимать управленческий опыт Китая? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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