Заклятые друзья о русских солдатах

Американский журналист Бил Ньюи был отправлен в Сирию – описывать военные действия и что на самом деле там происходит. Среди всего, что с ним случилось за 2 недели, он с особым восхищением писал об одном героическом случае, который показал ему, кто такой русский солдат.

"Случай происходил в одном из полупустых поселений. Почти всех жителей уже эвакуировали, однако ещё осталось несколько десятков человек, среди которых дети и женщины.

Сирийская армия объезжала окрестности при поддержке спецназа России, который был отправлен на помощь бойцам Асада. Передвигаться приходилось на обычном гражданском транспорте. Не было ни танков, ни прочей спец. техники.

Внезапно, из-за холма буквально вылетает на полной скорости оборудованный тяжёлым пулемётом джип. Он быстро движется в нашу сторону. Кто-то из сирийцев посмотрел в бинокль и крикнул, чтобы все бежали врассыпную, потому что приближались бойцы запрещённой группировки. Армия Асада буквально испарилась, и я вместе с ними. Я спрятался за разрушенной стеной. Мне показалось, что это безопасное место. Остался только русский спецназовец, который, как мне показалось, не понял, что происходит. Но это только показалось...

Он занял позицию и смог в одиночку отстрелять приближающийся пикап, который не доехал до нас и остановился примерно в 50 метрах.

Русские – удивительный народ. Иногда кажется, что им без разницы: выпить кофе, прокатиться на медведе или выиграть войну", – заканчивает речь Бил Ньюи.

Герои

Медведь....

Мне рассказали, что, когда я была маленькой, мама попросила папу спеть мне песенку

( колыбельную).

папа тихо с чувством запел:

"По полю танки грохотали,

танкисты шли в последний бой..."

( это вовсе не смешно, мы ТАКИЕ по крови)

И это нашим врагам на заметку!

ВашаДаша