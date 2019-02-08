«Дурак, зря воевал с русскими». Почему в Афганистане любят «шурави»?

Источник: ПВО-Инфо

15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан.

В Афганистане ещё можно увидеть, как много Советский Союз сделал для местного населения. Увы, большая часть этого наследия разрушена, а остальное пытаются стереть из памяти людей американцы. Этим репортажем «АиФ» открывает серию статей, посвящённых 30-летней годовщине ухода армии СССР из Афганистана.

«Русские» девятиэтажки в «первом микрорайоне» Кабула уцелели, стоят до сих пор. Когда-то их целыми кварталами строили здесь советские специалисты: квартиры бесплатно получала афганская интеллигенция — учителя, врачи, журналисты. Здания пережили и крах «промосковского режима» президента Наджибуллы, и бои между фракциями моджахедов в 1993–1994 гг., и даже власть талибов, уничтожавших любые следы пребывания «шурави» в Афганистане. Из подъезда, опираясь на костыль, выходит афганец средних лет, здоровается. «Вы откуда?» — «Из России», — отвечаю я. «Хорошо, спасибо!» — радостно говорит он на моём родном языке. 55-летний Ашраф, в 80-е воевавший против СССР на стороне полевого командира Ахмад Шаха Масуда, а сейчас работающий «народным адвокатом», приглашает в гости. Он показывает шрам от осколка советской гранаты на голове и говорит: «Грудь прострелили, когда бился с бывшими союзниками Масуда, а мою ногу оторвала мина «Талибана» (Организация запрещена на территории РФ). Наливая чай, Ашраф сокрушается: «Зачем я сражался против русских? Зря! Они строили тут дороги, мосты, больницы, школы! Я дурак. Теперь моя страна принадлежит американцам, которые просто грабят её». И это удивляет больше всего — спустя 30 лет после ухода советских войск из Афганистана в Кабуле цветёт ностальгия по временам «шурави».

«Забудьте о хорошем!»

— Мне по работе приходится общаться с бывшими моджахедами, — рассказывает директор Российского центра науки и культуры в Афганистане Вячеслав Некрасов. — Я говорю: понятно, вы считали нас врагами, «неверными», нападали на наших солдат. Но я же своими глазами видел, как советские инженеры возводили стадионы, строили шоссе, учебные заведения, предприятия, завозились племенной скот, семена для посева, новейшая сельскохозяйственная техника. Всё было абсолютно бесплатно — для народа Афганистана. Зачем же вы именно это жгли, взрывали, разрушали, уничтожали? Чем вам мешало, что самые нищие дехкане будут сыты, а ваши дети станут учиться в современных школах? Я никогда не получаю ответа. Моджахеды молчат, отводят глаза. Да, Советский Союз допустил серьёзные ошибки. Лично я считаю, что столь масштабная переброска войск 40-й армии в 1979 г. в Афганистан без своевременной убедительной подготовки как населения ДРА, так и международного сообщества привела к резкому росту негативных настроений среди афганцев, активно подогреваемых нашими «заклятыми друзьями». Однако экономическая помощь оказывалась огромная, и сейчас большинство афганцев отзываются об этом с глубокой благодарностью.

Кстати, сам Центр науки и культуры РФ построен заново — захватив Кабул, моджахеды оставили от здания руины. В целом на территории Афганистана было разрушено три четверти объектов, построенных Советским Союзом в дар афганскому народу. Сейчас бывшие «воины джихада» за голову хватаются — для чего они так поступали, ведь своими же руками вогнали промышленно развитое государство в каменный век! Например, в Джелалабаде в 1979–1989 гг. ввиду особого, мягкого климата этого региона с помощью агрономов из СССР выращивались оливки, мандарины, виноград, поставлявшиеся даже в Европу. Теперь производства еле-еле хватает для нужд Афганистана, да и то не везде — на месте теплиц находятся минные поля. «Откуда мандарины?» — спрашиваю я у торговца фруктами в центре Кабула. «Из Пакистана везут, — отвечает тот. — У нас ничего своего не осталось, разве что местная кока-кола. Хирург Ильяс Ахмад, учившийся в 80-е гг. в Ростове, вспоминает, как он ездил в город Мазари-Шариф на севере страны. «Там институт, его „шурави« построили. Иду я по коридору и вдруг вижу табличку на стене — это здание отремонтировано на деньги какого-то фонда из США. Я интересуюсь: а где же упоминание о русских? Оказалось, приказали стереть. И отныне у молодёжи мнение — институт им подарили американцы. Но это же ложь! Ощущение противное — у людей специально отшибают память, говоря: русские — жестокие оккупанты, они не делали для Афганистана вообще ничего хорошего».

«Почему любите „шурави«?»

Такое в республике происходит повсеместно. Дорогу из Герата в Кабул, проложенную советскими строителями, американцы собирались «перемостить», но деньги, как обычно в современном Афганистане, разворовали — положили только две бетонные плиты. Тоннель сквозь горный перевал Саланг, который делали московские метростроевцы, разрушили во время боёв между талибами и Северным альянсом. Позже отремонтировали, однако его по-прежнему именуют «тоннелем шурави». США давно обещали модернизировать завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе — и там всё по-прежнему оснащено старыми советскими машинами. В Кабульском политехническом университете, построенном на деньги СССР в 60-е гг., получают образование тысячи студентов. «Посмотрите, пожалуйста! — протягивает книгу на русском языке профессор Адиль Максуд. — Мы учимся по советским пособиям, других учебников почти нет».

— В последний год из аппарата правительства Афганистана, а также воинских частей под разными предлогами убирают чиновников и офицеров, учившихся в Советском Союзе, владеющих русским языком, — сообщает журналист Абдулла Хазиф, в 1987 г. окончивший вуз в Ленинграде. — Официально — сопровождают на пенсию, мол, людям уже под 60 лет. Но на деле это негласное распоряжение американцев: изгнать отовсюду специалистов, питающих симпатию к России. Сотрудники спецслужб США постоянно удивляются: почему вы любите «шурави», они воевали с вами, а вы поминаете их добрым словом? Да, поминаем! Потому что СССР не вёл себя как оккупант. Ваши геологи разработали сотни газовых месторождений, ваши инженеры построили ГЭС в Пули-Хумри и Наглу, в Кабуле всё напоминает о советской помощи — школы, автопредприятия, нефтебазы, жилые кварталы. И американские генералы пытаются доказать афганцам: ничего этого не было, была лишь кровь и война.

Дворцы, воры и мафия

«Чистка» рядов армии Афганистана от выпускников советских военных учреждений сделала только хуже — обученные США военнослужащие не в силах противостоять «Талибану», захватившему 65% территории страны. В Кабуле всюду кошмарные пробки — на каждом шагу блокпосты, здания министерств окружены бетонными стенами, защищаясь от террористов-смертников, полиция обыскивает машины в поисках взрывчатки. С 2001 г., когда коалиция, возглавляемая США, освободила Афганистан от исламистов, на восстановление страны потрачен 1 трлн (!!!) долларов. Куда делись эти безумные деньги? Они подчистую разворованы афганскими чиновниками, полевыми командирами и наркомафией, строящей себе роскошные дворцы в Дубае. Даже «Талибан» платит своим боевикам больше, чем получают солдаты афганских войск. Моё такси останавливается рядом с кабульским хлебозаводом. «Это „шурави« построили, — кивает водитель. — Да хранит вас Аллах!»

15 февраля 1989 г. армия СССР ушла из Афганистана. В периоде «советской власти» было много плохого, но хватало и хорошего. Афганцы продолжают это помнить — хотя их и пытаются заставить забыть.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100230