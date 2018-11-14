Украденная победа: как Россию лишили триумфа в Первой мировой войне

Источник: mir24.tv

Ровно 100 лет назад завершилась Великая война. Страны Антанты праздновали Победу. Только среди победителей почему-то не было России. Как верность союзникам погубила страну в Первой мировой? Какова роль Временного правительства и лично премьера Керенского в поражении российской армии? И что повлияло на итоги войны? Подробнее об этих событиях в программе «Секретные материалы».

Россия сама виновата – она заключила с немцами сепаратный Брестский мир и перестала вести боевые действия. Но это не так: ещё в 1916 году император Николай II послал на помощь Франции экспедиционный корпус— почти 50 тыс. солдат и офицеров. И русские солдаты мужественно сражались вместе с французами до последнего дня войны. Вот что писал маршал Фердинанд Фош, командовавший французской армией: «Если Франция не была стерта с карты Европы, то, в первую очередь, благодаря мужеству русских солдат». За героизм русские части даже получили звание «Легион чести».

«К концу войны Легион чести имел численность от полка до батальона, – говорит кандидат исторических наук Евгений Юркевич. – В 1915—1916 годах они носили русскую форму и имели французское снаряжение, но к концу 1918 года они уже носили не русскую, а французскую форму, с русским трехцветным шевроном. До ноября 1918 года, то есть до самого конца Первой мировой войны, русские солдаты воевали с немцами. Давайте не будем забывать об этом Легионе части».

Предательство союзников

Если что-то и погубило Россию в Первой мировой войне, то это верность союзникам. Николай II считал делом чести выполнение всех просьб Англии и Франции в борьбе с Германией. Ещё в первые месяцы войны германские войска разбивают французов и подходят вплотную к Парижу. Французы умоляют Николая II начать наступление на Восточном фронте, чтобы оттянуть на себя немецкие части. И русская армия, ещё не окончив мобилизацию, идёт в наступление.

Так называемая Восточно-Прусская операция, предпринятая Россией, спасла Париж. И так было в течение всей войны: как только наших доблестных союзников хорошенько прижмут, сразу раздаются крики: «Россия, спаси нас!». И Россия, верная союзническому долгу, приходила на помощь ценой сотен тысяч солдатских жизней. При этом сами союзники постоянно срывали поставки оружия и боеприпасов.

Уинстон Черчилль: «Хуже чем воевать вместе с союзниками может быть только одно – воевать без союзников».

«Когда у нас говорят о выходе России из Первой мировой войны, то всё время спекулируют на теме верности союзникам, – говорит доктор исторических наук Кирилл Назаренко. – Но хранить верность можно только тому, кто сам тебе верен. А наши союзники сразу же после падения монархии в России стали договариваться между собой, как бы им уменьшить аппетиты России. В декабре 1917 года они и вовсе договорились о разделе сфер влияния в России. Это при том, что Россия к тому времени ещё не заключила мир с Германией, и теоретически оставалась возможность того, что Россия останется в рядах Антанты. Но это не помешало нашим так называемым союзником – Англии и Франции – заключить соглашение о разделе сфер влияния в России».

Что предшествовало Февральской революции

В феврале 1917 года в России происходит Февральская революция. Верховный главнокомандующий – император Николай II – снимает с себя все полномочия по руководству армией и отрекается от престола.

За два месяца до этого происходят события, которые свидетельствуют о предательской роли Англии. В декабре 1916 года был зверски убит старец Григорий Распутин. Инициатором и одним из участников покушения был агент британской разведки Освальд Райнер. Британия очень боялась, что Распутин использует свое влияние на царскую семью и уговорит Николая II заключить сепаратный мир с немцами, после чего Россия выйдет из войны.

«Слухи о возможном мире с немцами имели под собой основания, – считает доктор исторических наук Владимир Фортунатов. – Я нашел документы, подтверждающие, что царица Александра Фёдоровна на протяжении всей войны оставалась в переписке со своими родственниками в Германии. При этом начальником контрразведки немецких вооруженных сил был родной брат Александры Фёдоровны. Просто на этом не все акцентируют внимание».

Тем не менее, накануне Февральской революции дела на фронте шли неплохо. Русская армия хорошо снабжалась снарядами, снаряжением и продовольствием. Она готовилась к весеннему наступлению, которое вместе с ударами союзников должно было поставить точку в войне. Но такой результат никак не устраивал наших заклятых друзей из туманного Альбиона. Ведь в таком случае союзникам пришлось бы отдать России всё, что она завоевала, а также обещанные проливы и Константинополь. Это никак не входило в намерения англичан. По их планам, Россия должна была быть полностью обескровлена и лишена всех плодов победы.

Евгений Юркевич: «Давайте зададимся вопросом, почему переворот в России произошел в конце февраля. Да потому, что перед английскими, американскими и французскими спецслужбами стояла четкая задача, которую надо было выполнить: лишить престола императора Николая II до 1 апреля 1917 года. То есть до дня перехода союзнических войск в общее наступление. Иначе Россия победила бы в войне, престиж Николая II стал бы чрезвычайно высоким, и союзникам пришлось бы очень многое потерять».

РСДРП, «пораженцы» и Ленин

Надо отметить, что не только союзники по Антанте виноваты в том, что Россия оказалась без победных дивидендов в Великой войне. С самого начала боевых действий единственной партией, которая выступала за поражение в войне, стала РСДРП. Сидя за границей, Ленин и Троцкий призывали большевиков вести пропаганду и не допускать побед русской армии. Большевики с гордостью носили имя «пораженцы», они считали, что поражение в войне ускорит начало мировой революции. Большевистские агитаторы активно пропагандировали свои идеи на фронте.

«В этот момент наши революционеры, будущие разрушители Российской империи, сидели в Лондоне, – говорит писатель, публицист Николай Стариков. – И когда Россия требовала их выдачи, то англичане их не выдавали. Вступив в союз с геополитическим противником, Россия вела себя крайне наивно. А надо было тормозить отправку солдат на Восточный фронт до тех пор, пока не будут выданы революционеры. Такой позиции не было. Позже Сталин, который прекрасно знал историю Первой мировой войны, занимал в отношении союзников во Второй мировой войне куда более жесткую позицию».

США: успеть вступить в войну накануне победы

В апреле 1917 года, когда поражение Германии стало неизбежным, в войну неожиданно вступили Северо-Американские Штаты. Американцы хорошо нажились на войне, продавая оружие и обмундирование. И только в последний момент, когда речь пошла о дележе пирога, вступили в войну.

«Президент США Вудро Вильсон чётко рассчитал время, когда нужно вступать в войну, – говорит писатель Александр Мясников. – В тот момент, когда скоро уже пора будет делить добычу. Вильсон объявляет набор в армию, но набирается всего несколько тысяч солдат. Это мало, и тогда он объявляет всеобщую мобилизацию. В результате практически 1 млн солдат и офицеров на кораблях переправляется во Францию, которая их радостно встречает. Правда, оказалось, что у ребят нет оружия…».

Между тем, страны Антанты уже готовились к последним боям. В России даже пошили новую форму для парада победы в Берлине: знаменитые будёновки и кожаные тужурки, которые стали символом красноармейцев и комиссаров, были изготовлены именно для этого случая.

Евгений Юркевич кандидат исторических наук: Россия не проиграла Первую мировую войну, она была выведена из нее на пороге победы, причём усилиями не только немцев и австрийцев, но и усилиями наших союзников, в том числе американцев и англичан. Первая мировая война – это не только борьба за колонии и земли. Главная цель этой войны, к сожалению, была достигнута: вывести Россию из числа великих мировых держав. Правда, к удивлению и ярости союзников, Россия оправилась после этой катастрофы и вернулась в число этих великих держав.

Развал русской армии и Керенский

После Февральской революции развал русской армии идет катастрофическими темпами. Большевики предпочитали митинги боевым действиям. Попытки временного правительства хоть как-то изменить ситуацию ни к чему не приводили. Для поддержания боевого духа Керенский даже отправляет на фронт женские батальоны смерти. Впервые на позиции присылают артистические бригады, которые призваны убедить солдат воевать до победного конца. Но ничего не помогало. В армии процветало дезертирство. Число бежавших с фронта достигало 2 млн человек. Ситуация всё больше становилась неуправляемой.

Все то, что делал Керенский, приводило к катастрофическим последствиям для страны. Он действовал в интересах других государств. Не зря он потом спешно отплыл с американским миноносцем в Лондон и жил дальше в Великобритании и Штатах.

Провал летнего наступления 1917 года хорошо показал всю беспомощность Временного правительства. Этим и воспользовались большевики во главе с Лениным. Считается, что Россию из числа стран победительниц в Первой мировой войне вывело подписание большевиками Брестского мира в марте 1918 года. Но мало кто знает, что еще до Октябрьского переворота Временное правительство обсуждало вариант сепаратного мира с Германией и Австрией.

Всем известна знаменитая ленинская фраза, сказанная накануне Октябрьской революции: «Вчера было рано, завтра будет поздно». У многих возникает вопрос, почему Ленин так спешил с датой восстания? На этот вопрос отвечает в своих мемуарах Керенский. Он пишет, что на самом деле в этот момент Временное правительство получило предложение о заключении сепаратного мира. Это и стало причиной спешки.

Александр Мясников, писатель: «Почему Ленин бросился через весь город, начиненный патрулями, в Смольный? Да потому, что если бы Временное правительство заключило этот самый мир с Германией и Австрией, то смысл Октябрьской революции вообще бы пропадал. Уничтожение Временного правительства стало бы ненужным!».

В ноябре 1918 года закончилась Первая мировая война. Россия, которая вынесла все тяготы этой войны, которая потеряла больше всего солдат, и которая не раз спасала своих заклятых союзников, оказалась вычеркнутой из числа победителей. Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, это победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества и своей армии, кто рвался к власти, предавая национальные интересы.