Траволечение в каждую семью. Захар Белинский. Часть 2
Какие лечебные травы есть.
Автор-сказитель – Захар Белинский
Часть 1 – https://youtu.be/M0FQZ4FW_uA
В эфире мы говорили о траволечении в широком понимании. Рассмотрели, какие травы можно собирать весной (апрель-май), их пользу и составляющие, что за элементы они содержат. В каких местностях произрастают наиболее известные травы. Поговорили о заготовке домашней фитоаптечки. Из чего она может состоять, что желательно иметь.
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