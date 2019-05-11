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Травничество и траволечение. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 1

20:12. 11 мая 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Траволечение в каждую семью.

Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 2 – https://youtu.be/eT3LnUvmveU

В эфире поговорим о том, за счет каких химических процессов и химических элементов работают травы, что входит в состав трав. Какие травы богаты теми или иными химическими элементами и как, зная это, можно помогать себе в оздоровлении. Как всегда ответим на вопросы радиослушателей и поговорим об интересном и важном.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-HHPkSdWfK0

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