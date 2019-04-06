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Траволечение в каждую семью. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 1

11:47. 6 апреля 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

Какие лечебные травы есть.

Автор-сказитель – Захар Белинский
Часть 2 – https://youtu.be/4OjB0WdTh38

В эфире мы говорили о траволечении в широком понимании. Рассмотрели, какие травы можно собирать весной (апрель-май), их пользу и составляющие, что за элементы они содержат. В каких местностях произрастают наиболее известные травы. Поговорили о заготовке домашней фитоаптечки. Из чего она может состоять, что желательно иметь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M0FQZ4FW_uA

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