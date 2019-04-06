России надо готовиться к войне.
Большой мир чужаков желает выжить, и ради этого обрекает на смерть весь остальной мир. Ничего нового.
Есть люди которые умеют выживать. Они умеют всё делать руками - лечить и обеспечивать выживание.
Остальные считают, что это автоматически делает их обязанными работать на всех.
И активно требуют исполнения этих обязанностей, да покачественнее и побыстрее!
Откажись они это делать для толпы, гибридная людская масса разорвёт их на кусочки с большим удовольствием.
Почему?
Потому что чем бесполезнее желудок на ножках, тем более значимым он считает себя, и тем тупее и примитивнее выглядят в его глазах недоумки, которым не хватило мозгов зарабатывать на жизнь не руками.
Система, в которой они живут, для них очень подходит. Они идеальны друг другу.
Бесполезная толпа не умеет ничего, только хотеть.
Но всё хорошо к месту.
Их хотелки нужны были раньше, когда надо было получать полезное образование и уникальный опыт.
Но никто не верит в то, что может случиться вдруг война.
все занимаются нахлебническими «профессиями».
Потом они поймут, что всю эту сетевую и бюрократическую грязь и профессиями-то назвать нельзя, да только уже поздно будет.
Сколько бы желания у них ни было, есть вещи, которые одними желаниями не изменишь.
Начинаю уставать от чужаков и их большого злобного мира.
С уважением,
СКАМАРОХ.
Автор: Владимир Пантин - заведующий отделом ИМЭМО РАН, доктор философских наук
Мировая экономика подает об этом свои четкие сигналы
На основании анализа циклов Кондратьева и циклов эволюции мировой политической системы, а также на основании эмпирического анализа текущих событий и тенденций с высокой (примерно 90%-ной) вероятностью можно утверждать, что в ближайшие годы разразится «горячая» локальная война, в которой Россия вынуждена будет принять непосредственное и активное участие.
В этой войне России придется защищать свои национальные интересы и само право на независимое существование. Противником России будут США и их союзники, включая разномастных террористов, афганских талибов и националистов из Украины, Прибалтики, Польши и некоторых других стран ЕС.
Высокая вероятность и, по сути, неизбежность грядущей «горячей» локальной войны вытекает из того принципиально важного обстоятельства, что США не могут окончательно преодолеть многочисленные социальные и внутриполитические последствия глобального кризиса 2008-2009 гг. и последовавшей рецессии (в действительности, депрессии) без крупной войны, которая изменила бы всю геополитическую и геоэкономическую карту мира.
По свидетельству экспертов, любая новая рецессия поставит миллионы американцев на грань выживания из-за огромных и всё возрастающих долгов, а американское государство столкнется с серьезнейшими внутренними проблемами.
Еще одна причина необходимости войны для США состоит в том, что без войны невозможно преодолеть усиливающийся раскол американских элит, раскол всего американского общества и обеспечить «единство Запада», т.е. полное подчинение стран ЕС Соединенным Штатам (эти расколы, как показывает практика, невозможно ликвидировать только за счет пропаганды, санкций и русофобии, поэтому нужна именно локальная война). США во что бы то ни стало необходима победа в войне, которая бы резко ослабила Россию, Китай и ЕС и укрепила бы господство США в мире.
Россия является главным объектом будущей войны для США потому, что она является наиболее важным звеном в цепи государств, чьи интересы расходятся с интересами США. Убрав или резко ослабив Россию, США смогут разрушить планы Китая по созданию и развитию проекта «Один пояс – один путь», полностью подчинить себе страны ЕС, разрушить Евразийский экономический союз и диктовать свои условия на всем постсоветском пространстве.
Цель «горячей» локальной войны с Россией состоит в том, чтобы нанести ей поражение и резко ослабить или расчленить российское государство без использования стратегических ядерных вооружений, но с использованием новейших военных технологий, высокоточного и тактического ядерного оружия «малой мощности». Одновременно в полной мере будет задействована «пятая колонна», существующая в России, военным действиям будут предшествовать различные провокации и попытки «цветных революций».
Согласно циклам эволюции мировой политической системы и конкретному анализу политической динамики, ближайшими и вполне реальными аналогами будущей локальной войны являются Крымская война 1853-1856 гг., в которой против России воевали Османская империя, Британия, Франция, Сардинское Королевство, Австрия, и Корейская война 1950-1953 гг., в которой против СССР и Китая воевали США и их многочисленные союзники.
И в том, и в другом случае фактически это было столкновение России с англосаксонским миром: в случае Крымской войны инициатором и вдохновителем антироссийской коалиции была Британия, в случае Корейской войны – США.
В логику последовательной подготовки крупной войны с Россией укладываются такие, на первый взгляд, мало связанные события, как «арабская весна», создание в 2013 г. ИГИЛ (запрещенная в России организация), государственный переворот на Украине в 2014 г., выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подготовка к выходу США из Договора СНВ-3. Договоренности США с талибами (запрещенная в России организация), дестабилизация ситуации в странах Центральной Азии, попытки отколоть от России Белоруссию, выделение значительных средств на дестабилизацию ситуации внутри России и подготовку в ней «цветной революции» и др.
Кроме того в США идет ускоренная разработка новых и новейших видов неядерных вооружений, выделяются огромные и всё возрастающие средства на перевооружение армии.
При этом победы России в Южной Осетии в 2008 г., в Сирии в 2015-2018 гг., а также разработка новых высокотехнологичных видов вооружений при всей их значимости не должны способствовать успокоению и расслабленности. И Грузия Саакашвили, и более серьезный противник – террористы в Сирии всё же не были по-настоящему серьезными противниками.
Накануне 22 июня 1941 г. СССР одержал победы над японскими войсками на озере Хасан и на Халкин-Голе, а также в войне с Финляндией в 1939-1940 гг., но к войне с фашистской Германией советское государство оказалось не готово. Были в советской армии и новейшие виды вооружений, но они оказались в недостаточном количестве, и многие солдаты не умели обращаться с ними.
Чрезвычайно настораживающим является то обстоятельство, что Россия, начиная с Крымской войны середины XIX в. и кончая южноосетинским конфликтом 2008 г., каждый раз оказывалась не готовой к войне, причем новые виды вооружений не успевали попасть в армию перед войной, что приводило к огромным и неоправданным потерям.
В настоящее время очень многие новейшие виды вооружений всё еще не доведены до массового использования в армии, всё еще проводятся испытания и доводка таких видов оружия, как «Кинжал», «Сармат», «Посейдон», «Циркон» и др., количество высокоточных ракет «Калибр» и количество авиации (особенно бомбардировщиков) значительно меньше, чем у США.
Между тем именно авиация и высокоточные ракеты, наряду с другими видами современного оружия, вероятнее всего будут наиболее активно использоваться в предстоящей локальной войне (локальных войнах).
Наиболее вероятными театрами военных действий могут стать Украина, страны Центральной Азии, страны Ближнего Востока (Сирия) и страны Балтии. Скорее всего, США попытаются организовать военные действия сразу на нескольких фронтах, чтобы Россия распылила свои силы и внимание. Нечто подобное происходило, например, во время Крымской войны, когда России пришлось одновременно противостоять враждебным ей силам не только в Крыму, но и на Балтике, в Белом море, в Молдавии и Валахии, на Кавказе, на Тихом океане.
При этом важно подчеркнуть, что США во многом будут действовать преимущественно чужими руками – руками талибов (запрещенная в России организация), ИГИЛ (запрещенная в России организация), украинских и литовских националистов и др., хотя общее руководство будут осуществлять американские инструкторы и генералы.
На втором этапе или, скорее всего, одновременно будут задействованы силы НАТО, в основном, американские войска, использующие самые современные технологии (включая высокоточное оружие, кибервойну, диверсии, разрушение гражданских объектов) для быстрого подавления центров управления войсками противника и создания паники среди населения.
Наиболее вероятные сроки горячей фазы «гибридной» войны с Россией – период 2024-2025 гг., когда завершится срок президентства В.В.Путина. Однако подготовка к этой «горячей» фазе войны уже идет полным ходом и будет идти весь период 2019-2024 годов.
Попытки «прощупать» Россию, ослабить ее, создать ей значительные проблемы в Центральной Азии, на Украине, на Ближнем Востоке будут предприниматься в 2019-2023 годов. Опасной точкой, когда может вспыхнуть очередной военный конфликт, являются 2020-2021 годы, накануне и сразу после очередных президентских выборов в США. Постоянно усиливающиеся экономические и финансовые антироссийские санкции служат той же цели.
Для России вопросом жизни и смерти является готовность государства и общества к подобному развитию событий, к «острой» и «горячей» фазе войны, отсутствие иллюзий о возможности договориться с США в рассматриваемый период до 2024-2025 гг. по каким бы то ни было вопросам. Несмотря на подготовку к войне, Россия оказывалась не готовой ни к Крымской войне, ни к Первой мировой войне, ни ко Второй мировой войне, ни к войне в Афганистане 1979-1989 гг., ни к первой Чеченской войне.
Расчет США заключается в том, что Россия снова окажется не готовой к локальной войне с массированным использованием на нескольких фронтах обычных, но высокотехнологичных вооружений, высокоточного оружия, киберсредств, ядерных ракет с малой мощностью. Кроме того США рассчитывают на действия «пятой колонны», на раскол в российском обществе и в российской элите, на элементарный подкуп, на националистические и экстремистские движения в самой России.
Поэтому готовиться к практически неизбежной грядущей войне необходимо именно сегодня, завтра будет поздно. Крайне важно в кратчайшие сроки обеспечить в массовых масштабах войска новейшими видами оружия и, главное, успеть обучить их обращению с ними. Как известно, в начале Великой Отечественной войны новыми видами вооружения (танками КВ, Т-34, крупнокалиберной артиллерией, авиацией, «Катюшами» и др.) и особенно новыми надежными видами связи войска практически не были обеспечены и часто не умели с ними обращаться. Последствия этого были катастрофическими.
В настоящее время по-прежнему одной из уязвимых точек остается надежная связь и достаточное количество высокоточного оружия. Сейчас ситуация не менее, а даже более серьезная, ни в коем случае нельзя недооценивать ни эту ситуацию, ни противника. В противном случае Россия может потерпеть поражение, причем поражение даже в локальной войне в сочетании с внутренними «цветными революциями» может стать фатальным и окончательным (примерами являются поражение России в русско-японской войне или неудача СССР в Афганистане, сыгравшие важную роль в крушении государства).
В этом случае Россия может лишиться своего суверенитета, самостоятельности и прекратить свое существование, что и является целью многочисленных внешних и внутренних антироссийских сил. Нельзя также рассчитывать на то, что армия научится воевать в ходе войны, как это было во время Великой Отечественной войны, так как военные действия в ходе локальной войны будут развиваться очень быстро, и всё может решиться в течение нескольких дней или часов.
Стоит вспомнить пророческое предупреждение маршала Жукова: «Мое слово к вам, молодые люди: будьте всегда бдительны! День промедления в минувшей войне обошелся нам очень дорого. Теперь в случае кризиса счет может идти на секунды» (Воспоминания и размышления. В 3-х томах. Т. 3).
Необходимо в полной мере использовать оставшееся до 2021-2024 г. время для подготовки к будущим испытаниям. Войну и связанные с ней огромные риски можно ограничить только постоянной демонстрацией реальной (а не только пропагандистской) готовности российских войск к отражению агрессии на различных фронтах, включая и «внутренний» фронт.
Источник: https://cont.ws/@Grand/1286502
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Чем дальше, тем все более истерично и эксцентрично.
Одновременно хотят уничтожить Россию, и одновременно хотят ее возглавить.
Это поэтому делают провокации в керченском проливе и привлекают украинцев ?
Какое искрометное овно.
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Утруждать себя не стал читать очередной вброс “неизвестно” от кого. Как это делается на самом деле, чтобы прекратить все войны: собираются все лидеры разных семёрок, восьмёрок, двадцаток и прочее. На повестку дня выносится только один вопрос: Запрет авраамических религий. Там же выступить с докладом об истории этих религий и войн за последние 2000 лет, сделать вывод, что одно вытекает из другого. Всё, все войны прекратились, конец обдиралочному капитализму, как источникам войн. Почему Путину и др. “умникам” самим не догадаться или всё за вас надо думать?
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Это точно! Мухи собрались и единогласно проголосовали о запрете гoвнa!
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Из Вашего комментария также следует, что мухи в настоящее время пасут пчёл? М-да, есть над чем подумать. Вот пчёлки-то и умирают, как в природе, так и люди-пчёлы. У мух деньги, власть, медицина. А чтобы у мух было всё по закону придумали авраамические религии и капитализм, чтобы пчёлок держать в рабстве.
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В “воздухе” уже открыто витает мысль о том, что в случае обострения внутренней ситуации в Росии нам в спину ударит не мифическая “пятая колонна” с Марса, а реальные преступные исламдиаспоры. Те, кто нам двулично улыбается из ларьков с шаурмой, из кабины нелегального автобуса или маршрутки,из под надвинутой бейсболки на бородатую харю с фальшивой улыбочкой. Опыт этногеноцида в “братском таджикистане”или “гордом и благородном чеченистане” ничему видимо не научил нас. Видимо люди подзабыли, как их вырезали те, кто сейчас прячется на стройках, системе ЖКХ или подземных рынках типа Черкизона, постояно называя потенциальных баранов на заклание ласковым словом “брат”.
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Война для путинистов – это продление их паразитирования на теле России. Кроме Скамароха пропаганду войны ведут глава МИД РФ Калантарян (Лавров), иудейка Захарова и т.д.
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Как говорится:”война кому-то мать родная”.
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Вы абсолютно правы! Эти обезьяны только и ждут от вашингтонских кремлядей команду:”Начать резню Урусов!”
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Десяток(ки) раз применено выражение: “локальная война”! Время локальных войн прошло!!!
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В противовес данной статьи хочется, чтобы народ посмотрел на Яшу Кедми, а заодно и послушал его.
В данном конкретном случае СГА нет необходимости нападать на свою колонию, пусть даже ей и правит своевольный, но всё-таки послушный мировым еврейским элитам “наше всё”.
Владимир Пантин, как аналитик видит угрозу, видит откуда она исходит, у него есть анализ событийных точек, относительно которых идёт развитие современного либерал-капитализма. Но он не учитывает самого главного! Он не учитывает смену эпох, произошедшую в 2012 году. Мировые еврейские элиты знают об этом, поэтому постараются сделать все, чтобы Медведь спал, но при этом продолжал бы ускоренно терять свои силы. В идеале чтобы Медведь никогда не проснулся. Зная свой печальный конец они постараются максимально продлить свое существование на Мидгард-Земле. А для этого в ближайшей перспективе наглым саксам необходимо поставить, пока у них ещё есть силы, китайского дракона на колени и хорошенько обгладать его.
П.С.
Яша Кедми по ссылке.
https://youtu.be/OzJSjriYu_4