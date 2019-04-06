Проблемы с корью
22:34. 6 апреля 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Про рост заболеваемости корью на Украине и в России.
Материал подготовил один из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
Проблемы с корью
I. Что за болячка.
Корь вызывается вирусом, родственным вирусу чумы крупного рогатого скота, от которого он и произошел, когда двуногие безрогие начали пасти рогатых четвероногих.
Болячка чрезвычайно заразная – при контактах с больным заболевает от 90 до 100% (по разным источникам) контактеров, у которых нет иммунитета. Поэтому считается «детской» болезнью: до того, как появились вакцины, пока ребенок успевал повзрослеть, он обязательно успевал переболеть корью.
Корь страшна своими осложнениями, которые могут ударить:
- в голову (энцефалиты)
- по глазам (вплоть до слепоты)
- по легким (первичное вирусное и вторичное бактериальное воспаление легких)
- в печень (гепатит)
- и еще много куда.
Тяжесть течения болезни и смертность от неё зависит от разного и может колебаться в широких пределах:
1. Смертность в индустриальных странах до введения прививок была в пределах 0.02 – 0.15% от заболевших. Такая она остается и сейчас: в 2018 году в Европе на 82 тысячи заболевших 72 случая с летальным исходом (0.088%), сколько ослепло – не сообщается.
2. На величину смертности сильно влияет качество жизни, в первую очередь качество питания, и качество медицинской помощи – хотя лекарства от кори нет, адекватная медицинская помощь снижает вероятность осложнений.
Например:
a. Можно вовремя дать антибиотики, если возникли бактериальные осложнения. Или не дать.
b. ВОЗ рекомендует давать препараты витамина А (ретинола) – это снижает тяжесть заболевания и уменьшает вероятность слепоты на 50%. А можно и не давать.
3. В жопе мира типа Нигерии, Бангладеш или Пакистана смертность может достигать 10%. Такая она была повсеместно совсем недавно – пару-тройку веков назад. С учетом поголовной заболеваемости в детском возрасте неудивительно, что корь считалась не просто деткой болезнью, а самым страшным детским убийцей.
4. Взрослые болеют в среднем тяжелее детей, осложнения бывают чаще.
Как указывалось выше – лекарства от собственно кори нет. Лучшее и единственное средство – прививка.
Чтобы прекратить циркуляцию кори в стране, уровень иммунизации должен превышать 93 %-95 %, для чего уровень охвата двумя дозами вакцины в каждом из ее районов должен быть не менее 95 %.
Разница в цифрах между иммунизированными и вакцинированными связана с тем, что не все, получившие вакцину, получают иммунитет, а только примерно 80% после первой дозы и несколько больше 90% после второй.
Вирус не имеет резервуара в природе, то есть живет только на людях. Поэтому деятели ВОЗ надеялись извести его вовсе, как это сделали с вирусом натуральной оспы.
Нарисовали целую программу, к 2019 году планировали как минимум пять макрорегионов ВОЗ освободить от кори. 27 сентября 2016 года Панамериканская организация здравоохранения объявила о полном искоренении кори в Америке…
Но не долго музыка играла. Подосрали антипрививочники. Где кори не было – она появилась, а где была – расцвела буйным цветом.
II. Корь в России, в том числе в Крыму
В России в целом, несмотря на старания мракобесов-антипрививочников типа Червонской, уровень вакцинации остается высоким, близким к рекомендованному ВОЗ 93-95% населения.
Но разовые случаи и вспышки в последние два года стали регулярными. Играет роль завозная корь (чаще всего с Украины, про неё ниже), а также то, что антипривочники имеют свойство тусоваться кучками – вот и вспышки.
Часто тусовка антипривочников возникает на основе общины баптистов. Баптисты всячески открещиваются, мол, "не виноватая я", а их религия не запрещает прививки. Но это отмазки, разговор в пользу бедных. Религиозные доктрины баптистов, действительно, никак не относятся к прививкам, оставляя этот вопрос на усмотрение верующих. Однако, если в общине решают, что прививки – богопротивно, то не прививается вся община.
Некоторые показательные случаи:
1. Павлодар (не Россия, но рядом), 2009 год. Около 100 мамочек-баптисток отказались ставить прививки https://www.zakon.kz/138758-v-pavlodare-okolo-sta-materejj.html
2. Жезногорск, Курская область, 2014 год. Вспышка кори среди баптистов-антипрививочников. Более 100 заболевших. https://www.ntv.ru/novosti/832980/
3. Новосибирск, 2019 год. Более 80 заболевших. https://tayga.info/145184 https://tayga.info/145675 . Пасторы отмазываются, мол, антипрививочные проповеди не вели. Однако,из 700 контактеров, выявленных медиками, 400 оказались придурками-мракобесами и от прививки отказались.
Другая группа, на которой регулярно возникают массовые вспышки кори – кочующие цыгане, не знающие медицины. Некоторые примеры:
1. Новосибирск, 2018 год. 37 заболевших. https://news.ru/zdorov-e/kor-cygane-bolezn/
2. Владимир, 2019 год. 25 заболевших минимум. https://ria.ru/20190117/1549491682.html
Заболеваемость в России в последние годы растет.
В 2018 году в РФ было зарегистрировано 2538 случаев кори, рост по сравнению с 2017 годом составил в 3,5 раза. В 2019 году за первые два с половиной месяца уже 872 случая. https://regnum.ru/news/2593576.html
Что неудивительно: если корь постоянно завозится, то при её заразности она найдет неиммунных особей, даст разовые случаи, а в гнёздах идиотов-анитипривиочников локальные вспышки. Именно неиммунных особей, а не непривитых. Так как:
а) иммунитет можно получить и после болезни, а не после прививки. Но лучше (безопаснее) после прививки.
б) 100% гарантию дает только госстрах, как говорил О. Бендер. А прививка от кори защищает около 80% после первого ведения вакцины и около 95% после второго.
Недавно был шум-гам в Москве с роженицой с корью. Оказалась, была привита.
https://deti.mail.ru/forum/dosug/obo_vsjom_na_svete/kor_v_roddome_mama_ne_vinovata/
Аналогичная ситуация и в Крыму. Если за весь 2018 год было зафиксировано 40 случаев, то в 2019-м уже 36 случаев за первые два месяца. https://crimea.ria.ru/society/20190311/1116214863.html
Рост заболеваемости в Крыму вызвал некоторый ажиотаж с прививками (что в общем-то хорошо) и нехватку вакцины, что никуда негодно.
В Севастополе власти заявляют, что работают над этим, республиканские власти утверждают, что в "Багдаде всё спокойно". FGJ, сообщения о нехватке вакцины были именно из Севастополя. https://crimea.ria.ru/society/20190213/1116068126.html
Крым-фекалии также не могли пройти мимо этой ситуации и раструбили с заголовком "Корь в Крыму, все в дыму: от жителей полуострова скрывают правду?" (https://ru.krymr.com/a/kor-v-krymu-ot-zhiteley-poluostrova-skryvayut-pravdu/29827414.html).
Ага, скрывают. Статья на Крым-фекалиях от 11 марта, а на РИА-Крым про тоже самое от 13 февраля. Фекалии они и есть фекалии.
На днях в Госдуме начали рассматривать проект запрета антипривичной пропаганды. Очнулись, раньше-то другие важные дела были.
Ждем воплей либерастов о нарушении каких-то там прав тоталитарным рэжымом.
На всякий случай напомним, например, в Сингапуре отказ от обязательных прививок приравнивается к уголовному преступлению. Поэтому за нарушение полагается уплатить штраф (и/или отсидеть 6 месяцев в тюрьме) и сделать прививки.
III. "Армiя! Мова! Вiра! Кiр!"
Ситуацию с корью на Украине можно охарактеризовать словами очередного украинского писателя, пишущего на русском языке: "Полный конец обеда".
Как уже знаем, часто рассадником кори являются баптисты. Одно из высших лиц на Украине заявляет, что он евангелистский христианин, баптист. "Совпадение? Не думаю".
Еще одно смешное совпадение: становление украинской государственности произошло в цирке (гетмана Скоропадского избирали в Киевском цирке), сейчас в президенты избирается клоун, и эпидемия кори на Украине началась в цирке. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42642426
"Полный конец обеда" подкрался в 2017 году, когда было 3300 заболевших (по сравнению с 78 заболевшими в 2016 году). Но нельзя сказать, что он подкрался незаметно. В 2016 году только 45% детей в Украине сделали прививку от кори. Повторную дозу вакцины получили лишь 30% детей. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42642426 При таких цифрах пожар был неизбежен, как в Вороньей слободке.
В январе 2019 года 3300 человек заболело только за одну неделю. https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-47068755
За 2018 год на Украине заболело 53 тысяч человек. А умерло по сообщениям их Минздрава всего 16 человек https://www.ntv.ru/novosti/2150702/
Получается, смертность 0.03%. Напомним, что во всей Европе за этот же год смертность от кори – 0.088%, то есть в более, чем два раза выше. Чудеса какие-то. Либо эти чудеса творит животворящая автофекалия, либо Ульянка Супрун знает какое-то средство, но никому о нём не говорит, либо… Боюсь подумать, умерших от кори "списывают" на другие болячки. Типа, заболел человек корью, якобы выздоровел, и тут же ВНЕЗАПННО умер от воспаления легких или панэнцефалита.
Причина эпидемии (да, это эпидемия, хотя Ульянка Супрун стесняется её объявлять) вполне понятна и ни кем не оспаривается – низкий охват вакцинацией. (картинка с охватом вакцинацией по странам: https://en.wikipedia.org/wiki/Measles#/media/File:Measles_vaccination_coverage_world.svg).
При этом творится такой бред: уже в разгар эпидемии в августе 2018 года на Украине запретили реализацию партию вакцины "Пентаксим" https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5510174. Это качественная бельгийская вакцина, вот только этикетки были на русском языке. Вот уж действительно, на зло москалям уши отморожу, корью заражусь, а если повезет – сдохну. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5510174
С причиной низкого уровня вакцинации тоже творится цирк с конями. Не обошлось без русских хакеров, точнее – без "пригожинских троллей", которые хакнули мозги укранцев и заразили их вирусом антипривочности. Вот такое смешное исследование: https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304567
В нём ни слова об Украине. Там про США. Но "голоса" сначала этот вброс связали с Европой (https://news-front.info/2019/02/16/radio-svoboda-russkie-hakery-infitsirovali-evropu-koryu/), а потом и с Украиной. А шо? Украина цэ Еуропа, и заболевших там больше, чем во всех остальных европейских странах вместе взятых.
Вот только почему-то особо восприимчивыми к атаке "пригожинских троллей" оказались жители Западенщины (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), где процент вакцинированных упал не только ниже 80% (после возникает циркуляция вируса в популяции), но и ниже 60-70% и это уже не "полный конец обеда", а "полярная лисичика".
Что тут можно сказать в адрес Минздрава Украины и "Доктора Смерть" Ульянки Супрун? То, что здравоохранением, в том числе и вакцинацией населения, заниматься надо, а не советы в твиттерах и фейсбуках писать. С советами гораздо лучше справляется доктор Комаровский (он хоть по наивности и поддержал Майдан, но как педиатр вполне годный).
IV. Важное:
1. Прививаться и прививать детей – надо. Лучший способ поздней контрацепции – не ставить детям прививки.
2. Антипрививочники, конечно, в первую очередь сами себе злобные буратины. Но во вторую очередь ставят под угрозу:
а) младенцев (первую дозу вакцины от кори ставят только с года, вторую в 6 лет).
б) беременных (им прививку от кори не ставят, если мадам не была привита, то рискует)
б) привитых, у кого не выработался иммунитет. Таких не много (в процентах), но они есть.
Если у вас есть есть знакомые антипривочники, и нет полного комплекта прививок – гоните их на хрен. В дом не пускайте и сами к ним не ходите.
3. Показаний к отводу прививок существуют. Но их не много.
4. Любая медицинская консультация должна даваться врачом и только врачом. Желательно хорошим. Всё выше написанное – не медицинская консультация, а просветительская информация.
5. Будьте здоровы, не болейте.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4901591.html