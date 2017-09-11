Дэвид Уилкок. “Космическое Раскрытие: Разветвления временной линии и тактики отвлечения внимания“. Интервью с Кори Гудом

Д.У.: С возвращением на! В этом эпизоде с нами Кори Гуд с кое-какими очень интересными самыми последними обновлениями. Итак, без долгих проволочек, Кори, добро пожаловать на программу.К.Г.: Спасибо.Д.У.: Кори, поскольку данная тема на слуху у многих людей, осознающих происходящее, давайте начнем с нее. Речь идет о резко возросшем количестве невероятно коварных, злобных личных нападок на меня, еще больше на Вас и даже на студию Гайя. Специально под запись, я скажу, что считаю нападения чрезмерными и нелепыми. Обычно я на них не реагирую из-за их ярко выраженной жестокости. Что Вы думаете и чувствуете по поводу происходящего? Это ведь не просто обычные люди с обычными жалобами, правда? Как Вы думаете, что происходит?К.Г.: Ну, я обсуждал это с Вами; я обсуждал это с другими людьми, занятыми в нашей сфере уже очень долго. Никто и никогда даже близко не сталкивался с нападениями в таком огромном количестве. Именно это я имел в виду шесть месяцев назад, когда рассказывал о том, что все, связанные с ТКП ВМФ, будут дискредитированы и уничтожены. Вперед выйдет ТКП ВВС, она-то и выступит с Раскрытием.Д.У.: Кори, больше всего меня удивляет ощущение почти полной неуязвимости, которое испытывают нападающие люди. Как будто их нисколько не волнует ни то, что на них могут подать в суд, или обвинить в клевете, злословии и причинении урона чьей-либо репутации. Это их просто не волнует. Ваши мысли на этот счет?К.Г.: Как я уже говорил, это часть главной операции. Это не просто несколько людей, имеющих определенные проблемы. Это активно действующие индивидуумы, призванные давить и подавлять все, что придает доверие программе ТКП ВМФ. Так как Раскрытие все равно неминуемо, сейчас на первом плане должна быть ТКП ВВС.Д.У.: Если бы Вы отошли от дел, на Вас бы все равно нападали?К.Г.: Конечно, нет. Когда вы выставляете себя жертвой, вы переходите в режим обороны. Вы не в режиме нападения, вы не поднимаете руку и не вызываете огонь на себя. Прямо сейчас, Кабала пребывает в состоянии крайнего отчаяния, поскольку ее тактика больше не работает так, как ей бы хотелось.Д.У.: Недавно Вы написали совместную статью с д-ром Майклом Салла и разместили несколько постов на Facebook в связи с официальным раскрытием Нордиков. То есть, людям представят Нордиков, а Нордикам – людей.К.Г.: Да. Возможно, это связано с моей последней встречей с Кар-и. Я никогда не видел ее в таком волнении, нашедшем свое выражение в языке тела и энергии. Я явно уловил беспокойство. Она поведала, что Эншар чрезвычайно волнует временная линия, и тут дела обстоят совсем нехорошо.Д.У.: Хм.К.Г.: Не только Эншар, но и, наряду с ними, три другие нечеловеческие сущности приняли решение выступить против Соглашений Мухаммеда. И это очень значимо. Пока им не удается собрать вместе всех участников Соглашений, чтобы ратифицировать договор или окончательно покончить с ним. Поскольку ситуация становится отчаянной, они намерены объявить о своем существовании человечеству. Вначале они собираются в массовом порядке объявиться людям в снах и видениях. Это подготовит нас к контакту лицом к лицу. Затем они планируют появляться так же, как являются мне, индивидуумам или небольшим группам людей, но не в национальном или всемирном масштабе, когда их покажут по телевидению и все такое. Это будет длительный процесс адаптации.Д.У.: Мне бы хотелось это прояснить и именно под запись. Какого рода люди могли бы выбираться для такого вида контакта? И какого поведения эти сущности ожидали бы от вас, если бы вы получали такой вид контакта?К.Г.: Обычно они выбирают людей, которые пребывают в контакте с ними уже очень долго. Большинство таких людей проводит много времени в медитативном состоянии или вибрируют на частоте, на которой с ними можно общаться.Д.У.: Хм.К.Г.: Поэтому чаще всего это более позитивные люди, более спокойные, сфокусированные на внутреннем путешествии и готовящие себя к контакту.Д.У.: Просто в целях прояснения. То есть, Вы утверждаете, что сначала такие люди начнут видеть, скажем, более живые сны, чем раньше?К.Г.: Да, живые сны.Д.У.: И о чем могут быть такие сны?К.Г.: Сны об общениях. Сущности, появляющиеся в снах и готовящие к контакту лицом к лицу. Когда произойдет такой контакт, люди смогут получать разрешения на посещения и полеты в материнских кораблях.Д.У.: Хорошо. Хотелось бы прояснить еще несколько вещей. Представляется, то, что Вы описываете, потребует более эгоистичной духовности, так как такие люди обычно желают позиционировать себя спасителями человечества.К.Г.: Ну, конечно, будут и такие. Обычно контакт происходит с одним человеком из тысяч людей, и он не достигает такого высокого уровня, чтобы становиться спасителем. В любом случае, высшие сущности не собираются выбирать людей, страдающих комплексом спасителя. Такое просто невозможно.Д.У.: Как Вы думаете, какими будут условия в мире, или что Вам рассказывали об условиях в мире, которые мы увидим одновременно с налаживанием контакта?К.Г.: Многие начнут сообщать о своих снах – снах о контакте. Это главное, что люди начнут замечать. Вот уже какое-то время больше всего я получаю информации об одной из четырех групп – группе Нордиков. Гонзалес, Зигмунд и Кар-и в один голос твердят, что вперед выйдет группа Нордиков. Эта группа уже долго пребывала в контакте с мировыми лидерами и религиозными лидерами. Полагаю, что в июне (на встрече религиозных лидеров всего мира) их спрашивали о том, могут ли Нордики и лидеры выступить единым фронтом. Я не ошибаюсь?Д.У.: Нет. Главная тема встречи “Давайте будем друзьями”.К.Г.: Верно. Будем друзьями. Поступает большой объем информации, в основном через ТКП ВВС, что группа Нордиков тесно сотрудничает с Ватиканом по поводу своего появления так, чтобы не шокировать людей. Нордики ожидают, что в связи с инопланетянами у людей возникнет много вопросов. Нам предстоит узнать, что тысячелетиями они вовлекались в наше прошлое, появляясь перед людьми в виде ангелов. Именно они передавали нам разные системы верований в попытке пробуждения нашего сознания, чтобы мы росли более сознательно.Поэтому ожидается, что когда мы получим всю информацию, группа Нордиков собирается познакомить нас со своей системой верований, со своим духовным мировоззрением. В основном, она основана том, что мы называем ОДИН (ТВОРЕЦ, АБСОЛЮТ), и на том, что многие люди воспримут как эзотерические идеи. Предполагается, что большая часть населения усвоит ее очень быстро.Д.У.: Итак, Кори, давайте просто скажем следующее. Есть основания полагать, что сейчас в Ватикане Альянс стал играть намного большую роль, чем раньше. Как это отражается на предполагаемом плане Раскрытия, о котором Вы рассказываете?К.Г.: Ну, Альянс мог быть фактором, прямым или косвенным. Возможно, некоторые люди в Ватикане видят письмена на стене и понимают, что предстоит множество внутренних перемен. Вероятно, они полностью осведомлены об инопланетной группе, которая желает быть представленной, и перед этим знаменательным событием желают сделать генеральную уборку дома. То есть, на поведение Ватикана может влиять целый ряд причин.Тот факт, что открытое обсуждение… Я слышал от других людей, что они слышали подобные слухи о том, что Ватикан сообщает о появлении инопланетной группы, которая намеревается представить человечеству множество новых интересных идей.Д.У.: Когда Вы рассказывали о четырех группах, планировавших порвать с Соглашениями Мухаммеда, Вы имели и виду, что одна из групп – это Эншар?К.Г.: Конечно.Д.У.: Все четыре группы дружественные?К.Г.: Да, это позитивные группы.Д.У.: Ох!К.Г.: В составе Конфедерации работает много групп. Четыре из них решили отказаться от Соглашений Мухаммеда и начать приучать людей к контакту лицом к лицу.Д.У.: По Вашему мнению, как это повлияет на совместные планы частичного Раскрытия, которыми Вы делились с нами в прошлом?К.Г.: Ну, повлияет и очень сильно, так как, согласно плану, частичное раскрытие начнется с высвобождения информации о древних подземных структурах на дне океана и подо льдом Антарктиды. Затем будет рассекречена ТКП, контролируемая ВВС и Управлением военной разведки.Д.У.: Ух ты!К.Г.: Например, людям объявят: “Телеметрия, основанная на новейших технологиях, обнаружила еще больше руин на дне океанов и подо льдом. Также нам удалось выявить подобные структуры на Марсе”. То есть, планируется пошаговое Раскрытие. Частично сообщат о том, что инопланетяне посещали Землю, но не были на ней на протяжении тысяч лет, за исключением случайных визитов. Раскрытие существенно продвинется, когда раса Нордиков или другая антропоидная раса войдет в открытый контакт с Ватиканом, встанет рядом с Папой и обратится к людям.Д.У.: Как Вы думаете (или Вам говорили), произойдет ли это спонтанно, в мире, каков он сегодня, или в результате неких событий-катализаторов?К.Г.: Ожидается, что множество событий произойдут в тандеме с любыми видами Раскрытия. Как уже говорилось, ВПК желает начать с древних цивилизаций на дне океанов и подо льдом. Они могут сбросить эту информацию в любую минуту. Для чего? Чтобы воспользоваться ею как тактикой отвлечения внимания в том случае, если начнутся трибуналы или аресты. Это будет главная тактика отвлечения внимания, которой они планируют воспользоваться.Д.У.: Я бы предположил, что это произведет огромное впечатление.К.Г.: Безусловно.Д.У.: Как бы вы описали нечто еще более впечатляющее, чем типичные истории в таблоидах, которые мы видим в настоящее время?К.Г.: Вместо рассуждений, смотрите реальные видео-ролики и телеметрию. Вы увидите… Например, имеется телеметрия побережья Кубы, где обнаружены древние структуры, вот это настоящая сенсация.Д.У.: Да.К.Г.: Появятся неопровержимые сообщения, санкционированные сообщения, содержащие всю информацию о результатах проведенных исследований. Появятся сведения о подводных площадках и площадках подо льдом.Д.У.: Будет ли Кабала сражаться за то, какой будет реакция людей на все это?К.Г.: Конечно.Д.У.: Чего она ожидает?К.Г.: Она считает, что это будет прекрасная тактика отвлечения внимания. Кабала изначально планировала раскрыть эту информацию, а со временем и сведения о том, что существа, создавшие цивилизацию подо льдом, не являются людьми. А также, что элита является частью кровной линии этих существ, следовательно, она особенная. Это одна порция информации, которую следует проталкивать. Пользуясь своими находками, Кабала намерена распространить свою религию на остальную часть мира.Д.У.: Кори, помните, что незадолго до начала нашего общения, от одного из моих инсайдеров я получил “официальное добро” от правительства США на разглашение информации о космической истории цивилизации Марса, Тиамата или Малдека, которой 500.000 лет? Они взорвали свою планету, переселились на Луну, потом потерпели крушение при приземлении на нашу планету и стали пре-адамитами.К.Г.: Все так.Д.У.: Как Вы думаете, историческая линия пре-адамитов является частью идеи о том, что элита – это боги, то есть так она хочет себя позиционировать?К.Г.: Да.Д.У.: Как это работает?К.Г.: Ну, элита способна отслеживать свою кровную линию до неантропоидной группы – пре-адамитов. Это нечто вроде “божественного права королей”. Она собирается сказать: “Посмотрите на эту обширную цивилизацию, на то, что она способна делать. Почему бы не передать контроль нам? Мы – представители той же самой кровной линии. Мы владеем всей их информацией. Мы можем воплотить в жизнь техническое продвижение и создать общество, в котором все смогут жить вместе”.Д.У.: По Вашему мнению, какова цель группы Нордиков? Каковы их намерения в связи с продвижением временной линии частичного раскрытия? Чего они хотят?К.Г.: Они желают предотвратить появление временной линии, на которой восторжествует открытое негативное правление – открытое правление негативных инопланетян. Нордики просмотрели все возможные временные линии, на которых установлено открытое правление инопланетян рептилоидного типа. Дело в том, что они способны видеть разные ответвления временной линии, и как будет складываться ситуация. Они развились до момента, когда решили взять дело в свои руки и воспользоваться непосредственным влиянием, а не дистанционным, как всегда поступали.Д.У.: То есть, Вы хотите сказать, что имеется вероятность того, что эти дружественные инопланетяне видят, что даже, несмотря на то, на каком этапе мы находимся сейчас, на огромные массы пробудившихся людей, все равно существует вероятность того, что мы можем стать планетой с доминированием рептилоидов?К.Г.: Да, это одно из опасений.Д.У.: Что мы можем сделать, чтобы избежать такой временной линии? Чего мы еще не сделали? Почему Нордики считают, что подобная вероятность все еще существует?К.Г.: Полагаю, сейчас они усматривают слишком много вмешательства со стороны негативных групп. Существуют космические законы, согласно которым вы не можете напрямую взаимодействовать с развивающимся обществом. Вам следует оставаться за сценой и действовать посредством марионеток, тайных обществ и все такое.Д.У.: Это касается как позитивных, так и негативных групп, не так ли?К.Г.: Конечно. Позитивная сторона находит способы обходить космические законы. Негативная сторона тоже в этом преуспевает, хотя и не чурается их несоблюдения.Д.У.: Тогда, в обоих случаях, мы могли бы сказать, что каждая сторона должна входить в контакт с людьми, желающими следовать их программе…К.Г.: Безусловно.Д.У.: … будь то дружественная программа или враждебная…К.Г.: Верно.Д.У.: … а затем действовать опосредованно через таких людей, вместо открытого появления?К.Г.: Да. Но негативные группы вот уже очень долго используют прямой подход, что создает явный перекос. Поэтому позитивным силам, свято соблюдающим космические законы, тоже приходится прибегать к обходным маневрам.Д.У.: Понятно. Но ведь тогда люди, читающие данный материал, могли бы спросить: Если дружественных инопланетян это так беспокоит, почему бы им просто не появиться прямо сейчас?” Откуда столько страха?К.Г.: Ну, они все еще вынуждены все делать правильно. Они не могут просто появиться в небесах. Им приходится проходить через вышеописанный процесс – начинать с адаптации людей посредством снов и встреч один на один. Это и есть надлежащий способ представиться, а не просто появиться в небесах.Д.У.: Кори, возможно, Кар-и и некоторые другие представители Эншар говорили, что в этой битве ставки слишком высоки, в зависимости от того, окажемся ли мы на негативной временной линии или нет? Не могли бы Вы объяснить, почему для них ставки настолько высоки?К.Г.: Как я уже говорил, Эншар раскрыли, что их родословная берет свое начало в нашем далеком будущем. Это трудно… Это такая головоломка, что черт ногу сломит. В их настоящем, а в нашем будущем, присутствует нечто вроде Эффекта Манделы, и это вынудило их заглянуть назад во времени. Они обнаружили причину и послали в то время небольшую группу, чтобы “починить” временную линию. То есть, послали группу назад на 17 млн. лет. Причем она оставалась там все время и развивалась независимо. Из небольшой группы выросла довольно крупная цивилизация, сейчас живущая под землей. Так вот, если им не удастся успешно “починить” свою временную линию, они просто перестанут существовать.Д.У.: То есть, они не существовали бы ни в прошлом, ни в будущем?К.Г.: Ну, если бы они не существовали в будущем, значит, не существовали бы и в прошлом. Следовательно, не имели бы возможности путешествовать в прошлое и пытаться “залатать” временную линию.Д.У.: Очень странно.К.Г.: Куда уж больше!Д.У.: Пожалуйста, поделитесь с нами любыми новостями в связи с исчезновением Зигмунда, так как он являлся ключевой фигурой в некоторых наших недавних обновлениях.К.Г.: Да. По-моему, он исчез в апреле. Довольно странно, что примерно в тот же период времени из поля зрения пропали и некоторые другие связники ВВС с другими исследователями. Просто удивительно. С тех пор и до настоящего времени у меня состоялось несколько встреч с двумя представителями ВВС, которых я называл “два сапога пара”. Некоторые встречи носили весьма дискуссионный характер. Вначале они стремились узнать, не слышал ли я что-нибудь о Зигмунде, не узнал ли что-то новое. В воздухе витало какое-то напряжение. Я не знал, что происходит.Затем, совсем недавно, на встрече, они передали мне сообщение, по их словам, якобы подписанное Зигмундом. Сообщение во многом противоречило тому, о чем мы с ним говорили. В частности, что они не выявили никаких признаков существования ТКП ВМФ, хотя он лично допрашивал некоторых ее членов. Это сразу же привлекло мое внимание. Затем в нем говорилось, что никакие гигантские сферы не входили в нашу Солнечную систему, и что слухи о них – это измышления Нордиков. Именно это они и пытались мне внушить.Д.У.: Как насчет Голубых Авиан?К.Г.: Они считают, что Голубые Авиане – это творение Нордиков. И что Закон Одного тоже передали Нордики. Все это тоже содержалось в сообщении.Д.У.: Интересно.К.Г.: Итак, они передали мне сообщение, я просмотрел его и рассвирепел. Что-то явно было не так. Они зорко за мной наблюдали. Более того, когда я виделся с ними в последний раз, они начали опровергать большую часть информации об Антарктиде, переданную мне Зигмундом, а также о некоторых датах, когда что-то происходило в космосе. Все выглядело так, как будто они пытались меня основательно дезинформировать. Я чувствовал, как от них несет обманом. Они внимательно за мной наблюдали, изучали, смотрели, как я воспринимаю сообщение. Кстати, из того же разговора мне удалось вынести, что на самом деле Зигмунд никуда не исчезал. У меня появилось ощущение, что он пытался внедриться в Альянс ТКП.Д.У.: Это ВМФ?К.Г.: Да. Я вдруг замолчал, потом сказал: “Ох! Зигмунд пытается внедриться в Альянс”. Тут они окончательно утратили самообладание и предупредили, что если я заявлю об этом публично, моей семье не поздоровится. И, наконец…Д.У.: Они Вам угрожали?К.Г.: Да! Это случилось как раз перед моей последней поездкой сюда, на студию Гайя, просто я никому об этом не рассказывал.Д.У.: Что Вы имеете в виду под “утратили самообладание”? Буквально начали кричать?К.Г.: Да.Д.У.: Сердитые, злые лица?К.Г.: Злость была написана на лицах.Д.У.: Не может быть!К.Г.: Также меня предупредили, что ни при каких обстоятельствах я не должен обсуждать исследовательские сооружения в Антарктиде. Данная тема затрагивалась и на следующей встрече. Они ГРОМАДНЫЕ! Также в Антарктиде имеется космический порт, что тоже не должно было становиться темой обсуждения. Они хотели, чтобы мы с Вами поутихли и рассматривали исключительно вопросы древних цивилизаций, так как это укладывается в рамки их плана. Информация о том, что творят в Антарктиде с разными фирмами-подрядчиками, весьма проблематична. Полагаю, в этих сооружениях правит бал все незаконное и аморальное.Д.У.: Как Вы думаете, почему их так волнует то, что скажете Вы, или что скажу я, если большинство людей в мире и так этому не верят?К.Г.: Ну, это как раз понятно. Они хотят, чтобы разговоры об этих сооружениях и базах ВООБЩЕ не возникали, поскольку это явилось бы нарушением договора 1959 года. Это привело бы к крайне негативным последствиям, хотя я слышал, что и другие участники договора творят там то же самое. То есть, Антарктида – это регион для главных черных операций.Д.У.: Хм. Как Вы думаете, их конечной целью было угрожать Вам? Очевидно, что Вы не прислушались к их угрозам, так как выставили все это на публичное обозрение. Почему они угрожали Вам так сильно? Что их волнует? В чем их уязвимость?К.Г.: Они хотели втянуть меня… Чтобы я передавал исключительно точку зрения ВВС и пытались руководить мною в данном направлении. Если я не выполню их условия, следующей стадией будет полная дискредитация меня и любого, кто будет рассказывать о ТКП ВМФ.Д.У.: Давайте немного “порыбачим”, и я думаю, что “рыбалка” будет удачной. Существует ли связь между планетарной временной линией, контролируемой рептилоидами, и временной линией частичного раскрытия? Если они пытаются направить нас на временную линию частичного раскрытия, не станет ли это вратами для захвата Земли негативными силами?К.Г.: Когда временные линии разветвляются, обязательно должен быть момент разветвления (точка разветвления). Причем разветвление происходит в разные моменты, в зависимости от того, позитивная ли это временная линия, негативная или нечто среднее между ними. Вот почему они пытаются контролировать, когда произойдет разветвление, и осуществляют это посредством контроля над нашим массовым сознанием. Дело в том, чтоД.У.: Общались ли Вы с Гонзалесом после нашего последнего обновления, и если да, то что происходило?К.Г.: Я встречаюсь с Гонзалесом каждые одну-две недели. Он помогает справляться с временными проблемами типа деменции, которые иногда просто захлестывают, а также со всплывающими воспоминаниями о двух других программах “20 и назад”. С тех пор, как он начал лечить меня Магическим Шаром 8, я стал видеть сны и обратные кадры из других программ “20 и назад”.Совсем недавно я оказался в ситуации, когда внезапно почувствовал небольшой жар, тошноту и ощущение выхода из тела. Следующее, что я помню, я оказался в каком-то скафандре или костюме для защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Мы находились в чем-то, похожем на пещеру, в каком-то древнем сооружении в этой пещере. Пока мы шли, я мог слышать, как капает вода.Внезапно… Это были просто моменты. Внезапно я начал наклоняться к стене и дрожать. Одна из находившихся там женщин схватила меня за шлем, посмотрела на меня, пыталась общаться со мной, посмотрела на кого-то еще и начала говорить: “Опять! Опять!” Потом я пришел в себя, вернулся на нынешнюю временную линию и пытался понять смысл только что произошедшего.Д.У.: Хм. Вы считаете, что этот опыт, который Вы недавно пережили, связан с одной из программ “20 и назад”?К.Г.: Да.Д.У.: Это позволяет предположить, что в результате всего пережитого, происходит некий вид ухудшения состояния здоровья или ментального состояния?К.Г.: Да. Также я понял, что последняя программа “20 и назад” имела место где-то в 1997 году.Д.У.: Ох!К.Г.: И сейчас мы пребываем в 20-ти годах от нее?Д.У.: Верно.К.Г.: Видите ли, как я уже говорил, большинство людей, работавших в программах “20 и назад”, начинают осознавать или подозревать свое участие в них обычно через 20 лет после демобилизации.Д.У.: И тогда же разветвленные временные линии начинают вновь сплетаться?К.Г.: По какой-то неизвестной причине, именно через 20 лет люди начинают обретать воспоминания о своей службе.Д.У.: Интересно. Тогда, не могли бы Вы подробнее рассказать о своих трех программах “20 и назад”? Можете ли сказать: “В первой программе я работал в составе группы Солнечный Хранитель, во второй – занимался перехватами и допросами”. Мы ведь еще об этом не говорили, не так ли?К.Г.: Нет-нет. У меня просто возникали моментальные обратные кадры. По-видимому, две последние программы “20 и назад”… Я был вовлечен в какие-то темные виды деятельности. Поэтому…Д.У.: Что-то наподобие галактической работорговли?К.Г.: Возможно.Д.У.: Тогда, не могли бы Вы подтвердить в общих чертах следующее. Космическая программа создается с целью вовлечения людей в то, что мы бы могли назвать злом или неэтическими ситуациями, так, чтобы до сих пор ни один разоблачитель не вышел вперед?К.Г.: Ну, это одна из главных причин, почему я всегда вижу то, что многие другие разоблачители в своих свидетельствах всегда доходят до определенной черты и никогда ее не пересекают. Они не хотят обвинять самих себя. Происходит множество темных вещей, и есть много людей, которые могли бы выйти вперед и сообщить огромный массив информации, но они боятся обвинить самих себя.Д.У.: Не могли бы Вы рассказать конкретнее о природе встреч с Гонзалесом? Происходят ли в том же Сооружении, что и встречи с Кар-и? Пользуется ли он методом целительства отколовшейся цивилизации Майя?К.Г.: Да, именно им. По большей части, меня телепортируют или перемещают на майянский корабль, который находится на орбите.Д.У.: Хм. То есть, Вы встречаетесь с Гонзалесом в корабле Майя?К.Г.: Да.Д.У.: Общаетесь ли Вы там с кем-то еще помимо Гонзалеса?К.Г.: Нет, только с ним. Люди Майя смотрят на меня и тепло улыбаются, но вплоть до настоящего момента я никогда не общался ни с кем из них.Д.У.: Ваши встречи обычно происходят в одном и том же помещении или в одном и том же месте?К.Г.: Да. В том помещении, которое я уже описывал, с плавающей каменной панелью, на которой мерцают символы Майя.Д.У.: В настоящий момент, не узнали ли Вы чего-то важного от Гонзалеса, чем могли бы поделиться с нами?К.Г.: Конечно. Втихую, за сценой, он пребывал в контакте с элементами Альянса ТКП. После появления группы Зигмунда, они надолго затаились. Сейчас Гонзалес вновь начал передавать информацию, которую просил сообщить мне Альянс ТКП. В нее входят сведения о текущих событиях, происходящих на Земле. Не так давно, в нашей программе я рассказывал о том, что еще до выборов, по всей территории Соединенных Штатов размещались разные военные ячейки с целью отслеживания некоторых организаций и “активов”, принадлежавших структурам типа.[1]Д.У.: Хм.К.Г.: Совсем недавно я обнаружил, что это ячейки Войск Специального Назначения, не могу сказать точно, какого подразделения. Именно этих людей, этих солдат посылали в Косово и другие подобные места для сбора свидетельств о преступлениях против человечества.Д.У.: Хм.К.Г.: Конечно, проведение внутренних расследований не входит в сферу их компетенции и даже незаконно, тем не менее, они этим занимаются. Они выявляли все негативные группы. Они занимались проблемой коррупции. Они искали связи очень темных тайных обществ с деятельностью тех, о ком сейчас нам бы не хотелось вдаваться в детали. И они таки выявили всех этих людей. Эта военная группировка ждет своего часа, чтобы выйти вперед и арестовать тех людей.Не думаю, что такое случится прежде, чем произойдет военный переворот. Исходя из полученной информации, прямо сейчас Глубокое Государство пребывает в процессе подготовки нескольких операций, направленных на устранение некоторых руководителей, которых Альянс внедрил в Соединенные Штаты. Мне говорили, что когда такое произойдет, если вообще произойдет, военные группировки, планирующие переворот, совершат его, и что солдаты Войск Специального Назначения собирают информацию для трибуналов, которые начнут свою работу после военного переворота.Д.У.: Учитывая тот факт, что подобные планы долгое время находились под рукой, как Вы думаете, как скоро это произойдет?К.Г.: Ну, как я уже говорил, группы Кабалы пользуются технологией вероятностного будущего, алгоритмами ИИ, обнаруживающими вероятные варианты будущего. Именно поэтому им удается избегать путей, на которых вероятны любые виды арестов. Многие аресты, широко разрекламированные в прошлом, остаются просто пусканием пыли в глаза, так как, стратегически, еще не возникла ситуация, в которой аресты могли бы… Аресты не происходят потому, что Кабала контролирует как Министерство юстиции, так и Конгресс. В основном, контролируется всё правительство. Поэтому не предоставляется возможности, чтобы кто-то отдал приказ о проведении арестов. Такого просто не случится. То есть, отдать приказ, конечно, можно, но кто станет его выполнять?Д.У.: Верно. Как Вы думаете, сейчас что-то меняется?К.Г.: Меняется, так как Альянс предпринял ряд операций, особенно в последние годы. Все признаки указывают на то, что Глубокое Государство или Кабала сейчас пребывает в режиме обороны, а не в режиме нападения. Поэтому многие группы Альянса с непрочной структурой воспринимают всё как признак слабости, и это вдохновляет их оказывать еще большее давление в попытках свержения Кабалы.Д.У.: То есть, если бы совершился колоссальный совместный маневр, как бы его восприняли граждане страны?К.Г.: Думаю, что сначала произошло бы “отключение” СМИ. Оно длилось бы до тех пор, пока не прекратились военные действия. Затем военные взяли бы СМИ в свои руки и представили полное и подробное объяснение произошедшего. По крайней мере, так мне говорили.Д.У.: Вы считаете, это пошло бы на пользу?К.Г.: Полагаю, Альянс считает, что это было бы полезно. Люди, сегодня находящиеся у руля, – олицетворение зла, как и все то, что они делают.Д.У.: Бесспорно.К.Г.: Мне даже не приходится оставлять это на воображение людей. Все есть в Интернете.Д.У.: Общались ли Вы с Голубыми Авианами? И если, да, то, каково содержание общения?К.Г.: Общался. Около пяти недель назад я, наконец, встретился с Тир-Эйром. Как всегда, Синяя сфера забрала меня из гостиной и доставила в другую гигантскую Синюю сферу, где и состоялась беседа. Он показал мне Солнечную систему и все пульсирующие и почти полностью прозрачные сферы.Он поведал, что скоро сферы окончательно поблекнут, и на человечество обрушится основная тяжесть удара этих энергией. Когда такое начнет происходить, не пугайтесь, когда начнете видеть сильные землетрясения, извержения вулканов и более опасные и мощные бури. Все это – часть происходящего, когда мы получаем полный удар таких энергий.Д.У.: Солнечная вспышка? Или просто энергетическое изменение, предшествующее…К.Г.: Энергетическое изменение.Д.У.: Понятно.К.Г.: Также мне говорили, что мы увидим сумасшествие конца времен, когда негативные люди становятся очень негативными, а позитивные – окажутся на вершине блаженства. Умственно нездоровые люди просто распрощаются с жизнью. Многие умственно нездоровые люди просто уйдут. Все вышеперечисленное будет происходить по экспоненте, ситуация намного усугубится.Д.У.: Хм.К.Г.: Поэтому, из-за сумасшествия конца времен, нам следует ожидать больше бряцания оружием, разговоров о войне и все такое, и это может очень пугать. Тир-Эйр пытался передать, что нам не следует бояться, поскольку именно этим мы будем “кормить монстра”, что нам нужно надеяться, поскольку имеются все признаки того, что перемены, которые вот-вот произойдут, подарят нам ренессанс сознания.Д.У.: Согласно Закону Одного, если мы воспринимаем его как реальность и то, как в нем представлены эти существа, появятся Голубые Авиане, на два уровня измерения более продвинутые, чем Эншар. Озабочены ли они нашим будущим в той же степени, что и Эншар, или они более невозмутимы?К.Г.: Да, они хладнокровны.Д.У.: Ясно.К.Г.: Я не чувствую никакого… Вы не ощущаете никакого вида эго. Они представляют собой совокупность общественной памяти, то есть, каждый из них представляет всех и всегда. Это не эго существа, называющее себя по имени. В противоположность Эншар, это совсем другой вид общения.Д.У.: Предупреждали ли они Вас о возможной негативной временной линии для Земли?К.Г.: Да.Д.У.: Не может быть!К.Г.: Да. Они заявили, что нам следует усерднее работать над собой, проводить массовые медитации и делать все, что только можно для сотворения позитивной временной линии. Они уточнили, что сейчас нашим сознанием манипулируют так, что мы направляемся не обязательно на самое дно, максимальную негативность, а куда-то посередине.Д.У.: Хм.К.Г.: Если мы застрянем где-то посередине, начнется следующий цикл. Кто знает, чем это обернется для человечества.Д.У.: Имеется ли у Вас какая-нибудь дальнейшая информация о больших материнских кораблях, обнаруженных в Антарктиде и раскапываемых вот уже много лет?К.Г.: Конечно. Я получил столько дополнительных сведений о сооружениях, направленных на исследования и развитие, что Кабала не хочет, чтобы я об этом говорил. Также мне предоставили больше информации, особенно о трех оригинальных космических кораблях, обнаруженных на уровне земли подо льдом. Это три овальных корабля, один – очень большой, два других – меньше. В шутку их называют Нинья, Пинта и Санта Мария. Все три корабля появились одновременно и расположились в виде треугольника на поверхности. Существа, находившиеся в кораблях, начали приспосабливать их так, чтобы создать город между ними.Д.У.: Полагаю, Вы говорили, что это произошло приблизительно 500.000 лет назад?К.Г.: Нет, все случилось 60.000 лет назад…Д.У.: Ох! Гораздо позже.К.Г.: … когда они прибыли сюда и потерпели крушение.Д.У.: Понятно.К.Г.: Но еще до взрыва Тиамат, у них уже был анклав на Земле.Д.У.: Когда Вы говорите “на уровне земли”, что имеется в виду?К.Г.: Подо льдом.Д.У.: На льду?К.Г.: Нет, на поверхности земли подо льдом…Д.У.: Ясно.К.Г.: … тогда там росли деревья, растения. Корабли приземлились среди всей флоры. Они создали общество, цивилизацию, достигшую значительных высот. Я уже говорил, что они вовсю занимались генетической инженерией. Они смешивали свою генетику с человеческой генетикой, а также с генетикой животных. Когда мы впервые это обсуждали, я упомянул о том, что в одной из генетических лабораторий были обнаружены очень странные рептилоидные существа, находившиеся на разных стадиях развития – маленькие и большие. Еще очень интересно последнее открытие мумий с тремя пальцами на плато Наска. Не являются ли они результатом одного из экспериментов пре-адамитов?Также, интересно… Мы слышали жалобы драконийцев на то… Оказывается, на Земле были утрачены три рептилоидные расы. Их уничтожили люди по указке человекообразных инопланетян.И сейчас драконийцы обвиняют человекообразных инопланетян и людей в том, что они уничтожили результаты их генетических экспериментов на Земле.Д.У.: Хм.К.Г.: Поэтому мне и любопытно, не являются ли два разных вида существ, о которых сообщала студия Гайя,[2] представителями двух из трех утерянных рас. Поэтому я провожу исследования и ожидаю результатов.Д.У.: А сейчас, под запись: Каковы Ваши личные ощущения в связи с мумиями, показанными в ролике Раскопки на плато Наска (Unearthing Nazca)?К.Г.: Потрясающе! Полагаю, многие люди рассматривают это как угрозу их системе верований, причем, такую серьезную угрозу, что они просто говорят: “Это слухи! Это слухи!” Но когда вы смотрите на рентгеновский снимок, то можете видеть анатомию. Кости срастаются.Поэтому лично я не считаю это слухом. Я имею в виду, если это слух, зачем кому-то создавать себе проблемы, распространяя подобный слух? Ведь это требует много времени и денег. Какова цель? Поэтому я жду не дождусь появления результатов генетического исследования, чтобы увидеть, рептилоид ли это, или человек с неизвестной ДНК. И если это рептилоид, обладает ли он частью ДНК птиц.Д.У.: В Ваших путешествиях, приходилось ли Вам видеть инопланетных существ с тремя пальцами?К.Г.: Да. Существа с Треугольными Золотыми Головами все трехпалые. Есть и другие… Но вообще-то, это редкость. Трехпалые существа встречаются редко. Тремя пальцами просто легче двигать. Такие существа могут сгибать и разгибать пальцы очень странным образом. Большая часть существ, о которых сообщалось, имеют либо три пальца с отстающим первым пальцем, либо пять пальцев, либо шесть. Наша Земля создает определенное гармоническое поле. Поле взаимодействует с ДНК и сотворяет шаблон. Один из шаблонов нашей планеты – большая часть существ имеет пять пальцев.Д.У.: Как Вы думаете, происходят ли у инопланетной ДНК энергетические мутации, если они живут на Земле достаточно долго и подвергаются действию естественных вибраций планеты?К.Г.: Конечно. Некоторые люди называют это Резонансом Шумана или как-то еще. Частота, испускаемая Землей, влияет на ДНК любого существа, которое находится на планете достаточно долго. ДНК начинает меняться.Д.У.: По-Вашему, как Солнечная Вспышка повлияет на ДНК по сравнению с нашим обычным состоянием?К.Г.: Ну, она определенно… Просто само пребывание под Солнцем изменяет ДНК. Поэтому такой вид энергетического взрыва на Солнце сильно повлияет на нашу ДНК. Как я уже говорил, все зависит от того, что вы думаете о солнечной вспышке. Многие люди считают, что мы подвергнемся бомбардировкам большого количества частиц и заболеем раком, или быстро умрем от действия разных излучений. Другие люди думают, что это будет некий вид спонтанного Вознесения. Я полагаю, что истина где-то посередине. Из того, что говорил Тир-Эйр, я вынес следующее. Скорее всего, это будет изменение на уровне сознания, направляющее нас к ренессансу сознания, как это произошло с народом Мика. Пребывая в состоянии ренессанса сознания, мы начнем понимать, как манипулировать временем и пространством.Д.У.: Прекрасно. Время данного эпизода подошло к концу. С нами был Кори Гуд. Спасибо за внимание!————————————————[1]– еще один термин для обозначения, людей, закулисно влияющих на деятельность законно избранных государственных деятелей и на политику государства в целом.[2] Первые несколько сообщений можно найти по следующей ссылке https://www.gaia.com/video/special-report?fullplayer=feature. Их можно посмотреть без регистрации и бесплатно.

Источник: nashaplaneta.su